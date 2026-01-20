国内でも類を見ない卒業要件「ケースライティング」名古屋商科大学 経営管理課程（BBA）4年生発表会を実施

学校法人栗本学園

名古屋商科大学 経営管理課程（BBA)では、2026年1月14日（水）に4年生のケースライティング発表会を実施しました。同課程では、ケースライティングが卒業論文に代わる卒業課題として位置付けられており、4年間の学びの集大成の場となり、選抜された6名が発表を行いました。当日は、他の4年生も聴講し、発表後の質疑応答で活発な議論を交わされました。

ケースライティングとは

特定の企業を選び、実際の授業で使用される教材（ケース）を作成することを指します。名古屋商科大学の経営管理課程（BBA）では卒業論文はなく、学生が自ら執筆したオリジナルケースの提出を卒業要件としています。授業はケースメソッド（※）を中心に行っており、授業中にディスカッションや分析の経験が、ケースの執筆に直接生かされています。

発表内容について

学生1人につき発表20分・質疑応答10分で行います。ホテルの運営、生成AIへのApple社の対応、「出張カギ屋さん」の持続可能な成長モデル、東日本大震災発生時の電力会社の対応など、ジャンルも規模も多様なテーマとなっています。また、どの発表も、4年間のケースメソッド授業の経験を踏まえ、内容が十分に練られたものとなっています。

名古屋商科大学について

1953年の創立以来、世界標準の経営教育を追求して国内初となる3つの国際認証（トリプルクラウン）を取得。現在は5学部10学科2研究科を設置し、世界63カ国189校の提携校と交換留学や国際ボランティアなどを積極的に実施。ビジネススクール（経営大学院）は、世界QSランキングにおいて5年連続で国内第1位を獲得し、Times Higher Education rankingの日本版において、国際性の分野で東海北陸地区で第1位、国内では第15位にランクイン。

※ケースメソッド

1921年にハーバードビジネススクールで誕生した教授法であり「ケースメソッド授業」と呼ばれ、参加者中心型の主体的な学びを実施するための教育手法として世界中で実践されている。