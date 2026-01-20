AZUL Energy株式会社

AZUL Energy株式会社（アジュールエナジー、本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：伊藤 晃寿、以下「AZUL Energy」）は、2026年1月28日から3日間、東京ビッグサイト東ホールで開催される「防災産業展2026」に出展します。

AZUL Energyは、当イベントで災害時や非常時に長期間安心して使うことができる電池ソリューションを紹介します。長期保管性・高い安全性・環境配慮を備えた金属空気電池技術により、災害時などのさまざまな課題を解決する非常用電源の新しい選択肢を展示します。

防災産業展 展示アプリケーション

＜主な展示ソリューション＞

■紙電池アプリケーション

水に濡れると発電する紙電池は、長期保管が可能で廃棄も容易です。非常用ライト、水難時に位置情報発信するライフジャケット、バッテリーレス漏水センサーなど多様な用途で利用可能です。

■空気電池アプリケーション

安全性が高く長時間稼働できる空気電池は、災害時の照明、獣害対策用の電気柵、オフグリッド電子機器の電源としても活用できます。

■空気電池『Ferion（フェリオン）』

大容量かつコンパクト、安全、安価と４拍子揃った次世代電池『Ferion』を国内初展示します。

＜開催概要＞

展示会名：防災産業展2026

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）東ホール

会期：2026年1月28日（水）～30日（金）10:00～17:00

AZUL出展ブース：7B-57

公式サイト：https://biz.nikkan.co.jp/eve/bousai/

事前来場登録（無料）

展示会へのご来場には事前来場登録が必要です。下記URLよりご登録ください。

https://biz.nikkan.co.jp/eve/bousai/

当社は東北大学材料科学高等研究所で創出されたレアメタルフリーの触媒技術「AZUL触媒」を次世代エネルギーデバイスとして期待される、燃料電池、金属空気電池に応用することを目指しています。

金属空気電池は、その高いエネルギー密度から非常用電源としても期待されており、災害時に重要な電源インフラとして、自治体や家庭への防災グッズとしての普及を推進しています。

AZUL Energy 株式会社

設立日：2019 年7 月11 日

代表者：代表取締役社長 伊藤 晃寿

役員：取締役副社長 林 誠之、取締役・最高科学責任者 藪 浩、取締役 阿部 博弥

URL ：https://www.azul-energy.co.jp

本社：〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー10階CROSSCOOP内