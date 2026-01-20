就活Q＆Aが5,000本突破｜「PORTキャリア」が専門家による1万件超えの回答で就活のリアルな悩みを解決

ポート株式会社

新卒採用支援事業等を展開するポート株式会社（代表取締役社長CEO 春日博文、所在地：東京都新宿区、以下「当社」）では、就職・転職支援メディア「PORTキャリア」において、専門家がユーザーのリアルな悩みに回答する「就活Q＆A」の累計公開数が5,000本を突破したことをお知らせいたします。

PORTキャリア：https://www.theport.jp/portcareer/

PORTキャリア就活Q＆A：https://www.theport.jp/portcareer/qa/

コンテンツ方針ページ：https://www.theport.jp/portcareer/about-qa/

■ 特長：5,000本の就活Q＆Aが支える「キャリアの意思決定」

公開数が5,000本を突破した就活Q＆Aは、就活生の悩みから若手社会人の転職活動まで、キャリアにおける幅広いフェーズに対応しています。膨大な情報の中で「情報迷子」となっているユーザーを正解まで導くことを目指します。

１．国内就活サイト最大級の網羅性

自己分析、業界研究、ES作成、面接対策など、多岐にわたるトピックをカバーします。5,000件にのぼる膨大なケーススタディにより、身近な人に聞きづらい悩みや細かい疑問に対しても自分に近い事例を見つけることが可能です。

例

「就活で『あなたらしい写真』を求められたら、どうしたら良いですか？」

https://www.theport.jp/portcareer/qa/6938/

「一度落ちた会社に再応募してもよいのでしょうか。」

https://www.theport.jp/portcareer/qa/10/

「会計事務所の筆記試験は、どのような対策が必要ですか？」

https://www.theport.jp/portcareer/qa/7064/

２．有資格者による記名回答制

国家資格キャリアコンサルタントやその他資格・採用経験などのあるプロフェッショナルが、実務経験に基づいた具体的なアドバイスを提示します。公的な資格保有者による回答という根拠を明示し、ネット上の不確かな情報と一線を画します。

３．ユーザー目線での「次の一歩」の具体化

対人支援の現場で実際にユーザーから寄せられたリアルな悩みや、多くの人がつまずきやすいポイントを抽出して記事化しています。インタビューの過程では、編集部がユーザーの視点に立って問いかけを重ねることで、具体的なアクションプランを引き出します。ユーザーの「次に何をすべきか」という不安を解消できる情報提供に努めます。

■ 背景：「個の悩み」に寄り添う志に共鳴。約100名の専門家が集う協力体制

2022年2月に就職・転職ノウハウコラムの掲載を開始した「PORTキャリア」は、従来の記事形式では網羅しきれない「個別の悩み」に応えるべく、同年7月に就活Q＆Aをリリースいたしました。本コンテンツの最大の特徴は、国家資格を持つ外部専門家の高い知見と、経験に基づくリアルな情報です。情報の正確さと相談者への寄り添いを両立させた回答は多くの支持を集め、一件の回答に200件を超える「いいね」が寄せられるなど、多くの反響をいただいております。また、こうしたPORTキャリアの志に共感し参画する専門家も着実に増加し、現在では約100名のプロフェッショナルとの協力体制を確立しました。この強固な連携をもとに、この度、ついに就活Q＆Aは累計5,000本という大きなマイルストーンを達成いたしました。

■ 今後の展望

PORTキャリアは今後も、「誰もが自分らしいキャリアを歩める社会」の実現を目指し、就活Q＆Aの質・量ともにさらなる拡充を図ります。5,000本という節目を通過点とし、よりユーザーニーズに沿った情報提供を通じ、一人ひとりの最適な意思決定を支援するプラットフォームとして進化してまいります。

■ PORTキャリアについて

「PORTキャリア」は、就職・転職活動における情報の非対称性を解消し、納得感のあるキャリア選択を支援するキャリアメディアです。年間累計800万人以上のユーザーに利用されており、専門性の高い記事や就活Q＆Aを通じて、一歩先を行くキャリア形成をサポートしています。

