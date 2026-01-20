トップに丸ごと“いちごパイ”　静岡県産いちごを重ねた季節限定パフェを発売【駿府の工房 匠宿】

株式会社創造舎静岡県産いちごを贅沢に使った華やかなパフェ。

温暖な気候で育った県内産のいちごを使った、旬の美味しさをパフェに仕立てました。

※いちごの品種は主に紅ほっぺを使用する予定です。時期や仕入れ状況によってきらぴ香に変更の可能性もあります。



トップにはインパクト抜群のいちごのパイをあしらい、

甘酸っぱさとともに様々な素材の食感の違いもお楽しみいただけます。

専属パティシエが手がける贅沢な一皿を、自家焙煎コーヒーとともに

匠宿の専属パティシエが手がける季節限定のパフェ。自家焙煎コーヒーとの相性も抜群です。店内でじっくりと焙煎されたコーヒーとご一緒にお召し上がりください。

パフェは、数量限定、期間限定でご用意しております。ぜひこの機会に、ここでしか味わえない特別な一皿をお楽しみください。

静岡県産いちごのパフェ

販売期間：1月21日（水）～3月1日（日）

※予約不可

※無くなり次第終了する場合がございます

※料金や内容が変更になる場合がございます、最新情報はインスタグラムをご確認ください（Instagram：https://www.instagram.com/p/DTfYVT6kWqx/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DTfYVT6kWqx/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)）

大きな焙煎機がシンボルマーク。駿河竹千筋細工の照明に、座り心地のいいソファ。隠れ家的空間のゆったりとした店内でこだわりのコーヒーをご提供します。奥深いコーヒーに合うお食事やデザートも豊富にそろえております。バリスタが表現する一杯を、陶芸職人が制作・監修したカップで味わいいただけます。静岡醸造の醸造所が隣接しており、樽生ビールもお楽しみいただけます。

●営業時間

10:00～17:30（フードL.O. 16:00 ドリンク・ケーキL.O. 17:00）

●定休日

月曜（月曜祝日は営業、翌平日休業）、年末年始

●Instagram

https://www.instagram.com/the_coffee_roaster_/