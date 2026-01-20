【ちゃんこ＆からあげ】冬の定番鍋をからあげ定食に「出汁生姜からあげの塩ちゃんこ盛り定食」からやまに新登場！

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、エバーアクション株式会社（本社：東京都千代田区/代表：渡部 貴）は、2026年1月23日(金)より国内の「からやま」にて「出汁生姜からあげの塩ちゃんこ盛り定食」を期間限定で販売開始いたします。

からやま公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/karayama/

冬の定番"ちゃんこ"をからあげ定食に！

からやまの2026年最初の期間限定メニューは、冬の定番鍋料理「ちゃんこ」を、からあげとともに味わう定食に仕立てた『出汁生姜からあげの塩ちゃんこ盛り定食』です。

■具沢山な「塩ちゃんこ」と「出汁生姜からあげ」を熱々の鉄鍋で

主役となるのは、出汁の旨みとたっぷりの生姜を効かせた「出汁生姜からあげ」です。 このからあげをキャベツ、きのこ、かまぼこ、油揚げなど具沢山な塩ちゃんことともに、鉄鍋に盛り付け熱々の状態で提供いたします。

湯気の立つ鉄鍋で、生姜の風味が効いたからあげとスープの旨みを吸った野菜を白ご飯と一緒に頬張れば、寒い季節に心もお腹も満たされるボリューム満点な鍋風定食に仕上げました。

また、出汁生姜からあげを看板メニュー「カリッともも」と一緒に楽しめる『出汁生姜からあげの合盛り定食』もご用意しております。

■テイクアウトでもからやまの味を

期間限定メニュー『出汁生姜からあげの塩ちゃんこ盛り定食』『出汁生姜からあげの合盛り定食』は、お弁当としてテイクアウトも可能です。ご自宅でゆっくりとお食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンでご利用いただけます。

商品概要

※一部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できます。

＜店内＞

■出汁生姜からあげの塩ちゃんこ盛り定食

(出汁生姜からあげ3個/ご飯・みそ汁)

通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円

■出汁生姜からあげ合盛り定食

(出汁生姜からあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ/ご飯・みそ汁)

通常店舗：790円(税込869円)/券売機店舗：870円

■出汁生姜からあげ(単品)

通常店舗：1個150円(税込165円)/券売機店舗：170円

＜テイクアウト＞

■出汁生姜からあげの塩ちゃんこ盛り弁当

(出汁生姜からあげ3個/ご飯)

通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円

■出汁生姜からあげ合盛り弁当

(出汁生姜からあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ/ご飯)

通常店舗：790円(税込853円)/券売機店舗：税込870円

■出汁生姜からあげ(単品)

通常店舗：1個150円(税込162円)/券売機店舗：170円

■からやま その他メニュー

販売概要

販売開始 2026年1月23日(金)

※食材がなくなり次第、販売終了いたします。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

販売店舗 国内の「からやま」※一部店舗を除く

販売時間 各店舗の営業時間

店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=04

※店舗情報にて各店舗の販売価格や取扱メニューを確認できます。

からあげ定食専門店「からやま」について

定食を注文すると無料で提供され、ご飯に合うと評判の「いかの塩辛」は唯一無二！

「からやま」は、2010年5月に浅草総本店をオープンした伝説のからあげ「からあげ縁-YUKARI-」のニンニクや生姜を使用せず鶏の旨味を引き出す、限られた人しか製法を知らない「秘伝の特製漬け込みダレ」で仕上げた「カリッともも」を、ご飯のおかずとして揚げたてを食べられたらお客様に喜ばれるのではと考え、とんかつ専門店「かつや」とコラボレーションし、2014年12月に「からあげ定食専門店」として1号店を相模原市に開店しました。

2024年7月、新たなご飯のおかずの選択肢として、しょうがのきいた特製濃厚ダレを絡め高温の鉄板で焼き上げた「しょうが焼き定食」が仲間入り。

これからも「からやま」は、からあげ専門店としてお客様にご満足いただける商品やサービスの提供に努めてまいります。

【公式アカウント/サイト】

●X(旧Twitter)

https://x.com/karayama_fan/

●Instagram

https://www.instagram.com/karayama_fan/

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/karayama/

会社概要

エバーアクション株式会社

代表者 代表取締役社長 渡部貴

本社所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日 2015年9月1日

業務内容 からやま、からあげ縁を運営

URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group4

アークランドサービスホールディングス株式会社について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号 アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者 代表取締役社長 坂本守孝

所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業 1993年3月2日

事業内容 外食事業

資本金 1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/