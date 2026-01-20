価値創造の舞台裏を紹介「未来をつくるプロセス展」を京都で開催

パナソニックグループ

パナソニックのデザイン部門が、価値創造のプロセスを体系的に可視化

パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 デザイン部門は、2026年2月19日（木）から21日（土）まで、展示イベント「未来をつくるプロセス展」（以下、本展）を、Panasonic Design Kyoto（京都市）にて開催します。

本展は、パナソニックのデザイン部門が各部門と協働し創出してきた未来構想や製品・サービスなど、思考のデザインから視覚化のデザインまでどのようなプロセスを経て生まれてきたのかを体系的にご紹介する初の試みです。

■開催の目的：社会背景を踏まえた価値創造プロセスの共有

近年、社会や生活者の価値観が多様化し、製品やサービスは機能や性能の向上に加え、使われ方や体験、社会との関わり方までを含めた価値設計が重要になっています。

パナソニックグループではデザインを、人の行動や背景を起点に課題を整理し、仮説を立て、形にしながら検証していく「価値創造のプロセス」として位置づけ、各事業部門と協働しながら取り組んできました。

本展は、こうした考え方のもとで生まれた製品やサービスを紹介するだけでなく、それらがどのような思考と実践の積み重ねによって形づくられてきたのかを共有することを目的としています。

※展示イメージ

■「気づく・考える・つくる・伝える」でひもとくデザインの実践

本展では、パナソニックグループのデザイン部門が日々実践している「気づく・考える・つくる・伝える」という共通のプロセスに沿って、価値創造の流れを可視化します。企画初期の気づきや問いの立て方から、関係者との検討、試作や検証を経て、製品やサービスとして社会に届けるまでの過程を、実際のプロジェクト事例を通じて紹介します。

■多様な専門性をつなぐ、協働によるものづくりのプロセス

各展示事例は、デザイン部門だけで完結したものではなく、事業部門、技術、品質、マーケティングなど、多様な専門性を持つ関係者との協働によって実現してきたものです。デザインは、その中で議論や構想を整理し、異なる視点をつなぎながら、共通の方向性を形にしていく役割を担っています。本展では、そうした協働のプロセスそのものも含めて紹介します。

■事業やものづくりを考えるためのヒントを共有

本展を通じて、来場者には、デザインが製品やサービスの完成形を生み出すためだけの工程ではなく、事業やものづくりに関わる人々の知恵や専門性を結集し、よりよい価値へと導くためのプロセスであることを感じていただければと考えています。

また、本展で紹介するプロセスや事例が、今後の協働や対話のきっかけとなれば幸いです。

■展示情報

【タイトル】「未来をつくるプロセス展」

【期間】2026年2月19日（木）～2月21日（土）

【時間】10:00～17:00（入場は16:30まで）※20日のみ11:00～17:00

【会場】Panasonic Design Kyoto（京都市中京区小結棚町444 京都四条新町ビル）

【参加料】無料 ※事前予約制

【予約申込み】 https://pexdesign-process-of-future.peatix.com/

※本展示会は事前予約制です。定員に達し次第、受付を終了します。

■展示について

各事業部門や関係者と協働して取り組んできた主な事例をご紹介します

展示テーマ／協働会社・部門

・ラムダッシュ パームイン／パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社

・Panasonic Quality／パナソニックグループ各社

・デザイン経営／パナソニックグループ各事業会社

・VISION UX／パナソニック株式会社 各デザイン部門

・Oneness AI（パナソニックデザインAI基盤）／パナソニック株式会社 各デザイン部門、など

※一部変更となる可能性があります

【お問い合わせ先】

パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 デザイン部門（イベント専用メール窓口）

Email：designevent@gg.jp.panasonic.com