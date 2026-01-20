札幌市の企業主導型保育園「ディノスキッズ」白石園で2026年1月に先行導入した0歳からの英語プログラム『イングリッシュタイム』を今後、札幌市内全園へ順次展開予定。
創業108年のココロとカラダの健康を支える北海道札幌市のウェルネス企業、ＳＤエンターテイメント株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：高橋 誠 東証スタンダード4650）が運営する企業主導型保育園「ディノスキッズ」は、2026年1月より、英語を楽しく学べる新プログラム『イングリッシュタイム』を白石園に先行導入いたしました。
まだ言葉を話しはじめる前の時期から、音楽やリズム、絵本やカードを通じて英語の音や表現に親しみ、「楽しい経験」として自然に英語にふれられるよう保育に取り入れています。
本プログラムは、今後の全園展開を見据えた先行導入として位置づけており、園児の様子や保護者の反応を踏まえながら、札幌市内の全園へ順次導入していく予定です。
今回の導入にあわせて、ディノスキッズが共働き世帯に選ばれている理由についてもご紹介いたします。駅近の利便性、365日開園、アレルギー対応の食育体制など、保護者のライフスタイルに寄り添う取り組みを行っています。
● 新プログラム『イングリッシュタイム』の概要
『イングリッシュタイム』は、英語が初めての園児でも安心して楽しめる体験型英語プログラムです。2歳児を中心に、0～1歳児も発達段階に応じて参加でき、保育士のサポートのもと、英語の音やリズムに親しみます。
「色」「動物」「数字」など身近なテーマを月ごとに設定し、歌や絵本、カード、からだを動かす遊びを通して、見て・まねして・使ってみる体験を重ねながら、遊びの延長線上で自然に英語にふれていきます。また、季節や行事に合わせた内容を取り入れ、異文化への興味や想像力も育みます。
安心して楽しめる『イングリッシュタイム』の特長
1. 音楽＆ムーブメントタイム
歌やリズムにあわせて体を動かしながら、英語の音やリズムに自然とふれる時間。楽しみながら「聞く力」の土台を育てていきます。
2. 外国人講師 × 日本人保育士のWサポート
安心のダブル体制で、初めての英語体験もやさしくサポート。お子さま一人ひとりのペースに寄り添いながら、無理なく楽しく参加できます。
● 共働き世帯に支持される5つの特長1. 通いやすく、預けやすい安心の保育体制
全園が最寄駅から徒歩5分圏内にあり、通勤途中の送り迎えもスムーズな立地です。
ベビーカー預かりに対応しており、無理のない通園動線で、朝の移動負担を軽減します。白石園では駐車場を完備しています。
お預かりがあれば365日開園とし、土日祝も利用できます。
2. 小規模保育で目が届く
国の配置基準より多く保育士を配置。一人ひとりの成長に合わせた、丁寧で安心感のある保育を行っています。
3.食育にも力を入れた、安心の給食体制
管理栄養士が監修したバランスの良い給食（自園調理）を提供し、じゃがいも掘りなどの収穫体験や、米とぎの体験など食材に実際に触れる活動を取り入れ、食べることへの興味や理解を育む食育にも取り組んでいます。
4. 料金が明確で安心
企業主導型保育園として、国の助成制度を活用しながら、保育料を抑えた明確な料金体系でご案内しています。
5. 成功体験型プログラム（RIZAP×湘南ベルマーレ共同開発）
運動・睡眠・食事の生活習慣を整える独自プログラムを導入しています。
ジャンプやトンネルくぐり、バランス遊び、つかまり立ちなど、0歳からの発達段階に応じた遊びやからだの動きを取り入れ、楽しみながら健やかな生活リズムの形成をサポートします。
● 0～2歳児が安心して過ごせる園の環境と仕組み
ディノスキッズは、0歳～2歳までの乳児を対象とした企業主導型保育園です。
年齢や発達段階に応じた保育プログラムを提供しており、それぞれの月齢に合わせて遊びや関わり方を工夫しながら、一人ひとりの成長に寄り添う保育を行っています。
園での生活の様子は、保護者の方にも安心して見守っていただけるよう、1日の流れや取り組みをわかりやすく可視化し、丁寧に共有しています。
また、きょうだいで同じ園に通える体制や、早期入園にも対応できる柔軟な受け入れ体制も整えており、「預けやすくて安心」といった声が多く寄せられています。
3歳以降のお子さまに関しましては近隣の幼稚園とも連携をしておりますので、ご相談お伺いすることが可能です。
● 創業108年、札幌発ウェルネス企業が手がける保育のこれから
今後もSDエンターテイメント株式会社では、子どもたちの「生きる力」を育むため、保育・教育・健康の分野を横断した総合型保育サービスの確立を目指してまいります。
また、当社では、今後も子育て支援を重要な社会的責任の一つと捉え、保育・教育・健康の領域を横断した価値提供を進めてまいります。
創業108年のウェルネス企業として、地域の皆様とともに、安心できる子育て環境の実現に向けて取り組んでまいります。
●ディノスキッズ 施設一覧■ ディノスキッズ 白石園
住所：札幌市白石区南郷通1丁目南8番地 ディノス札幌白石1F
電話番号：011-827-7080
開園時間：7:30～20:30（年中無休）
最寄駅：地下鉄東西線「白石駅」徒歩約2分
サービス：お子さまをお預けの時間帯は駐車場無料
■ ディノスキッズ 麻生園
住所：札幌市北区北40条西4丁目2-20 麻生ランドビル1F
電話番号：011-790-8310
開園時間：7:30～20:30（年中無休）
最寄駅：地下鉄南北線「麻生駅」徒歩1分
■ ディノスキッズ 月寒中央園
住所：札幌市豊平区月寒中央通7丁目6-20 CBS月寒中央ビル1F
電話番号：011-827-7705
開園時間：7:30～20:30（年中無休）
最寄駅：地下鉄東豊線「月寒中央駅」徒歩約4分
■ ディノスキッズ 東区役所前園
住所：札幌市東区北11条東8丁目1-3 BEビル1F
電話番号：011-299-4415
開園時間：7:30～20:30（年中無休）
最寄駅：地下鉄東豊線「東区役所前駅」徒歩約4分
ディノスキッズホームページ
https://www.dinos-kids.jp/
● 会社概要
会社名：ＳＤエンターテイメント株式会社
所在地：北海道札幌市白石区南郷通１丁目北８－１
代表者：代表取締役社長 高橋 誠
設立：1954年5月
URL：https://sdentertainment.jp/
事業内容
フィットネス事業・企業主導型保育事業をコア事業に、ジュニアスクール事業・介護（通所/訪問）事業
就労継続支援事業・オンラインクレーン事業などお客様の生涯に寄り添ったウェルネスサービスを展開しています。
【本件に関するお問合せ先】
ＳＤエンターテイメント株式会社 広報担当：後藤
〒003-0023 北海道札幌市白石区南郷通1丁目北8番1号
電話：011-806-0571 / 080-9125-9967
メールアドレス：sales_web@sdenet.co.jp