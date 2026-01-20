最大３名に法人登記可能な専用デスクを１年無料提供！　千葉の女性起業家応援プロジェクト【応募締切 1/28(水)】

株式会社Buil-netフロンティア

レンタルオフィス「幕張ビジネスポート」（所在地：千葉市美浜区、中瀬・幕張テクノガーデン内）が開催している、「第4回女性起業家応援プロジェクト」の締切が1月28日(水)と迫ってまいりました。

ビジネスポートでは、前回第3回の採択者であるComimit 杉山美華様より、利用開始から半年間施設を利用したうえでの感想をお聞きいたしました。

実際の声を参考に、ぜひともプロジェクトへの応募をご検討くださいませ。

第4回「ビジネスポート 女性起業家応援プロジェクト」概要第4回女性起業家応援プロジェクト フライヤー（表）第4回女性起業家応援プロジェクト フライヤー（裏）

エントリー期間：1月28日(水)まで

提供区画：幕張ビジネスポート「女性専用・コミュニティ型専用デスク」

提供内容：1年間の月額利用料（42万円相当）

募集枠：最大3名

応募対象：起業を計画されている女性／すでに起業されている女性（起業後2年未満）

利用期間：3月1日より1年間（開始時期は相談可）

今後のスケジュール

1月28日 受付締め切り

2月初旬 一次審査

2月中旬 面接審査

2月25日 採択者決定

3月1日～ 利用開始

エントリーはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXgD0w2P8qeGR7JNWCSwBlCfiPQjTc6I-vBP9mxelEuHriUQ/viewform

「女性専用・コミュニティ型専用デスク」とは

専有デスクは、パーテーションで区切られた一人分の専有スペースを持つ固定席プランです。

24時間いつでも利用でき、電源・ネット環境が整った自分専用の作業スペースを確保できます。

バーチャルオフィスとは異なり、専有スペースを持つため、士業など資格登録のための事務所要件にも対応しています。

専有席にはメールボックス1つ、鍵付きロッカー1つが付帯し、書類や私物を安心して保管できます。

作業スペースとしてはもちろん、幕張テクノガーデンの住所を法人登記に利用できるため、事業の信頼性やブランドイメージの向上にもつながります。

さらに、起業初期の一人社長期は外出が多くなりがちですが、急な来客にも対応できるフロントサービスが備わっているため、不在時でも安心して事業を進められる点も大きな魅力です。

今回の「女性専用・コミュニティ型専有デスク」は、こうした専有デスクのしくみに、学びとつながりを組み合わせた女性向けの新しい支援プランです。

限定8席の女性専用エリア

本プロジェクトに採択された方は、女性利用者様専用区画（全8席）の専用デスクをご利用いただけます。

フロア全体が女性専用というわけではありませんが、落ち着いて作業に向き合えるよう配慮しています。

月1回のスキルアップ・特別セミナー

採択者利用開始となる3月から、女性起業家向けセミナーを随時開催予定です。SNSマーケティング、ブランディング、集客、ファンづくりなど、実践的なテーマを取り上げます。

さらに、現役女性起業家のリアルな経験を聞ける「私の起業ストーリー」セミナーも実施し、スキルとモチベーションの両面を高める学びを提供します。

セミナー後の交流タイム

セミナー後には、お菓子を囲みながら、今回のセミナー内容をはじめ、さまざまな分野で活動する起業家同士だからこそ生まれる専門的な話題や気づきが自然に交わされる交流タイムを設けています。

カフェのようなリラックスした雰囲気の中で意見交換ができ、新たなつながりや協力のきっかけとなる時間です。

※交流タイムおよびセミナーは専有デスク契約者限定です。

専門家無料相談チケット

起業内容に応じて専門家へ気軽に相談できる体制づくりも進めています。

行政書士や税理士、社会保険労務士や弁理士に加え、ブランドづくりをサポートするデザイナーや、Webサイト構築・デジタル戦略に精通したWebディレクターなど、起業家に身近な領域のプロにも相談できるよう、年間20枚の無料相談チケットを配布する予定です。

事業計画から補助金、商標、デザイン、Web活用まで、起業初期に生じやすい幅広い疑問を解決できるシステムづくりに取り組んでいます。

ビジネスを支える充実した設備

専用デスクご利用者様は、幕張ビジネスポートが擁するさまざまな設備もご利用いただけます。

CD棟5階の広々としたシェアオフィス（7:30～23:00）や、B棟13階のリフレッシュスペース（お弁当持参でゆったり休憩も可能）、また必要に応じて来客用貸会議室（有料）や、PR制作／動画撮影／オンライン会議と多様なニーズに応えるスタジオブース（有料）もご利用可能です。

シェアオフィススタジオブース(防音)

前回採択者の声

女性起業家応援プロジェクトの第3回採択者であり、女性利用者様専用区画にて昨年6月よりご入居されているデザイナー「Comimit（コミミット）／杉山美華」様に、本プロジェクトについて、また採択後ビジネスポートを半年ご利用いただいたうえでのご感想をお聞きしました。

