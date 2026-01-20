【エンプラなど広告主・代理店のリード獲得】登壇募集開始！広告・マーケ業界のオンラインセミナーイベント「メディアレーダーWEEK 2026 夏」

株式会社アイズ

株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸、東証グロース：5242）が運営するNo.1*¹の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」は、主催する「第22回 メディアレーダーWEEK 2026 夏」の登壇企業の募集を開始しました。

開催日：2026年6月8日(月)～6月12日(金)

★早期エントリー限定 10万円割引★

2026年2月27日(金)までに登壇エントリーいただいた企業様は、ご請求額から10万円お値引きします。*²

開催概要

イベント名：第22回 メディアレーダーWEEK 2026 夏

主催 ：株式会社アイズ

開催期間 ：2026年6月8日(月)～6月12日(金)

登壇形式 ：オンライン(Zoom) 複数社での合同登壇または単独登壇

料金 ：申込者情報1件あたり1,000円～成果報酬型(登壇費無料)

登壇募集の詳細・過去開催実績はこちら▼

https://media-radar.jp/contents/meditsubu/eww_for_speakers/?a=pt

資料請求・お問い合わせはこちら▼

https://media-radar.jp/contact.php?a=pt

説明会のお申し込みはこちら▼

https://www.jicoo.com/t/mrsales/e/mrw_prt

メディアレーダーWEEKについて

広告業界のプラットフォームであるメディアレーダーは、1週間でさまざまな広告・マーケティングジャンルのセミナーを行うオンラインセミナーイベント「メディアレーダーWEEK」を年4回(3月・6月・9月・12月)開催しています。

ご登壇いただくことで、視聴の申し込みをしたメディアレーダー会員の情報(以下、リード)を取得できます。

10種類以上の豊富なテーマからお好きな登壇テーマを選べるだけでなく、リード単価1,000円～のリーズナブルな料金プランでの登壇ができるイベントです。

登壇のメリットについて

「親和性の高い新規リードの獲得ができる」

1回のご登壇で約1,000件*³のリードをまとめて獲得することができます。会員向けメルマガ以外にも外部サイト等で集客を行っているため、これまで接点のなかった新規リードを獲得できます。

また、手法やターゲット別に幅広い開催テーマの中から自社サービスにあったテーマに登壇できるため、貴社のサービスと親和性の高いリードを獲得できます。

「感度の高いマーケターや経営層にサービスの認知拡大・訴求ができる」

申し込みしているメディアレーダー会員は、ビジネスを前に進めるために常に新しい情報を追っています。そのような方たちに貴社のサービスを訴求することで、業界内外での認知が高まり、自社商材のマーケティングや、クライアントへの提案材料として活用してもらえる可能性が高まります。

「登壇したセミナーの動画を活用し、リード獲得ができる」

メディアレーダーWEEKに登壇した内容を動画として活用し、リード（単価3,000円～）獲得したい場合、メディアレーダー内の掲載であれば動画を無料で利用できます。

また、自社サイト等での活用を目的とした動画の購入も可能です。

「初めての登壇でも安心のサポート体制」

過去20回の開催で得た知見をもとに、セミナーノウハウや登壇後のアプローチ方法をご案内するオリエンテーションを開催しております。また、貴社サービスに合わせた登壇内容や構成等についてもご相談を承っています。

さらに、リード獲得後の初動対応をとにかく早めたい企業様や営業リソースが少ない企業様に嬉しい「セミナー申込者の自動メール送信機能」も無料で利用できます。

登壇テーマについて

複数ある開催テーマの中から、自社サービスにあったテーマに登壇できます。1つの登壇テーマに対して先着順で最大4社合同での登壇となり、各企業様がノウハウやトレンドを20分ずつ順番にお話ししていただく講演形式です。*⁴

お好きなテーマでセミナー開催できる単独登壇のプランもあります。

■登壇テーマ例

SNSマーケティング

Web集客/Web広告

インフルエンサーマーケティング

etc.

登壇企業の過去実績について

これまでの「メディアレーダーWEEK」にはグーグル合同会社、楽天グループ株式会社などの業界を牽引する大企業をはじめ、株式会社講談社や日本テレビ放送網株式会社などのマスメディアを手掛ける企業の登壇実績があります。さらに、株式会社マイナビ、株式会社TVer、スマートニュース株式会社などのメディア運営企業も数多く登壇しています。

■登壇事例

「セミナー初挑戦で700万円の売上を創出」(https://media-radar.jp/contents/case/ITandPlucktice/?a=pt)

「登壇から3日間で11件が商談化し、1ヶ月で3件受注」(https://media-radar.jp/contents/case/talenty/?a=pt)

「特定ターゲットに特化したセミナーで高い商談化率を実現」(https://media-radar.jp/contents/case/seminar-connehito/?a=pt)

メディアレーダーについて

メディアレーダーは、マーケティング担当者・広告代理店(以下、会員)と媒体社・マーケティングサービス会社(以下、掲載社)を結ぶ、広告業界向けの検索サイトです。会員登録すると、広告出稿先やマーケティングサービスを比較・検討するための媒体資料やマーケティング資料を、無料でダウンロードできます。一方、掲載社はメディアレーダー上に掲載した資料をダウンロードした方の会員情報を取得することができるため、見込み顧客を獲得する手段として活用できます。

https://media-radar.jp/

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*¹の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」、広告・マーケティング人材の転職・求人サイト「メディアレーダーキャリア」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/

*¹調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2025年9月

*²適用条件あり

*³プレミアムプラン登壇の場合

*⁴内容は変更される場合があります。