SNS中を虜にした奇跡のイケオジ！森下直哉写真集のお渡し会が開催！

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（代表取締役社長：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下ＫＡＤＯＫＡＷＡ）は、2026年2月2日（月）に『森下直哉写真集 DOPE』を発行いたします。本書は、SNSで大きな話題を呼んだ実業家インフルエンサー、森下直哉さんの初となる写真集です。

そんな同書の出版を記念したお渡し会イベントを、2月11日（祝）に開催いたします。

出版記念お渡し会

■日程

2026年2月11日(祝)

■会場

角川本社ビル 2Fホール

東京都千代田区富士見2-13-3

■時間

12:00 / 13:00 / 14:00

■内容

・1冊券：サインなし通常本1冊（ご本人よりお渡し）

・3冊券：サイン入り写真集1冊（ご本人よりお渡し）＋通常本2冊+オリジナルしおり1枚（全2種ランダム）＋2SHOTスマホ撮影1回

・5冊券：サイン入り写真集1冊（名入れ/ご本人よりお渡し）+通常本4冊+オリジナルしおり全2種セット＋2SHOTスマホ撮影1回

・10冊券：サイン入り写真集1冊（名入れ/ご本人よりお渡し）+通常本9冊+ひとことメッセージ動画撮影（全3種いずれかひとつ※予定）＋サイン入りポスター1枚+2SHOTスマホ撮影1回+ご本人から写真集orお客様へオリジナル香水の1プッシュ吹きかけ

■特典しおりデザイン

※デザインは変更になる場合があります。

■詳細＆申込

https://www.hmv.co.jp/en/store/event/54398/

■受付期間

～ 2026年1月25日(日)22:00

書籍概要

書名：森下直哉写真集 DOPE

著者：森下直哉

発行：株式会社KADOKAWA

定価： 3,080円（本体2,800円＋税）

発売日：2026年2月2日（月）

判型：B5判

ページ数：128

ISBN：9784049026092

書誌：https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000837/

著者プロフィール：森下直哉

1987年生まれ、滋賀県出身の実業家。2023年、SNSに投稿されたストリートスナップ動画が、累計1億回以上再生。端正すぎるルックスと飾らない物腰に、“奇跡のイケオジ”として大きな話題を呼んだ。経営する倉庫レストラン「THE HIDEWAY FACTORY」は、すべてDIYで作ったハイセンスな空間が人気を博している。他にも、デザイナー、車や家具の輸入販売、アパレルなど、自身の趣味を生かした多彩なビジネスを展開。そのセンスと生き方に多くのファンを持つ。

Instagram：https://www.instagram.com/thehideaway_boss/

TikTok：https://www.tiktok.com/@thehideaway_boss

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCFV_rxL6NcB1634XGpTB7yQ