──────────

【質問１.】プロジェクトに応募する前、どのような課題や不安を抱えていましたか？

応募する前は、デザインの勉強を終え、知人から仕事を1～2件紹介していただいている程度の状態でした。

仕事が常にあるわけではなかったため自宅で作業をしていましたが、家事や子どものことが気になってしまい、なかなか集中できませんでした。

気分を切り替えるために近所のカフェへ行って作業することも多く、時間やコストの面でも負担を感じていました。

そんな中でビジネスポートさんのプロジェクトを知り、応募したい気持ちはありましたが、

「知人からの仕事が少しあるだけの自分が応募してもよいのだろうか」

「本当に事業として続けていけるのだろうか」

と、不安を感じていました。

──────────

【質問２.】1年間、専用デスクを利用してみて、事業やマインド面で一番大きな変化は何でしたか？

事業面で一番大きな変化は、継続的に仕事をいただけるようになったことです。

ビジネスポートで出会った先輩方に多くのことを教えていただく中で、自然と仕事につながっていったように感じています。

またマインド面では、これまで自分の中では遠い世界だと思っていた目標や働き方を、現実的な選択肢として捉えられるようになったことが大きな変化でした。

交流会や日々の仕事を通して、何十年も第一線で仕事を続けてこられた方のお話を伺う機会があったことは、本当にありがたかったです。

多岐にわたる職業や立場の方と出会えたことで、自分ひとりでは見えなかった世界や可能性が広がり、事業に対する視野も大きく広がったと感じています。

──────────

【質問３.】子育てをしながらの起業は大変なことも多いと思いますが、このプロジェクトはどのように役立ちましたか？

気持ちを切り替えて、集中して仕事に取り組める場所があるという安心感はとても大きいです。

応募する前は、娘の小学校への行き渋りがあったため、「本当に通えるかな」という不安もありました。

しかし、このプロジェクトは利用料が無料だったからこそ、「行けるときだけ利用しても大丈夫」という安心感があり、思いきって飛び込むことができました。

子育ての状況が変わりやすい時期でも、無理をせず自分のペースで仕事に向き合える環境は、起業を続ける大きな支えになりました。

また、実際に通ってみると、子どもたちも応援する気持ちを強くしてくれたようで、予想していたよりも多く通うことができており、その点でもとても良かったと感じています。

──────────

【質問４.】施設やスタッフの方々、あるいは他の起業家との交流で印象に残っていることはありますか？

最も印象に残っているのは、あたたかいサポートでした。

受付の皆さんがいつも笑顔で挨拶をしてくださり、分からないことや間違えてしまったことがあっても、すぐに丁寧に対応していただけました。

また、統括マネージャーの斎藤さんが「こういうことをやってみたら？」「この人と一度お仕事してみない？」と、具体的なアドバイスや人とのつながりを提案してくださり、自分ひとりでは思いつかなかった選択肢に気づくことができました。

このように、人との関わりの中で視野が広がっていく環境は、幕張ビジネスポートならではの大きな価値だと感じています。

──────────

【質問５.】応募を迷っている女性起業家の方へ、アドバイスをお願いします。

「まだ早いかも」「自分にはハードルが高そう」と感じている方にこそ、ぜひ一歩踏み出してみてほしいです。

「まだほとんど事業として成り立っていないのに応募していいのかな」と不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、私自身も、まだ継続的に仕事を獲得できていない状態で飛び込みました。それでも、飛び込んで本当に良かったと感じています。

応募することで、自分の事業や想いを言葉にする機会が生まれ、改めて自分自身と向き合うきっかけにもなると思います。

環境を整えてから動こうと思ってしまいがちですが、幕張ビジネスポートを活用すれば、動きながら整えていくことができます。

一緒に頑張れる仲間に出会えたら私も本当にうれしいので、ぜひ多くの方に応募してみてほしいなと思います。

──────────

Comimit／杉山美華様のポートフォリオサイトはこちら

https://comimit-2024.studio.site

採択者特典まとめ

- 女性限定区画・専用デスクを1年間無償利用- 幕張テクノガーデンでの法人登記- 施設内女性起業家コミュニティへの参加- 月1回の女性起業家向けセミナー・女性起業家による特別セミナー- 専門家無料相談チケット（20枚）- 会員制シェアオフィスの無制限利用- 貸会議室・スタジオの会員優待価格での利用

女性専用・コミュニティ型専有デスクは、スキルとモチベーションの両面を高める学びに加えて、参加者同士が自然につながる交流の機会も提供し、学びとつながりを組み合わせたワークプランです。

専有席の提供にとどまらず、講座・セミナー・交流といったソフト面を整えることで、

“女性が安心して働き、学び、つながることができる環境”を用意しております。

ビジネスポートは、一人でも多くの女性起業家が「第一歩」を踏み出せるよう、施設運営を超えた総合的な起業家サポートサービスを提供してまいります。

エントリーはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXgD0w2P8qeGR7JNWCSwBlCfiPQjTc6I-vBP9mxelEuHriUQ/viewform

幕張ビジネスポートについて幕張テクノガーデン

幕張ビジネスポートは、JR京葉線・海浜幕張駅北口徒歩2分「幕張テクノガーデン」に位置するレンタルオフィス・コワーキングスペースです。

レンタルオフィス108区画を有する千葉県最大級のサービスオフィスとして、個人事業主からスタートアップまで、多様な働き方を支える環境を提供しています。

「挑戦する人を応援する」をテーマに、利用者の成長に寄り添う施設運営を行っています。

内覧・利用相談について

プランの詳細説明や施設見学も随時承っております。

まずは一度、ご内覧ください。

皆さまの新しい一歩を、心よりお待ちしています。

内覧申込みはこちら :https://www.mtg-mbp.co.jp/previewform

〈会社概要〉

会社商号：株式会社Buil-netフロンティア

代表者：代表取締役社長 熊森克己

所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンCB棟3階

設立：1995年4月

事業内容：ビジネスポート事業（インキュベーション施設の運営）、経営コンサルタント事業

ホームページ： http://www.mtg-mbp.co.jp