「象印食堂 梅田店」2026年2月12日（木）オープン　季節の恵みを忍ばせた限定メニュー「玉手箱会席」「福箱会席」が登場！

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社では、全国3店舗目として、大阪・梅田のBREEZE BREEZE（ブリーゼブリーゼ）5階に、「象印食堂 梅田店」を2026年2月12日（木）に出店します。

「象印食堂」では「おいしいごはんが、ここにある。」をコンセプトに、常設のごはんレストランとして、当社の高級炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊き上げたごはんと、「和」をテーマにした家庭料理を提供しています。

“大阪キタエリア”初出店となる本店舗では、ランチやディナーで「象印食堂 梅田店」限定メニューをご用意いたします。

■「象印食堂 梅田店」限定メニュー

ランチ予約限定「玉手箱会席」4,200円（税込）

季節の恵みをそっと忍ばせた玉手箱。揚げたての天ぷら五種と艶やかに炊き上げたごはんが、心ときめく大人の食時間を彩ります。

※ご予約は前日までとなります。

※11時からの90分制でのご提供となります。

ディナー予約限定「福箱会席」5,600円（税込）

象印の高級炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊いたあなたのためだけの“炊き立てごはん”をご用意いたします。季節の恵みをそっと忍ばせた玉手箱に、黒毛和牛のステーキと和牛ローストビーフの贅沢な饗宴を添えました。大切な方と、心に残る優雅なひとときをお過ごしください。

※ご予約は前日までとなります。2名様より

※飲み放題付きプランの場合、7,100円（税込）となります。

■「玉手箱会席」と「福箱会席」でご提供するメニューについて

冬から春にかけて旬を迎える鰆（さわら）をはじめ、春らしさを感じられる「桜麹」の和え物など、旬の食材、春らしい料理を贅沢に詰め込んだ一品です。

「玉手箱会席」「福箱会席」メニューの一例

※写真は「福箱会席」

（玉手箱上段：そら豆とポテトのスパイシーマヨ、鰆のごぼう味噌焼き）

（玉手箱下段：赤えびのごま和え、サーモンの桜麹和え、真鯛のお造り ポン酢ジュレで、ひじきと大根のナムル）

■スチームオーブンレンジ「EVERINO」（ES-LA30）で作った絶品料理

「象印食堂 梅田店」では、象印のオーブンレンジ「EVERINO」（ES-LA30）で調理した焼き豚を使った「エブリノで作った焼き豚 サラダ仕立て」をディナーメニューにてご提供します※1。

オーブン加熱でうまみを閉じ込めた後、レンジ加熱で内側まで素早く熱を通すことができる機能で、ジューシーな仕上がりを味わえる一品となっています。

※1 お子様限定メニュー「わらべ御膳」を除く

エブリノで作った焼き豚 サラダ仕立て■テイクアウトメニューとお弁当の販売

「象印食堂」の味をご家庭やオフィスで気軽にお楽しみいただける、テイクアウトメニューもご用意しております。手土産としてはもちろん、ビジネスシーンでの会議弁当としても最適です。

また、「象印食堂」オリジナル柄のステンレスタンブラー、店内で提供しているお米やお茶など、日々の生活を豊かにする商品も販売します。

テイクアウトメニューのイメージオリジナル商品の一例

■「象印食堂 梅田店」で使用している商品について

圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」（NX-AA）

通常1つしかない底IHヒーターを6つに増強し、それぞれ独立制御する「3DローテーションIH構造」を採用。釜内に激しい対流を生み出し、高温の熱をお米一粒ひとつぶに伝えることで、お米の芯からふっくらとしたごはんを炊き上げます。

商品情報ページURL：https://www.zojirushi.co.jp/syohin/rice/ricecooker/nx-aa/

※2 日本電機工業会加盟メーカーの国内家庭用オーブンレンジとして。2つのマグネトロンを搭載し、製品奥面と底面からマイクロ波を個別に制御し出力できる構造 2025年7月31日発表による 当社調べスチームオーブンレンジ「EVERINO」（ES-LA30）

“本当に使ってもらえるレンジ”を目指して開発したオーブンレンジ「EVERINO」シリーズ。本商品は、業界初※2の「ツインエンジン構造」を搭載し、底と奥の2方向から加熱することで、広い庫内でもあたためムラを抑えた効率的な加熱を実現しました。2つの瞬速センシング赤外線センサーで温度を正確に検知する「2段あたため」など便利な機能も充実。日々のあたため直しはもちろん、本格的な調理も時短でおいしく仕上げることができます。

商品情報ページURL：https://www.zojirushi.co.jp/syohin/microwave_oven/es-la/

■ 店舗概要「象印食堂 梅田店」 イメージ ※デザインは変更になる場合がございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6490/table/260_1_66a975c78be015ea1b780b89b69ef514.jpg?v=202601200121 ]