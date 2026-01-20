累計販売枚数15万枚を突破したキッチンブランド『CORELLE（コレール）』よりフライパンと世界観を統一したキッチンツール「万能調理スプーン＆トング」2点セットを発売

株式会社ドウシシャCORELLE キッチンツール2点セット

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、コレールブランズジャパン（東京都港区）が取り扱う、アメリカのキッチンブランド「CORELLE（コレール）」のフライパンシリーズ「CORELLEフライパン」より世界観を統一したデザインのキッチンツール2点セットを、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や、キッチン雑貨専門店などで順次販売を開始します。

URL: https://www.corellebrands.co.jp/corelle-fryingpan

「CORELLE（コレール）」は1970年にアメリカで誕生し、欠け・破損に耐性があるガラス製食器の全米No.1ブランドとして世界24か国以上のご家庭で長く親しまれています。日本でも発売開始から30年以上の実績をもつキッチンブランドです。食器は欠け・割れが発生してしまうという常識を覆してきたCORELLE（コレール）より、フライパンは「こびりつくもの」という常識を独自技術で覆す製品が誕生しました。2024年から世界各国でフライパンの展開を開始し、日本でも発売を開始するにあたり、当社が日本国内総代理店の権利を取得しました。

コレールフライパンシリーズは2024年9月より発売を開始し、2025年12月末時点で日本向けの累計販売枚数は15万枚を突破しました。機能面に加え、外面ステンレス製による高級感のあるデザインも好評で、今回フライパンシリーズのデザインに調和するキッチンツールを求める愛用者の声を受け、世界に先駆け日本先行発売として「万能調理スプーン＆トング」2点セットをラインアップに追加します。

【特長】

◆万能調理スプーンとトングの2点セット

コレールフライパンと合わせて使うことを前提とした、スタイリッシュなデザインの万能調理スプーンとトングの2点セットです。調理から盛り付けまで、さまざまなシーンで活躍します。

◆オールステンレス製だから丈夫で長持ち

万能調理スプーン、トングともに、フライパン本体のデザインに合わせた高級感のあるオールステンレス製のため、耐久性に優れ、高温調理も可能です。また、凹凸や継ぎ目のないシームレス形状のため、汚れがたまりにくく洗いやすい設計です。食洗機にも対応しているため、日々のお手入れも簡単です。

◆万能調理スプーン：すくう・混ぜる・炒めるを1本で

すくう・混ぜる・炒める工程を1本でこなせるシンプルなデザインで、調理工程ごとにツールを替える“ひと手間”を軽減します。

◆トング：洗いやすく衛生的、しっかりつかめる

凹凸や継ぎ目のないシームレス形状で汚れがたまりにくく、洗いやすい仕様です。衛生的に使えるだけでなく、しっかりつかめる操作性を備えており、調理・盛り付け・取り分けまで幅広く活躍します。

【CORELLE（コレール）とは】

1970年にアメリカで誕生した「コレール」。

欠け・破損に耐性があるガラス製食器の全米No.1ブランドとして世界24か国以上のご家庭で長く親しまれています。日本で発売開始してから30年以上、今でも当時の食器が使われ続けています。

そんなコレールから初めて、食器のように長く寄り添っていけるフライパン、鍋が登場しました。

【CORELLE フライパンとは】

独自技術※「デュラナノテクノロジー」でフライパン内面のステンレスにチタン、セラミック、ジルコニウムなどの粉末を超高レーザーで融合加工することにより「こびりつきにくさ」を実現したシリーズです。従来のコーティングフライパンとは違い、金属自体を加工するためコーティングがはがれる心配が少なく、金属ヘラなどの金属製ツールも使用可能です。

※日本で特許取得済

【商品概要】

名称 ：CORELLE キッチンツール2点セット

型番 ：CORE2SET

万能調理スプーントング

サイズ(約) ：万能調理スプーン/310×78mm、トング/230×48mm

質量（約） ：万能調理スプーン/128g、トング/93g

材質 ：ステンレス鋼(18-8、SUS304)

希望小売価格：2,420円（税込）

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ：https://www.doshisha.co.jp/

商号 ：コレールブランズジャパン

代表者：ソン・ウジン

所在地：東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 3F

設立 ：1987年10月

事業内容： 食器、調理器具などキッチン用品取扱メーカー

URL ： https://www.corellebrands.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。