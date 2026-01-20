ベルシステム24、2月20日開催のコンタクトセンター業界イベント「テクマトリックス CRM FORUM 2026」に出展

株式会社ベルシステム24ホールディングス

株式会社ベルシステム24（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梶原 浩、以下：当社）は、2026年2月20日（金）に開催される「テクマトリックス CRM FORUM 2026（以下：本イベント）」（主催：テクマトリックス株式会社）においてブース出展およびセミナー登壇します。

本イベントは、コンタクトセンター／カスタマーサービスの業界動向や最新ソリューション、導入事例を紹介するイベントです。当社は、ソリューションコンセプト「VoiceDynamics～その"声"を、ビジネスのチカラに～」を軸に、コンタクトセンターに蓄積される顧客の声とAI技術を融合し、顧客体験を根本から変革する未来型オペレーションを紹介します。

・本イベント詳細・申し込み先：https://crmforum.event-site.info/?r=bell

当社のブースでは、顧客の声となる通話データを中心に据えるデータセントリックなアプローチとAIとの融合により、革新的な「声」の活用を目指す「VoiceDynamics～その"声"をビジネスのチカラに～」をコンセプトに掲げ、3つの代表的なソリューションを用意します。

セミナーでは、コンタクトセンターの全応対プロセスの自動化を実現するソリューション「Hybrid Operation Loop」のプロジェクトマネージャーである当社のデジタルCX本部 DCX事業戦略部の大野 慎也より、「Hybrid Operation Loop」を中心に現場の知見とAIの共創によって業務の自動化とCX向上を実現する次世代コンタクトセンターについて詳しく掘り下げます。

・「VoiceDynamics」について：

https://www.bell24.co.jp/ja/lp/voicedynamics/index.html?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=techmatrix_crmforum2026(https://www.bell24.co.jp/ja/lp/voicedynamics/index.html?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=techmatrix_crmforum2026)

■セミナー・ブース出展概要

ベルシステム24について 企業URL：https://www.bell24.co.jp/

株式会社ベルシステム24は、1982年に日本初の本格的コールセンターサービス開始以来、様々な企業の消費者との接点を担うコミュニケーション基盤を構築し、コンタクトセンターを中核としたBPO事業で業界スタンダードモデルを確立してきました。現在は、高度な人材力と最先端テクノロジーを融合し、「総合BPOパートナー」として進化を続けています。顧客体験の革新からビジネスプロセスの最適化まで企業のDXを推進し、次世代の企業競争力を創出する戦略的パートナーとして、クライアント企業のビジネス進化を加速させます。

「イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える」というパーパスのもと、社会のニーズに応える新たなソリューションを創出し、持続可能な社会の実現に貢献します。

本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。