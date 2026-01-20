チョコレートブランド『cacaosic』から、バレンタイン限定商品『バレンタインボックス アムールロゼ/バレンタインマジック』の2種類が発売！

株式会社ニッチ

和洋菓子の販売を行う株式会社ニッチ(本社：東京都新宿区、代表取締役：須藤 義明)は、当社が運営するチョコレートブランド cacaosic(カカオシック)から2種類のバレンタインコレクション『バレンタインボックス アムールロゼ/バレンタインマジック』を発売いたします。

当商品は、2026年1月17日以降に出店する全国16箇所の施設とオンラインショップにて順次販売開始いたします。

■cacaosic(カカオシック)

アムールロゼ 4個セット１.

「心弾む、とっておきの時間」を目指して生まれたチョコレート専門ブランドです。

厚さ10mmのチョコレートをサクサクのラングドシャで挟んだ「cacaosic」は、空気を含む特別な製法により、ふわっとほどける新食感が楽しめます。

■2026 バレンタインコレクション

バレンタインボックス アムールロゼ（4個セット/6個セット）

カカオシック ピスタチオ

やわらかなピンクベージュを基調とした、落ち着きのある上品なパッケージ。

深いブルーのロゴと幾何学模様をアクセントにしたシールを合わせた、遊び心のあるデザインに仕上げました。

ボックスには定番フレーバーの「ピスタチオ」「ショコラオレ」と店舗限定フレーバーの「カフェ」、新発売の「あまおう苺」の4種類を詰め合わせました。

■バレンタインボックス バレンタインマジック（4個セット/6個セット）

アムールロゼ（4個セット/6個セット）アムールロゼ 4個セット２.アムールロゼ 4個セット３.

鮮やかなピンクとホワイトが溶け合うようなアートを用いた、華やかでロマンティックなデザインが特徴です。

角度を変えると煌めくホログラムの箔押しが、まるで魔法にかけられたような特別感を演出します。

ボックスには定番フレーバーの「ピスタチオ」「ショコラオレ」と秋冬限定商品の「モンブラン」、新発売の「あまおう苺」の4種類を詰め合わせました。

■新登場「カカオシック あまおう苺」

バレンタインマジック（4個セット/6個セット）バレンタインマジック 4個セット１.バレンタインマジック 4個セット２.

今回のバレンタインボックスで初登場となる新フレーバー「カカオシック あまおう苺」。

あまおう苺を丸ごと味わっているような、ジューシーな甘みが口いっぱいに広がる一品です。

華やかでフルーティーな味わいの 「カカオシック あまおう苺」は、甘い苺を連想させるような、きゅんと可愛いピンクの小箱でご提供します。

■販売場所

〈常設店〉

カカオシック あまおう苺

▽cacaosic北千住マルイ店

所在地 ：〒120-8501 東京都足立区千住3-92 北千住マルイ1階

まるい食遊館

営業時間 ：10:00～20:00

※変更の場合は北千住マルイの営業時間に準じます

〈催事販売（期間限定）〉

〈東京〉

▽高島屋新宿店

出店期間：2025年12月3日～2026年4月14日

▽日本橋三越本店

出店期間：1月28日～2月14日

▽ルミネ立川店

出店期間：2月1日～2月15日

▽アトレ秋葉原

出店期間：2月1日～2月15日

▽アトレ吉祥寺

出店期間：2月5日～2月14日

〈神奈川〉

▽そごう横浜店

出店期間：1月21日～2月15日

▽本厚木ミロード

出店期間：1月30日～2月14日

〈千葉〉

▽柏高島屋

出店期間：1月28日～2月14日

▽アトレ新浦安

出店期間：2月6日～2月14日

〈埼玉〉

▽エキュート大宮

出店期間：2月2日～2月15日

〈宮城〉

▽S-PAL仙台

出店期間：1月30日～2月15日

〈京都〉

▽京都高島屋

出店期間：1月17日～2月14日

〈大阪〉

▽あべのハルカス近鉄本店（ウィング館9階）

出店期間：1月17日～1月27日

▽あべのハルカス近鉄本店（タワー館9階）

出店期間：1月28日～2月14日

▽ららぽーとEXPOSITY

出店期間：2月6日～2月16日

〈福岡県〉

▽岩田屋本店

出店期間：1月23日～2月15日

※予告なく変更となる場合があります。

〈オンラインショップ〉

▽une-online shop：2026年1月20日（火）午前10時から発売開始

■商品概要

商品ページはこちら :https://une-online.jp/collections/%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%B32026

商品名：バレンタインボックス アムールロゼ 4個セット

価格： 1,982円（税抜）

内容：4個（ピスタチオ1個、ショコラオレ1個、カフェ1個、あまおう苺1個）

保管方法：常温（直射日光・高温多湿を避けて保存）

賞味期限：製造から約2ヶ月前後

アレルギー(28品目)：卵・乳成分・小麦・大豆・アーモンド

商品名：バレンタインボックス アムールロゼ 6個セット

価格： 2,973円（税抜）

内容：6個（ピスタチオ2個、ショコラオレ1個、カフェ2個、あまおう苺1個）

保管方法：常温（直射日光・高温多湿を避けて保存）

賞味期限：製造から約2ヶ月前後

アレルギー(28品目)：卵・乳成分・小麦・大豆・アーモンド

商品名：バレンタインボックス バレンタインマジック 4個セット

価格： 1,982円（税抜）

内容：4個（ピスタチオ1個、ショコラオレ1個、モンブラン1個、あまおう苺1個）

保管方法：常温（直射日光・高温多湿を避けて保存）

賞味期限：製造から約2ヶ月前後

アレルギー(28品目)：卵・乳成分・小麦・大豆・アーモンド

商品名：バレンタインボックス バレンタインマジック 6個セット

価格： 2,973円（税抜）

内容：6個（ピスタチオ1個、ショコラオレ2個、モンブラン2個、あまおう苺1個）

保管方法：常温（直射日光・高温多湿を避けて保存）

賞味期限：約2ヶ月前後

アレルギー(28品目)：卵・乳成分・小麦・大豆・アーモンド

■あべのハルカス近鉄本店の会場では、プレミアムソフトクリームを発売！

北千住マルイ店限定で提供しているこだわりのプレミアムソフトクリームが、『あべのハルカス近鉄本店』に期間限定で登場！

『プレミアムショコラ』と『プレミアム北海道ミルク』のミックスフレーバーのソフトクリームに、『生チョコレート2種』『ココアラングドシャ』『フランボワーズ』をトッピングし、パフェのように仕立てた特別商品をご提供します。

▽プレミアムショコラ

スペイン産の3種類のビターチョコレートをブレンド。カカオを感じる大人のソフトクリームです。

▽プレミアム北海道ミルク

北海道の生乳をたっぷり使用した濃厚な味わいのソフトクリーム。

厳選された素材の風味と濃厚な味わいが口いっぱいに広がります。

販売場所：あべのハルカス近鉄本店（ウィング館9階）

販売期間：1月17日～1月27日

■販売先情報

運営会社 ： 株式会社ニッチ

Instagram ：@cacaosic_

https://www.instagram.com/cacaosic_/

X（旧Twitter） ：https://x.com/cacaosic_