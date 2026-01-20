TikTokは流行か、事業成長の武器か。元プラットフォーム担当者と出す「2026年・投資判断」の最終決着。特別セミナー1/27開催。

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社であるソーシャル&セールスプロモーションサービスを展開する株式会社エクスクリエ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小笠原 亨、以下「エクスクリエ」）は、2026年1月27日（火）に、SNSマーケティングの次なる一手を見極めるためのオンラインセミナー「TikTokマーケ 2026展望 ─2025年の総括から見る活用判断とTikTok Shopの可能性」を開催いたします。

●プログラム内容

TikTokマーケ 2026展望 ─2025年の総括から見る活用判断とTikTok Shopの可能性詳細・申込み :https://www.excrie.co.jp/seminar/20260127

TikTok Shopの登場、広告配信ロジックの変化、インフルエンサー施策の高度化──

2025年は、TikTokが「実験フェーズ」から「投資判断フェーズ」へ移行した一年でした。

一方で多くの企業が、

- TikTokを今後も主戦場として投資すべきか- TikTok Shopは本当に自社にとって事業インパクトが出るのか- 継続・拡大・縮小・撤退、どの判断が合理的なのか

明確な判断軸を持てないまま、意思決定が先送りになっているのが実情です。

本セミナーでは、2025年のTikTokマーケティングを総括しながら、元TikTokプラットフォーム担当者（いわゆる“中の人”）を迎え、ディスカッション形式で市場のリアル・成果が分かれた構造を深掘りします。

- TikTok Shopは、どの条件を満たす企業なら「やる価値がある」のか- 売上が立った企業に共通する、TikTokの“利用目的”の置き方- インフルエンサー施策で、ROIが出る企業／出ない企業の決定的な分岐点- 2026年に向けて、今アクセルを踏むべき領域／踏まなくていい領域

を、現場視点 × プラットフォーム視点の両面から整理します。

- TikTok投資の継続可否を判断したい- TikTok Shopを“話題”ではなく“事業選択”として見極めたい- 2026年に向けたマーケ投資の優先順位を整理したい。

そんな方にこそ、ぜひご参加いただきたい内容です。

●こんな方におすすめ

●対談テーマ

●講師紹介

- TikTokをすでに活用している、または本格投資を検討している方- TikTok Shopの事業インパクトを見極めたい事業責任者さま- 2026年に向けたマーケティング投資の優先順位整理を行いたい方- 2025年TikTok総括―― 元プラットフォーム担当者が語る“中のリアル”- インフルエンサー施策の最新トレンド―― データで見る「売上が立つ構造／立たない構造」- 2026年の展望と「今、踏むべきアクセル」―― 現場 × プラットフォーム視点で整理する判断軸詳細・申込み :https://www.excrie.co.jp/seminar/20260127小林 誉 氏小林 誉 氏

株式会社midreb 代表取締役社長

システムを活用した業務効率化支援や、大手外資系マーケットプレイスの日本立ち上げを経て、外資系スタートアップ日本法人の責任者を歴任。その後TikTok for Business JapanでB2Bマーケティングや「ILLUMINATE」を企画・リード。

現在は株式会社midrebを創業し、TikTok Shopを活用したブランド支援やオフラインPRイベントの企画運営を通じ、マーケティングから物流・販売まで一貫した支援を提供。

長谷川 孔介長谷川 孔介

株式会社REECH ゼネラルマネージャー(GM)

YouTube制作会社売却後、DMM.comにて新規事業開発・事業再生、株式会社ネクストレンドという年間3,000案件実施のインフルエンサーマーケティング会社にて取締役を経験。現在は株式会社REECHにてゼネラルマネージャーとしてインフルエンサー事業を統括。インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「REECH DATABASE(https://reech.co.jp/)」を軸に、データを活用した戦略設計からキャスティング、効果測定まで一気通貫で支援。クライアントのマーケティング課題に対し、インフルエンサーを活用した最適なソリューションを提供している。

●セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71371/table/209_1_ae2badbc6be7e7a989680503f653dbd9.jpg?v=202601200121 ]【会社概要】

会社名 ：株式会社エクスクリエ

代表者 ：代表取締役社長 小笠原 亨

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：1972年3月

主な事業：オンライン・オフラインを統合したソーシャル＆セールスプロモーションの策定、実行支援

URL ：https://www.excrie.co.jp/

会社名 ：株式会社REECH

代表者 ：代表取締役社長 小笠原 亨

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：2018年11月

主な事業：インフルエンサーマーケティング事業、広告代理業

URL ：https://corp.reech.co.jp/corporate



会社名 ：株式会社クロス・マーケティンググループ（東証プライム3675）

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：2013年6月

主な事業：デジタルマーケティング事業及びリサーチ・インサイト事業を行う子会社等の

経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL ：https://www.cm-group.co.jp/