今日の気分は濃厚？さっぱり？気分で選べる2種類のとり竜田！「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー ～国産クリームチーズ～」新発売

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2026年1月28日（水）～3月中旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー ～国産クリームチーズ～」を期間限定で新発売します。同時に「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー ～くし切りレモン添え～」も発売します。

ツールイメージ

モスバーガーでは、日本生まれのモスバーガーならではの“とり竜田バーガー”を2022年から毎年期間限定で販売しています。定番の「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー」に加えて、2023年からはバリエーション商品も同時に販売しており、これまでにシリーズ累計で1100万食以上を売り上げています。

5年目となる今年は、ガツンと効かせたにんにくが食欲をそそる、濃厚な味わいの「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー ～国産クリームチーズ～」を新発売します。とり竜田にたっぷりのにんにくを加えたトマトベースのソースと、国産クリームチーズを合わせました。にんにくはみじん切りや ピューレなどさまざまな形状でソースに加えることで、最後の一口まで絶えることなく香りや旨みを味わうことができます。

同時に、「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー ～くし切りレモン添え～」も発売します。鹿児島県産の黒酢と加工黒糖を使用し、お酢特有の酸味を抑えながら黒糖の甘みと和風だれの旨みを楽しめる商品です。レモンを絞りながら食べていただくことで、味の変化を楽しみながらさっぱりとお召し上がりいただけます。濃厚とさっぱりの、味わいが異なる2種類のとり竜田を販売することで、その日の気分に合わせて、お好みの商品をお選びいただけます。

●「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー ～国産クリームチーズ～」（490円） ＊新商品

ハーフマヨネーズタイプを塗った下バンズに、国産鶏のむね肉を使用したサクサクのとり竜田、ガーリックトマトソース、キャベツを乗せ、さらにもう一度ガーリックトマトソースを重ねた上に国産クリームチーズを合わせました。トマトはチーズとの相性が良く、クリームチーズの爽やかな酸味とトマトの酸味・甘みが相乗効果を生み出し、全体的にまとまりのある一品に仕上げました。また、ガーリックトマトソースにはピューレやみじん切りのにんにくを使用しているほか、クリームチーズにもにんにくパウダーを合わせており、さまざまな形状のものを使用することで最後の一口までにんにくの豊かな香りと奥深い味わいが続くように工夫をしています。

※チーズは工場で加熱加工をしています。

●「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー ～くし切りレモン添え～」（470円）

とり竜田に黒酢の旨だれとキャベツを合わせ、レモンを添えました。和風旨だれには鹿児島県産の黒酢と加工黒糖を使用し、お酢特有の酸味を加工黒糖で柔らかくすることで親しみやすい味わいに仕上げています。サクッと軽く、ジューシーなとり竜田に黒酢の風味が味わえる和風旨だれの相性は抜群です。“くし切りレモン”を絞ってお客様のお好みの酸味に調整しながらお楽しみください。

※鹿児島県産の黒酢を配合しています。

＜新商品概要＞

■商品名・価格：

「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー ～国産クリームチーズ～」（490円）※新商品

「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー ～くし切りレモン添え～」（470円）

■販売期間：2026年1月28日（水）～ 3月中旬

■販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

モスフードサービスでは、「おいしさ、安全、健康」という考え方を大切にした商品を「真心と笑顔のサービス」とともに提供することに一貫して取り組んでいます。創業以来守り続けるアフターオーダーの姿勢や、日本の食文化を大切にした商品開発などを通じ、今後も私たちの使命である「食を通じて、世界中の人を幸せにすること。」を実践してまいります。

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/

※本資料中の価格はすべて税込です。