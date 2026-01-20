ママスクエアとウィステリア製薬が資本業務提携

株式会社ママスクエア

株式会社ママスクエア（本社：東京都港区、代表取締役：藤代 聡、以下 ママスクエア）https://www.mamasquare.co.jp/は、ウィステリア製薬株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：横沢 卓也）https://www.wisteria-p.jp/と、2025年12月3日付で資本業務提携契約を締結しました。

本提携にあたり、ウィステリア製薬よりママスクエアに対して出資が行われました。

本提携では、子育て中のママたちを応援するという共通の価値観のもと、ママスクエアが培ってきたコールセンター・カスタマーセンター運営の知見を活かし、両社で新たな価値創出を目指します。

◆資本業務提携により実現すること

本提携により、ママスクエアは、これまで約11年間にわたり培ってきたコールセンター・カスタマーセンター運営の実績を、ウィステリア製薬の専用カスタマーセンターとして実装します。専属体制による人材育成や丁寧な顧客対応を通じて、顧客一人ひとりに寄り添った対応体制の構築を目指します。

◆資本業務提携の対象事業について

本提携の対象となるのは、ウィステリア製薬のカスタマーサポート業務です。従来より重視してきた顧客対応を、専用カスタマーセンターとしてママスクエアが担うことで、応対品質の安定化と継続的な改善を図ります。

◆提携の背景と両社の強み

ウィステリア製薬は、「子育てを楽しく、正しく、ラクに」を理念として掲げ、子ども用歯磨き粉「ブリアン」をはじめ、子育て世代の日常に寄り添う商品を展開しています。

一方、ママスクエアは、2014年の創業以来、「子どものそばで働ける世の中をあたりまえにする」という理念のもと、約11年間にわたり一貫して子育て中の女性をメインターゲットとした事業を展開してきました。

こうした背景から、両社は、女性やママたちを応援する取り組みを広げていくためのパートナーとして、本提携に至りました。

本提携により、「子育て中の母親による、子育て中の母親のための電話応対」という独自のサポート体制を構築いたしました。母親の視点に立ったきめ細やかなコミュニケーションを通じて、深い共感を生む顧客体験（カスタマーエクスペリエンス）の提供を実現しています。

◆今後目指す将来像

両社は本提携を通じて、専用カスタマーセンター運営を起点に、顧客対応の質を高めるとともに、女性やママたちが活躍できる環境づくりにつながる価値の創出を目指します。今後も対話を重ねながら、両社の強みを活かした連携の可能性を検討していく考えです。

・株式会社ママスクエアについて

子育て世代の柔軟な働き方の実現のため、育児中の母親が預け先に困ることなく働ける環境創出やキャリアアップを支援。

「子どものそばで働ける世の中をあたりまえに」という思いから生まれたママスクエアは、2015 年の1号店を皮切りに、全国で22のBPO 拠点を運営（2026年1月現在）。ママが子どものそばで働ける、保育園でもない在宅でもない新しいワーキングモデルを確立し、コールセンター・BPO サービスを展開。

拠点総数:全国50カ所 (BPO 拠点22カ所、事業所内保育施設23カ所、FC拠点5カ所)

＜会社概要＞

社名： 株式会社ママスクエア

所在地： 東京都港区芝二丁目22 番15 号 STK ビル４階

設立：2014 年 12 月 24 日

代表者： 代表取締役 藤代 聡

資本金：8 億8,606万円(資本準備金を含む)

事業内容： キッズスペース併設型ワーキングオフィスの運営・展開、BPO事業、保育・託児施設の運営 、マーケティングサービス

URL : https://www.mamasquare.co.jp/

・ウィステリア製薬株式会社について

「子育てを、楽しく・正しく・ラクに」をコンセプトに、全国のママさん・パパさんが罪悪感なく子育てすることができる商品やサービスの提供をしている企業。生きた乳酸菌「BLIS M18」を採用した革新的な粉状歯磨き粉『ブリアン』シリーズをはじめ、野菜がとれる麦「やさしい おやさいっちゃ」など、独自の製品を展開している。最新の研究やエビデンスに基づいた製品づくりを通じて、次世代を担う子どもたちとそのご家族の健康で豊かな生活をサポートしている。

＜会社概要＞

社名：ウィステリア製薬株式会社

所在地：東京都中央区日本橋3-1-4画廊ビル 4階

設立：2015年

代表者：代表取締役 横沢 卓也

事業内容：医薬部外品の販売・化粧品、その他化粧品関連商品の製造及び販売

URL：https://www.wisteria-p.jp/