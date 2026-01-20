福岡放送が運営する「ARNE」が福岡で大人気の３つのパティスリーとともに期間限定バレンタイン商品を制作

株式会社福岡放送

株式会社福岡放送（福岡県福岡市／代表取締役社長：酒巻和也）が運営するWEBメディア「ARNE（アーネ）」は、2026年1月28日から2月14日まで大丸福岡天神店にて開催されるバレンタイン催事「九州チョコ深発見」に向けて、全国からも注目されている福岡で大人気のパティスリーとともにコラボ商品を開発。催事限定で販売いたします。

―コラボ共通のテーマは「自分への“ご褒美”」―

誰のためでもない、自分自身が最高に幸せになれる“ご褒美時間”を、ARNEと各パティスリーがコラボスイーツを通じてお届けしたいと思っています。そこで共通のブランド名として「GOHŌBI」と掲げ、商品展開をしてまいります。

GOHŌBI 「シュシュあまおう」 880円（税込）

2種の味でお得感たっぷり！絶品いちごシュークリーム

フランスの伝統菓子「ルリジューズ」をベースにした、ころんとしたフォルムがかわいい2段重ねのシュークリームです。ピンクのチョコレートでつながれた2つのシュークリームは、それぞれ異なる味わい。

上段は、あまおうとラズベリーのジュレとマスカルポーネクリーム。ジュレの甘酸っぱさが絶妙！ シンプルで間違いのないおいしさです。

下段は、フレッシュのあまおう1粒に、スパイス風味のいちごの赤ワイン煮、たっぷりのカスタードクリームの組み合わせ。隠し味的にキャラメルクリームやピスタチオも入っていて、深みのある大人っぽい味わいです。食感のアクセントとして、ザクザクのパイやショコラクロッカン（チョコクッキー）が入っているのもポイント。食べ進めるごとに、おおー！という驚きがありますよ。

さまざまな味わいと食感が楽しめて、1つで大満足できる豪華さ。「ご褒美感」たっぷりの一品です！

※2/3（火）、2/4（水）、2/9（月）、2/10（火）は販売休止日となります

【コラボパートナー】

シュシュあまおうのコラボパートナーは県内外からファンが訪れる大人気店「パティスリールイ」。

2003年に熊本県阿蘇郡小国町に製菓工房を開業し、2011年には福岡県春日市に移転オープン。住宅街の中という立地にもかかわらず、お昼には売り切れることもある。

オーナーパティシエの吉村類さんが生み出すスイーツはどれもアートのような美しい見た目が印象的。精緻な計算のもとに生み出されるおいしさは、一度食べればファンになること請け合いです。

GOHŌBI 「ショーソン・アムール」 850円（税込）

「パティスリー ルイ」オーナーパティシエ吉村類さんと「ARNE」アンバサダー・伊藤舞アナウンサー

チョコパイの常識が覆る感動！“名手が作る絶品パイ”

「愛のパイ」という意味を持つ、『ショーソン・アムール』

幾重にも重なり、ザクザクっと力強い音を立てるパイ生地にはココアとカカオマスが贅沢に練り込まれていて、頬張るたびに豊かな香りが鼻を抜けていきます。

中に入っているのは、隠し味にピスタチオペーストを加えた奥行きのある味わいのチョコカスタード。まるで生チョコのようにしっとり濃厚なクリームの中に忍ばせてある、チョコチップが心地よいアクセントを与えてくれます。

さらに中には、店内で丁寧に炊き上げたサワーチェリーのコンポートも。鮮やかな甘酸っぱさが濃厚なチョコの甘さを見事に引き立て、最後の一口まで飽きさせません。

“軽い一食分”とカウントしてもいいようなボリュームがあるのに、最後まで軽やかに楽しめるのは西嶋シェフのセンスと技術が盛り込まれた一品だからこそ。

今だけ食べられる、贅沢を極めたチョコレートパイです。

また、温めても冷やしても楽しめるのが、このパイの魅力。

レンジで10秒、さらにトースターで1分ほど軽く温めると、外はサクッと中はトロっとなめらかな、焼きたてのような味わいが蘇りますよ。

土日祝限定で登場！ライブ感あふれる実演販売「ショーソン・アムール（特別Ver.）」

特別バージョン 950円（土日祝限定）

期間中の土日祝（1／31、2／1、2／7、2／8、2／11、2／14）限定で、さらに特別なライブ感たっぷりの実演販売『ショーソン・アムール（特別Ver.）』が登場。

目の前で西嶋シェフがパイの下半分をトロトロのチョコにざぶん！と浸けてチョココーティングし、カリッとした食感のカカオニブのトッピングで仕上げてくれます。

より濃厚なチョコ感を堪能できますよ！

【コラボパートナー】

全国的にその名を知られる人気店「Pattisserie chez chichi（パティスリー シェ・シシ）」。2022年オープンながら瞬く間に人気店の仲間入りを果たした、福岡市中央区警固にあるフランス菓子店です。

