サマンサタバサプチチョイスから、『モンチッチ』コラボアイテムを販売いたします！さらに『モンチッチちゃん』来店イベントの開催が決定！
■販売スケジュール
・1月20日(火)~ 全国のサマンサタバサプチチョイス店舗、
サマンサタバサプチチョイス公式オンラインショップにて先行予約スタート。
・1月26日(月)~全国のサマンサタバサプチチョイスの店舗にて販売。
・2月7日(土) サマンサタバサ 西銀座店にて「モンチッチちゃん」に会える
Special Eventを開催。
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区)は、『Samantha Thavasa Petit Choice(サマンサタバサプチチョイス)』から、
『モンチッチ』コラボアイテムを販売いたします。
レトロガーリーをイメージした、赤のチェック柄にオリジナルのデザインを使用した
お財布、ポーチ、チャーム、バッグ、などの全８アイテムが登場。
さらに2月7日(土)よりサマンサタバサ 西銀座店にて『モンチッチちゃん』来店イベントを開催。
■『モンチッチ』コレクション 小物
・マルチケース \18,700-
・折財布 \22,000-
「モンチッチちゃん」をイメージしたブラウン×レッドの配色、スカラップのデザインがポイント。
フロントには、オリジナルのリボンとスタイをつけた「モンチッチちゃん」の金具を使用。
裏地には、スタイと同じ、ギンガムチェックをデザイン。
２層構造になっていて、小銭なども分けて収納ができるのが嬉しいポイント。
マルチケースの背面にはICカードなどが収納ができるポケット付き。
■「モンチッチ」コレクション チャーム
・ファスナーチャーム（2種） \4,400-
・バッグチャーム \6,050-
■「モンチッチ」コレクション ファスナーチャーム
「モンチッチくん」と「モンチッチちゃん」をモチーフにした
ファスナーチャームが登場。
トレンドマークである口に指をくわえたデザインが愛らしく、
オリジナルのスタイをお揃いで身に着けているのもポイント。
ベースにはライトブルーのカラーを取り入れ、細部にも拘ったデザイン。
■「モンチッチ」コレクション バッグチャーム
「モンチッチくん」、「モンチッチちゃん」が仲良く2人で並んだモチーフに
ハートを持ったデザインがポイント。
チェーン部分にはチェリーやビーズを組み合わせていて、カラフルで可愛らしいデザイン。バッグに付けることでより華やかな印象にしてくれます。
■「モンチッチ」コレクション ポーチ \11,000-
「モンチッチちゃん」の愛らしい顔をワッペン風にデザインしたハート型ポーチ。
チェーンが付属しているのでバッグに付けてコーディネートを楽しめます。
ポーチの裏地はギンガムチェックをデザイン。
■「モンチッチ」コレクション ぬいぐるみチャーム\6,600-
おしゃぶりができる仕様になっているぬいぐるみチャーム。
オリジナルのスタイに指をくわえている「モンチッチちゃん」が愛くるしい。
バッグに付けてコーディネートできるのが嬉しいポイント。
■「モンチッチ」コレクション ハンドバッグ \19,800-
チェリーをイメージしたレッドカラーをベースに、スカラップデザインや
「モンチッチちゃん」のゴールド金具を施したデザインがポイント。
裏地にはギンガムチェックの生地を使用。
ショルダー付きで２Wayで使用でき、スナップボタンで簡単に開閉しやすいのが嬉しいポイント。
フロント正面のスカラップデザインは小物が収納できるポケット付き。
■「モンチッチちゃん」来店イベント
■来店イベント内容
サマンサタバサプチチョイスと「モンチッチ」コレクションのコラボレーションアイテムをご購入のお客様先着で「モンチッチちゃん」に会えるイベントへご招待！
■予約期間
１月２０日(火）～サマンサタバサプチチョイス公式オンラインショップにて先行で開始。
１月２６日(月)~ サマンサタバサプチチョイス店舗にて販売と同時にイベントのご予約スタート。
※一部対象外店舗がございます。詳しくは店舗にてご確認ください。
■対象店舗
対象店舗、サマンサタバサプチチョイス公式オンラインショップにて
「モンチッチ」コレクションのコラボレーションアイテムをご購入のお客数。
■イベント開催日時
2月7日(土) 12：00/14:00/16:00
■イベント開催場所
サマンサタバサ 西銀座店
※キャンペーンの詳細はサマンサタバサプチチョイス公式Instagra、Xでも
お知らせをしております。
Instagram：@samantha.thavasa.petit.choice
X:ST_PetitChoice
※交通費はお客様負担となります。
※イベント時間の枠は変動する場合がございます。
詳しくはアンケートフォームにてご確認ください。
