【Dior】新作「ディオール シガール」バッグが登場

2026年春夏 コレクションで初めて発表されたジョナサン・アンダーソンによる「ディオール シガール」バッグは、メゾンのヘリテージを大胆に再解釈しています。

クリスチャン・ディオールが1952年秋冬 オートクチュール コレクションのために考案した、フィットした身頃、ボリュームのあるモアレのスカート、そして際立ったプリーツが特徴のアイコニックなドレス「ラ シガール」*にインスパイアされたこの新しいバッグは、その彫刻的なシルエットを取り入れています。自然と建築、感情と厳格性、そして、構造と動きの間で繊細な対話を続ける象徴的なクリエイションです。そのすっきりとしたラインと、メタリックな仕上げでアクセントを加えられたメゾンの永遠のコードであるボウは、1950年代のドレス「ラ シガール」のユニークさを反映しています。しなやかかつ光沢のあるカーフスキンで製作された「ディオール シガール」は、スモールとミディアムの2つのサイズで展開されます。メゾンのアイコニックなシェードへオマージュを捧げ、ローズスピールからアイシーブルー、トレンチベージュ、モアレグレーといった繊細なカラーパレットが落とし込まれています。

シングルハンドルのこのバッグは、手持ちや肩掛け、クロスボディなど様々なスタイルで持ち運びができ、毎日の軽やかで最適なパートナーとなります。最後の仕上げとして、“Dior”のロゴがハンドルのチェーンのアイレットと結びつき、メゾンが大切にするディテールの美学を繊細に称えています。

エレガンスとモダニティを融合したこのクチュールピースは、2026年2月より全国のディオール ブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/zwHkC)にてご覧いただけます。

*「ファッションの歴史の中でも特にお気に入りのドレス」と、このクチュールのクリエイションの並外れた現代性に魅了されたジョナサン・アンダーソンは語っています。

「ディオール シガール」バッグ ミディアム \820,000「ディオール シガール」バッグ ミディアム \820,000「ディオール シガール」バッグ スモール \720,000「ディオール シガール」バッグ スモール \720,000

