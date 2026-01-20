栃木県産「とちあいか」を使用した春の定番いちごシェイクが今年も登場！「まぜるシェイク いちご ～ とちあいか ～」

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）では、2026年1月28日（水）～5月中旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、「まぜるシェイク いちご ～ とちあいか ～」を期間限定で販売します。また、同時に「ダブル ふんわりスフレパンケーキ ＜メープルシロップ＞」もイートイン、11時以降限定で販売開始します。

モスバーガーでは、日本で生まれたハンバーガーチェーンとして、日本各地の食材や特色を活かした魅力ある商品づくりを行っています。2021年に「まぜるシェイク」を全国で販売開始してからは、「ベニほっぺ」や「スカイベリー」、「あまおう(R)」など、各地のいちごを使った「まぜるシェイク」を毎年販売しています。今年は、栃木県産の「とちあいか」を使用したシェイクを新発売します。

「とちあいか」は、「とちぎのあいされるかじつ」を由来として名づけられており、酸味が少なく甘みと香りが強調されるいちごで、「とちおとめ」に続く栃木の次世代品種と言われています。甘みが強いため、あえて果肉が残るように粗く刻むことで、とちあいか本来の甘みと華やかな香りに程よい酸味が調和した、バランスの良いソースに仕立てています。

またモスバーガーでは2025年3月より、イートイン限定で「ふんわりスフレパンケーキ ＜メープルシロップ＞」を販売しています。この商品は、ふんわりとした食感とカナダ産100％のメープルシロップの甘さが特長のシンプルで飽きの来ない味わいで、モスバーガーでゆったりとしたカフェタイムを楽しんでいただける一品に仕上げました。今回、このパンケーキをもっと楽しみたい、午後のひとときに甘いものをたっぷり食べたいという方々に向けて、新たに2枚重ねの商品を販売します。

●「まぜるシェイク いちご ～ とちあいか ～」（Sサイズ350円 Mサイズ430円） ＊期間限定

※ソースに栃木県産とちあいかいちごを配合し、果肉2.9%です。

※とちあいかは栃木県の登録商標です(登録第6232688号)、とちあいか許諾第T2025-027号

モスのバニラシェイクに、栃木県産「とちあいか」を使用したいちごソースを合わせました。ソースに使用している「とちあいか」は、酸味が少なく甘みが強いのが特徴で、粗めに刻んで果肉感を残すことでいちごの酸味や香りも一緒に感じられるように仕上げています。甘酸っぱいいちごの味わいが、春の季節にぴったりのドリンクです。いちごソースとバニラシェイクを混ぜ合わせながらお楽しみください。セット価格に140円追加していただくと、Mサイズをセットドリンクとしてもお選びいただけます。

●「ダブル ふんわりスフレパンケーキ ＜メープルシロップ＞」（920円） ＊定番

しっとり・ふんわり食感のスフレパンケーキを2枚重ね、バターを乗せてカナダ産100％のメープルシロップをかけました。ふんわりとした口当たりを楽しめるように、焼き方にもこだわっています。シンプルなつくりながらも、バターのほんのりとした塩味がパンケーキやメープルシロップの甘さを引き立たせるスフレパンケーキです。プラス260円でドリンクセットもご注文いただけます。また、パンケーキ1枚の「シングル」も、520円で販売しています。

※イートイン専用の商品です。

※11時から販売します。

＜商品概要＞

モスフードサービスでは、「おいしさ、安全、健康」という考え方を大切にした商品を「真心と笑顔のサービス」とともに提供することに一貫して取り組んでいます。創業以来守り続けるアフターオーダーの姿勢や、日本の食文化を大切にした商品開発などを通じ、今後も私たちの使命である「食を通じて、世界中の人を幸せにすること。」を実践してまいります。

＜ご参考＞

※本資料中の価格はすべて税込です。