焼き菓子やケーキなどの繊細で美しいスイーツがショーケースの中に並びます。

スペシャリテの「サンノン缶」（サブレ詰め合わせ）が雑誌に取り上げられるなど、全国の焼き菓子好きにファンも多いお店です。

そんな『パティスリー シェ・シシ』の西嶋一力オーナーシェフは、フランスの伝統菓子「ガレット・デ・ロワ」の国内コンクールで準優勝経験を持つ（※）、“パイの名手”。

そこで今回、シェフが得意とする「パイ」を使ったスイーツをARNEがオーダー！

西嶋シェフの確かな技が光る、スペシャルな“チョコレートパイ”が出来上がりました。

※フランスの伝統菓子「ガレット・デ・ロワ」やフランス菓子の普及を行う「クラブ・ドゥ・ラ・ガレット・デ・ロワ」シェフ会員であり、クラブ主催のコンクール 2018年大会で準優勝

GOHŌBI「＆strawberry2026」2,900円（5粒入り）

「パティスリー シェ・シシ」の西嶋一力オーナーシェフ（右）とARNEアンバサダー・伊藤舞アナウンサー

一粒ごとに産地別カカオを使用！五感で楽しむ「いちごチョコ」

2025年にコラボして販売した、いちごと九州食材を掛け合わせた『＆strawberry』は、最終日を待たずに完売するほど好評を博しました。

第２弾となる2026年版も福岡県・桂川町『大塚ファーム』のいちご「恋みのり」に、1粒毎に産地の異なるカカオを合わせています。

それぞれのカカオに香りの特徴があるので、素材との“香りのペアリング”が注目ポイント！ 菊とアジサイのような形のものは、フランスから取り寄せた珍しい型で『＆strawberry 2026』で初お目見えです。

「ブラジル産カカオ×トンカ豆 いちごのジュレ」。

力強い香りが特徴のブラジル産カカオに、桜に似た香りのトンカ豆をプラス。和を感じる風味ながら、甘いジュレでいちごの魅力もしっかり感じます。

「ドミニカ産カカオ×ピスタチオ いちごのキャラメル」。

ナッティーな香りのドミニカ産カカオにローストした粗めのピスタチオプラリネを合わせることで、ナッツ感をさらに引き立てています。

そこにとろけるいちごキャラメルの食感と香りが相性抜群！

タンザニア産カカオ（ビーントゥーバー）×いちご、フランボワーズ、ローズ、アーモンドプラリネ」。

フルーツのような酸味を感じるタンザニア産カカオはビーントゥーバーのクーベルチュールを使用。粗めに精製されたカカオとアーモンドプラリネの食感と共に、ベリーの味わいとほのかなローズの香りが楽しめます。

「マダガスカル産カカオ（ビーントゥーバー）×いちご×ブルーベリー、すみれのガナッシュ」。

華やかな酸味と香りが特徴のマダガスカル産カカオはビーントゥーバーのクーベルチュールを使用。いちごにブルーベリーと相性の良いすみれの香りを合わせたガナッシュが、カカオの華やかさを引き立ててくれます。

「ペルー産アマゾンカカオ×いちごのガナッシュ」。

ペルー産クリオロ種の希少な「アマゾンカカオ」を雑味なく力強いカカオ感を生かしたシンプルなガナッシュに仕上げ、いちごのガナッシュと重ねています。

シンプルでありながら、互いの素材の味わいをしっかり楽しめます。

【コラボパートナー】

チョコ好きに知られる、筑紫野市・原田駅そばのチョコレート専門店「atelier g.cacao（アトリエグラム・カカオ）」。福岡市内からわざわざ通うファンも多い人気店です。

オーナーシェフの松尾祐貴さんは、福岡の名店『チョコレートショップ』出身。『全九州洋菓子実技コンテスト』（日本洋菓子協会連合会 九州ブロック協議会主催）の2014年～2016年のチョコレート工芸部門で3年連続最優秀賞など、数々のコンテストでの受賞歴もある、業界でその名を知られた実力の持ち主です。

ボンボンショコラのツヤツヤと輝く芸術的な美しさは、高度な技術力のなせる業。

パリッと薄い外側のチョコレートと中身のバランスが秀逸で、食べ終えるのが惜しくなる極上の味わいですよ。

素材にもこだわり、自ら生産者を訪れるなどして厳選しているのだとか。

「atelier g.cacao」の松尾祐貴オーナーシェフ（右）とARNEアンバサダー・伊藤舞アナウンサー

■催事情報

「九州チョコ深発見 Discover Kyushu Chocolate 2026」概要

▶日程：2026年1月28日（水）～2月14日（土）

▶時間：本館8階催場10：00～19：00（最終日は17：00閉場）

▶場所：大丸福岡天神店 本館8階催場

https://www.daimaru-fukuoka.jp/shopblog/detail/?cd=019371&scd=000677(https://www.daimaru-fukuoka.jp/shopblog/detail/?cd=019371&scd=000677)

■About ARNE

https://arne.media/

県内20代～40代女性を中心に月間 150万人※以上が利用する福岡発のライフスタイルマガジン。福岡女子の”わたし時間”がupdateできるような、グルメ、おでかけ、ファッション、ビューティーに関連する情報や時間、商品を日々発信しています。

※2025年12月実績 外部配信も合わせたユーザー。媒体毎のMAUを足した推定値。