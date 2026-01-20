Queue-it、GMOペイメントゲートウェイと戦略的パートナーシップを締結 & 加盟店向けに先着25社限定の特別プランを提供開始

Queue-it ApS

2026年1月20日: 仮想待合室ソリューションのリーディングプロバイダーであるQueue-it（本社：デンマーク）は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下、GMOペイメントゲートウェイ)との戦略的パートナーシップを締結いたしました。

今回のパートナーシップを記念し、GMOペイメントゲートウェイ加盟店25社限定・先着順で「特別ピーク対策プラン」の提供を開始いたします。本プランは、通常価格より30%以上優遇された条件でご利用いただけます。

業務提携の背景

EC・デジタルサービス市場の拡大に伴い、キャンペーン開始直後のアクセス集中や不正アクセスによるリスクが高まっています。サーバーダウンによる機会損失は企業収益に直結するほか、ユーザー体験の低下はブランド信頼にも影響を与えます。

GMOペイメントゲートウェイは、国内トップクラスの決済プラットフォームを運営し、加盟店の収益最大化とセキュアな決済環境の提供を推進してきました。今回のパートナーシップにより、GMOペイメントゲートウェイの決済プラットフォームを利用する加盟店に対して、Queue-itのトラフィック制御技術を提供することで、急増するオンライン取引における「安定稼働」「公平なユーザー体験」「セキュリティ強化」を同時に実現していきます。

パートナーシップ特別プラン概要

Queue-it仮想待合室の概要と導入の意義

Queue-itの仮想待合室は、アクセス集中時にまつわるサーバーダウンや遅延、悪質ボット被害や過剰販売といったトラブルを解決し、安定したサービスと公平なユーザー体験を実現するクラウド型ソリューションです。世界30カ国以上、1000以上の企業・組織に導入されており、コンサートやスポーツ観戦のチケット販売、ファンクラブ開設、新商品発売や大型セール、中央省庁や自治体のサービス申請、金融機関のキャンペーンなど、幅広い業界と分野で活用されています。

導入により、以下のような効果が期待できます。

全国規模のアクセス集中時でも、最適なシステムパフォーマンスを実現

運用効率を改善 & 心理的負担の軽減

セキュリティの強化

顧客体験向上

収益力の強化

- システムを過負荷から保護し、サイトのダウン、表示遅延、販売超過を防止- 決済やログインなど、拡張が困難なボトルネックも確実に保護- サイト全体、もしくは必要な箇所(商品一覧ページ、「カートに追加」アクションなど)をピンポイントで保護- 突発的なアクセス急増にも24時間365日対応、必要な時だけ自動で待合室を起動- SNS発信やメディア報道による急激なピーク時にも安心- サーバー増強やダウンタイムによる高額なコストを回避 (2025年度の顧客調査によると、回答者の平均データベース増強コストの削減率は33%)- 既存システムに手を加えず導入可能。最小限の負担で確実な負荷対策- いつアクセスが集中してもシステムが自動で対応する安心感- ダウンタイムによるインシデント対応が不要に。作業工数を削減 & 負荷対策のストレスを軽減- 迂回できない待合室でボットが販売サイトへ入るのを防止- ボットを含む怪しいアクセスを可視化・分析・制御。IPアドレス単位でアクセスを管理し不正利用をブロック- 攻撃的なIP、データセンターからのトラフィック、良性botにかかった不要なアクセス制限などをリアルタイムで通知- 丁寧な情報提供とブランドの世界観に合わせたカスタマイズ画面で、店舗と同レベルの質の高いユーザー体験を提供- リフレッシュしたりデバイスを替えても並び直す必要なし- ビデオやプレイリスト、ゲームの挿入可能で、購入前のワクワク感を増幅- CDN・サーバー実装により、ユーザーの迂回を防止。人気な予約販売において公平なプロセスを実現- サーバーダウンを防ぎ、時間をかけて企画した販売やキャンペーンでの機会損失をゼロへ- 待合室で関連商品プロモーション、他チャネルの宣伝を行い、熱量の高いユーザーのエンゲージメントをさらに強化。アクセス集中をビジネスチャンスに

2026年度に控えたキャンペーンや販売イベントを成功させるための、Queue-itとGMOペイメントゲートウェイの特別パートナープランを、ぜひご活用ください。

Queue-itについて

Queue-itは、仮想待合室サービスのグローバルリーダーとして、世界中の1,000社以上の組織がピークトラフィック時に安定したシステム運用を実現し、ブランドと顧客間の信頼関係を築き、強化するのを支援しています。さらに、不正アクセスや悪質なボット、過剰販売など、アクセス集中時に起こりがちなトラブルを解決します。年間300億人以上のビジターに安心・信頼できるオンライン体験を届けており、政府機関、小売企業、チケット販売会社、金融機関など、幅広い分野の組織がQueue-itを活用して、高需要の販売や申請を成功させています。本社はデンマークにあり、日本、米国、オーストラリア、韓国にも拠点を展開しています。詳細はhttps://queue-it.com/jp/をご覧いただくか、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/queue-it/)でQueue-itをフォローしてください。

GMOペイメントゲートウェイ株式会社について

オンライン化・キャッシュレス化・DXなどを支援する決済を起点としたサービスを提供しています。年間決済処理金額は21兆円を超えており、オンライン総合決済サービスはEC事業者やNHK・国税庁等の公的機関など15万店舗以上の加盟店に導入されています。

決済業界のリーディングカンパニーとして、オンライン総合決済サービス、対面領域での決済サービス、後払い・BNPL（Buy Now Pay Later）、金融機関・事業会社へのBaaS支援、海外の先端FinTech企業への戦略的投融資など、決済・金融技術で社会イノベーションを牽引し、持続可能な社会の実現と社会の進歩発展に貢献してまいります。（2025年9月末時点、連結数値）

本件お問い合わせ先

