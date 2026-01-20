【懐かしの味】おやつにも食べ歩きにも！からあげ専門店 からあげ縁に「揚げパン」が新登場

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、エバーアクション株式会社（本社：東京都千代田区/代表：渡部 貴）は、2026年1月23日(金)より国内の「からあげ縁-YUKARI-」にて「揚げパン」を期間限定で販売開始いたします。




からあげ縁公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/yukari/


どこか懐かしい。からあげ専門店の『揚げパン』



テイクアウトのからあげ専門店「からあげ縁」では、からあげ以外でも専門店ならではの揚げたての美味しさを楽しんでいただきたいと考えて、どこか懐かしさのある『揚げパン』を期間限定で販売いたします。


香ばしく揚げたパンにきなこをたっぷりとまぶした揚げパンは、素朴でやさしい味わいです。外はほんのりサクッと中はふんわりとした食感で、ひと口ごとにきなこの香ばしさと甘さが広がります。


おやつや食後のデザートとしてはもちろん、店先でさっと楽しめる食べ歩きにも楽しめる一品です。


商品概要



【テイクアウト】


※一部店舗は価格が異なります。


■からあげ縁の揚げパン 1個 150円(税込162円)




■からあげ縁　その他メニュー


https://www.arclandservice.co.jp/yukari/


販売概要



販売開始　2026年1月23日(金)


※食材がなくなり次第、販売終了いたします。


※店舗により価格が異なる場合がございます。
販売店舗　国内の「からあげ縁」※一部店舗を除く


販売時間　各店舗の営業時間


店舗情報　https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=03.16


※店舗情報にて各店舗の販売価格や取扱メニューを確認できます。


からあげ専門店「からあげ縁」について





2010年5月に浅草総本店をオープンしたからあげのテイクアウト専門店「からあげ縁(ゆかり)」は、ニンニク・生姜不使用の秘伝のタレに1日漬け込み、旨味を逃がさないよう商品ごとに独自の製法を確立。からあげは、ご注文を頂いてから揚げ始め、カラッと香ばしい揚げたてをご提供しております。
店舗では、目の前に広がるキッチンで、からあげを揚げるライブ感をお届けいたします。



【公式サイト/アカウント】


●公式サイト


https://www.arclandservice.co.jp/yukari/


●X(旧Twitter)


https://x.com/karaage_yukari


会社概要



エバーアクション株式会社
代表者　 代表取締役社長　渡部貴
所在地　東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F
設立日　2015年9月1日
業務内容　からやま、からあげ縁を運営
URL　https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group4


アークランドサービスホールディングス株式会社について





アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。
とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。
今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。



商号　アークランドサービスホールディングス株式会社


代表者　代表取締役社長 坂本守孝


所在地　東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階


創業　1993年3月2日


事業内容　外食事業


資本金　1,932百万円


URL　https://www.arclandservice.co.jp/