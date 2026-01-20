法務オートメーション「OLGA」、ステータス管理機能に「稟議中」「稟議完了」が追加

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）が提供する法務オートメーション「OLGA」は、ステータス管理機能に「稟議中」「稟議完了」が追加されたことをお知らせいたします。

■機能追加の背景

法務案件の管理において、属人化や進捗把握の漏れを防ぐため、ステータス管理は重要です。

案件受付から始まり、審査、交渉、承認（稟議）、締結、管理といった工程があり、OLGAでは、作業を進めると自動で更新されるステータスタブを設けることで、管理をしやすくしていました。

これまでのステータス管理機能（一部抜粋）

- 未アサイン- 対応中- 依頼者確認中- 完了- 差し戻し

ただ、法務が稟議の確認をする企業において、案件のステータスだけでなく、稟議の状況もOLGA上で確認したいという場合、これまではユーザー側で独自のステータス項目を作成する必要があり、既に設定されているステータスとは別で管理していました。

今回のアップデートにより、「稟議中」「稟議完了」が追加されたことで、審査状況だけでなく稟議状況までしっかりと管理できるようになります。

■今後について

GVA TECHは、今後も顧客起点で開発を進め、法務部門にとどまらず全社で活用しやすいサービスの提供を目指してまいります。あわせて、「OLGA」全体の機能間連携も一層強化し、法務業務の更なる自動化と効率化を実現することで、企業の競争力強化に貢献してまいります。

■法務オートメーション「OLGA」について

法務オートメーション「OLGA」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービスです。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務の効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援します。

実際に導入効果として、ある企業では、年間1万件以上あったExcelでの管理・ファイル格納の工数がゼロになりました。

また、年間約2,700件あった法律相談が900件以下に減少するなど、大幅な業務効率化と生産性向上を実現しています。

OLGA Webサイト：https://olga-legal.com/

「AI時代の最前線『法務オートメーション最前線』」（PIVOT）

https://youtu.be/BR4tjjhLIWo

「法務オートメーション徹底解剖」（NewsPicks「BuzzBEACON」）

https://youtu.be/VNTDRHCvvnM?si=4XiBERcCzZz3m9lY

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/