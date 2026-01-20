春の訪れを味わう『春さき中華フェア～桃色に染まるごちそう～』を2月1日より開催。|中国料理 神戸壺中天

明海グループ株式会社ひと足早く春を味わう全7品。具沢山のおこわが、春のごちそう時間を彩ります。

まだまだ寒さが続く2月。しかし暦の上では、2月4日は「立春」。

中華レストラン、神戸壺中天ではひと足早く春の息吹を感じていただける季節限定フェア

「春さき中華フェア～桃色に染まるごちそう～」を2026年2月1日（金）から3月31日（火）まで開催いたします。

貝類や春野菜など、春の訪れを象徴する素材をふんだんに取り入れ、寒い季節でも“春を味わうよろこび”をお届けする特別コースです。目にも舌にも柔らかな春色の世界を、ぜひ当店でお楽しみください。

企画概要

■企画名：春さき中華フェア ～桃色に染まるごちそう～

■期間：2026年2月1日（金）～3月31日（火）

■価格：5,000円（税込）

■提供店舗：中国料理 神戸壺中天（※店舗情報は後段に記載）

コース内容

1. 立春の前菜盛り合わせ

立春の幕開けを告げる前菜盛り合わせ。みずみずしい海老の旨味が広がります。

立春にちなんだ華やかな盛り合わせ。季節の食材を織り交ぜ、春の幕開けを感じられる一皿に仕立てました。

2. ハマグリと青海苔のスープ

春の縁起物であるハマグリの旨みと、青海苔の香りがふわりと広がる椀物。まだ冷える季節にも心まで温まります。

春の縁起物・ハマグリの旨みが優しく香る椀物。ほっと心まで温まる一杯。

3. 甲烏賊 春野菜 紫蘇炒め

甲烏賊と春野菜を強火で一気に。紫蘇がふわりと香る、春色の炒め物。

柔らかい甲烏賊に、春キャベツなど季節の野菜を合わせました。

紫蘇が爽やかな余韻を添える、春色の炒め物。

4. 牛カルビの青椒肉絲

甘みを蓄えた牛カルビを使用し、定番の青椒肉絲を贅沢なメインに。旨味の濃さが春の軽やかさを引き立てます。

牛カルビの旨味と彩り豊かなピーマンが織りなす、贅沢仕立ての青椒肉絲。

5. 中華おこわ

栗がごろりと乗った具沢山のおこわ。もち米の優しい甘みが広がる一品。

優しい味わいのもち米に、具材の旨みがぎゅっと染み込んだ定番おこわ。コースの締めにぴったりの一品。



6. 湯圓 台湾ぜんざい

もちもちの湯圓を味わう春の甘味。やわらかな甘さがコースの余韻を包みます。

春を象徴する“丸い幸せ”。

白玉団子を使った台湾ぜんざいで、春らしい温かな余韻を。

料理長コメント

春は“移ろい”の季節。寒さの中にも、明るい兆しが立ち上がる――その儚さを料理に表現しました。旬の味覚を軽やかに仕上げ、春の息吹をひと足先に感じていただけたら嬉しいです。

2月の“立春”に合わせた企画

二十四節気の「立春」は、季節が冬から春へと切り替わる節目。

2026年は2月4日が立春にあたり、年が明けて初めての季節の変わり目となります。

季節を先取りする食文化は日本の楽しみのひとつ。

今回のフェアでは、この“春の予感”を味わっていただくため、素材選びから盛り付けまで細部にこだわりました。

中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要

店舗名 ： 中国料理 神戸壺中天

所在地 ： 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32

営業時間 ： ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)

電話番号 ： 078-334-1002

アクセス ： JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分

HP URL ： https://www.kobekochuten.jp/

instagram： 毎日更新中！https://www.instagram.com/kobekochu32/

予約方法 ： 公式HP(https://kobekochuten.jp/reservation/)やお電話からも承っております。