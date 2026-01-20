【“シワのかたち”までオーダーメイドする時代へ】自分のシワに合わせて切って貼る、新発想ナイトケア「マジラボ しわ伸ばしテープ フリーカットパック」新発売

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、テープ美容のパイオニアブランド『マジラボ』から、表情じわを“自分サイズ”でケアする新商品「マジラボ しわ伸ばしテープ フリーカットパック（10枚入）」を、2026年1月19日（月）より直営ECサイト「粧美堂ONLINE STORE」にて発売しました。

■「このシワ用が欲しいのに、ぴったりなサイズがない」40・50代のあるあるに回答

額と首は横長、眉間は縦ジワ、目尻はカーブ…。シワの長さも、向きも、深さも、人によってまったく違います。既製サイズのしわ伸ばしテープについて、ユーザーからは「あと1センチ足りない」「余って貼りにくい」「カーブに沿わない」といった声が多数。そこでマジラボは、“シワのかたちから自由にデザインする”フリーカットタイプを開発しました。

「フリーカットパック」3つのポイント

1）ハサミ1本で“自分専用シワパターン”を設計

・大判シートを好みの幅・長さ・形にカットして、額・首・目尻・眉間など気になるラインにぴったりフィット

・首用に長く、目尻用に細く、眉間用に縦長…1枚から複数パーツを作れる経済性も

2）貼って寝るだけで、一晩中「表情ぐせ」をホールド

・寝る前に貼るだけで、睡眠中にテープが肌をピンと伸ばし、表情じわを物理的にプレス

・「寝ている間にしかできないケア」を、習慣化しやすいステップに

3）マジラボは日本製医療用テープで安心

・衛生面も徹底管理の日本製医療用テープを採用

・肌なじみの良い透明シートなので、家族の前でも気になりにくい自然な見た目

■こんな方に

・「私のシワ、既製サイズではどうしても合わない」と感じていた方

・額・首・目尻・眉間など、複数の表情じわをまとめてケアしたい方

・美容医療までは踏み切れないが、自宅でできる“攻めのナイトケア”を探している方

・シワ対策を始めたい40～50代男性の“こっそりナイトケア”にも

MAGiE LAB.（マジラボ）

明日の美人は私が作る

年齢を重ねても美しい女性の共通点。

それは年齢と上手に付き合うコツを知っていること。

楽しみながら年齢を重ねる女性たちに贈る、気になるところをしっかりと、楽しみながらケアできる、機能性エイジングケアシリーズです。

※MAGiE LAB.は粧美堂株式会社の登録商標(登録第5613353号)です。

商品概要

商品名：マジラボ しわ伸ばしテープフリーカットパック（10枚入）

発売日：2026年1月19日（月）

価格 ：1,980円（税込）

販売店舗

▼粧美堂ECサイト 「粧美堂ONLINE STORE」

https://www.sho-bionlinestore.jp/c/beauty/MG13398

▼Amazon 「粧美堂ONLINE STORE」

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFKN3G49

▼楽天市場 「粧美堂ONLINE STORE」

https://item.rakuten.co.jp/cocobeaumo/mg13398/

▼Qoo10 「粧美堂ONLINE STORE」

https://www.qoo10.jp/g/1189078429

▼Yahoo!ショッピング 「粧美堂ONLINE STORE」

https://store.shopping.yahoo.co.jp/shobidoonlinestore/mg13398.html

▽マジラボ ブランドサイト

https://www.shobido-corp.co.jp/product/personal-care/magie-lab/

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。