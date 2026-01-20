【黒いはうまい】甘辛黒味噌で仕上げた濃厚な一杯「黒味噌肉めし」肉めし岡もとに新登場！
とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、株式会社トビラダイニング(本社：東京都千代田区/代表：布施 裕康)は、「肉めし岡もと」にて、2026年1月21日(水)より期間限定メニュー「黒味噌肉めし」の販売を開始いたします。
濃厚なコクと甘辛さがクセになる『黒味噌肉めし』
肉めし岡もとでは期間限定メニューとして、看板メニューの「肉めし」を濃厚な黒味噌仕立てにした『黒味噌肉めし』を販売いたします。
■丼の上は、大体"黒"。見た目も味も濃厚な一杯
白米の上には、黒味噌ダレでじっくり煮込んだ肉をたっぷりと盛り付け、豆腐と煮玉子にも黒味噌ダレを絡めました。仕上げに高菜を添え、丼にのっているものはだいたい黒い。見た目のインパクトに負けない濃厚な味わいの一杯です。
この黒味噌ならではの深いコクと甘辛い味わいに、ひと口、またひと口とご飯が進みます。トッピングの高菜は、シャキっとした食感と程よい塩味がアクセント。甘辛さの中で箸休めとなり、最後のひと口まで飽きることなく楽しめます。
さらに、肉めし岡もとで人気のホルモンと、黒味噌で煮込んだ肉を合盛りにした『黒ホルモン肉めし』もご用意しております。
商品概要
黒味噌肉めし 890円(税込979円)
黒ホルモン肉めし 1,090円(税込1,199円)
・その他メニュー
販売概要
■販売開始日
2026年1月21日(水)より期間限定
肉めし岡もと 新橋店
所在地 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル1F 122号
営業時間 11:00～22:00
席数 21席
電話番号 03-6268-8021
店舗情報
https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2018
肉めし岡もと 御徒町店
所在地 東京都台東区上野4-1-2
営業時間 11:00～22:00
席数 18席
電話番号 03-5812-4665
店舗情報
https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2025
※御徒町店は、券売機でのお会計となります。食券を購入後、従業員にお渡しください。
肉めし岡もと 足立入谷店
所在地 東京都足立区入谷8-1-35
営業時間 10:30～22:00
席数 40席 駐車場 18台
電話番号 03-5809-4886
店舗情報
https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2026
※足立入谷店は、お持ち帰りのみ券売機でのお会計となります。食券を購入後、番号でお呼びしますので出来上がりまでお待ちください。
肉めし岡もと 溝の口店
所在地 神奈川県川崎市高津区溝口1-12-18 志村ビル1階
営業時間 11:00～22:00
席数 25席
電話番号 044-874-0678
店舗情報
https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2030
※溝の口店は券売機でのお会計となります。食券を購入後、従業員にお渡しください。
「肉めし岡もと」のこだわり
カツ丼でも牛丼でも親子丼でもない。新しい肉丼、それが肉めし。
主役はこだわりの割り下に秘伝のかえしで、丁寧に柔らかく煮込まれた肉・豆腐
こだわりの割り下に秘伝のかえしで丁寧に柔らかくなるまで煮込みます。
看板メニュー「肉めし」をはじめ、味噌で煮込んだ牛ホルモン、特製割り下で仕上げた牛すきなど豊富なラインナップを展開。
一杯でお腹いっぱいになる丼メニューから定食まで。
肉好きによる肉好きのための肉めし専門店です。
【看板メニュー】
■肉めし 740円(税込814円)
■牛ホルめし 840円(税込924円)
■牛すきめし 980円(税込1,078円)
会社概要
「未来永劫繁栄のために、新しい扉(TOBIRA)を切り開く」
他にはないものの創造と、新しい価値を提供し続けることで地域社会に貢献しお客さまを「笑顔と元気」にするために、全員が「笑顔と元気」でいられるお店を作ります。
株式会社トビラダイニング
代表者：代表取締役社長 布施 裕康
所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F
設立日：2022年9月1日
業務内容：中山豆腐店、肉めし岡もと、東京とろろそばを運営
URL：https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group16
アークランドサービスホールディングス株式会社について
アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。
とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。
今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。
商号：アークランドサービスホールディングス株式会社
代表者：代表取締役社長 坂本守孝
所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階
創業：1993年3月2日
事業内容：外食事業
資本金：1,932百万円
URL：https://www.arclandservice.co.jp/