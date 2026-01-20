【2/15(日)神戸】フェリシモ・プレゼンツ！Sysmex Kobe Ice Campusにて「ミニスケート教室＆500色の色えんぴつアート体験」を開催

株式会社フェリシモ

フェリシモは、プラチナサポーターを務める「Sysmex Kobe Ice Campus（シスメックス神戸アイスキャンパス、神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番5号）」にて、2026年2月15日（日）にスペシャルイベント「フェリシモ・プレゼンツ ミニスケート教室＆500色の色えんぴつアート体験」を開催します。

本イベントでは、家族や友人とバレンタインシーズンの心温まるひと時を過ごせるよう、心おどるスケート体験と、クリエイティブなアート体験の両方を用意しました。また、会場にはフェリシモ商品の展示コーナーも登場。フェリシモが大切にしている「ともにしあわせになるしあわせ」や、毎日の暮らしを彩る「ときめき」。そして、フェリシモが日々お届けしている、感性を刺激する「物語」のあるモノやコト。今回のイベントでは、氷の上の体験や500色のアートを通じて、その世界観や魅力を存分に味わえる体験をご用意しました。

■イベント概要

1. ミニスケート教室

スケートが初めての方でも楽しめるミニスケート教室を開催します。基礎からレクチャーを行うため、初心者の方でも安心してご参加いただけます。

開催時間：１.12:45-13:15 ／ ２.13:30-14:00

定員：各回先着50名まで、整理券配布

参加費：無料（※別途、施設の滑走料が必要です。貸靴もございます。）

2. 「500色の色えんぴつ」のアート体験

フェリシモが販売している世界中で6万人以上の方に愛されてきた「500色の色えんぴつ」を使用した、特別なアート体験。500種類の繊細な色彩に触れながら、自由な発想でアートをお楽しみいただけます。

所要時間：約20分

定員：先着400名まで（※家族連れはもちろん、大人やお子さまだけでの参加も大歓迎です）

参加費：1名 500円（税込）

※イベント参加者は入場の際、滑走料、観覧・付添料が別途必要です。詳細はSysmex Kobe Ice CampusのHP）をご確認ください。 https://www.kobe-skate.or.jp/general/individual/

アート体験はスケートリンクの上のフロアで実施します。

参加者限定のスペシャル特典

アート体験のワークショップにご参加いただいた方には、神戸の街をさらに楽しめる以下の特典をセットでプレゼントします（1名様1回限り）。

【特典１】500色の色えんぴつ 1本 ※色は選べません

【特典２】神戸ポートタワー 特別優待券

【特典３】フェリシモ チョコレート ミュージアム 特別優待券

会場内でのフェリシモ商品展示

当日は雑貨ブランド「YOU+MORE!」の商品を会場に展示予定です。さまざまな生き物をモチーフにしたユニークなアイテムを実際に見て、そのおもしろさや存在感を体感できます。

（※以下の写真はイメージです。実際の展示では内容が変更になる場合があります。）

■開催概要

イベント名： 【フェリシモ・プレゼンツ】ミニスケート教室＆500色の色えんぴつアート体験

開催日： 2026年2月15日（日）

開催時間： 11:00～16:00（一般営業時間内）

ミニスケート教室 開催時間：１.12:45-13:15 ／ ２.13:30-14:00

定員：各回先着50名まで、整理券配布

参加費：無料（※別途、滑走料が必要です。貸靴もございます。）

500色の色えんぴつアート体験（11:00～16:00）

所要時間：約20分

定員：先着400名まで（※ご家族連れはもちろん、大人やお子さまだけでのご参加も大歓迎です）

参加費：1名 500円（税込）

※イベント参加者は入場の際、滑走料、観覧・付添料が別途必要です。詳細はSysmex Kobe Ice CampusのHPをご確認ください。https://www.kobe-skate.or.jp/general/individual/

会場： シスメックス神戸アイスキャンパス（神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番5号）

アクセス： JR神戸線 灘駅より徒歩約12分・阪神電車 岩屋駅・春日野道駅より徒歩約10分

駐車場あり（16台）

主催・協力： 一般社団法人神戸スケート・株式会社フェリシモ

◆フェリシモ・プレゼンツ ミニスケート教室＆500色の色えんぴつアート体験

詳細・お申し込みはこちら＞＞ https://www.kobe-skate.or.jp/news/2026/52.html

◆Sysmex Kobe Ice Campus（シスメックス神戸アイスキャンパス）について

会場となる「Sysmex Kobe Ice Campus（シスメックス神戸アイスキャンパス）」は、2025年6月にオープンした神戸唯一の通年型アイススケートリンクで、国際規格（60m×30m）のリンクを有し、季節を問わず氷上のスポーツやレクリエーションを楽しめるHAT神戸の新たなランドマークとして注目を集めています。



◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

