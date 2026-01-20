ありそうでなかった、相互利用を前提にしたプラットフォーム「BarterMatch」をプレリリース

■発注前提のwin-winな商談を実現

株式会社ニトエル

株式会社ニトエルは、相互利用・相互発注を前提としたマッチングサービス

「BarterMatch（バーターマッチ）」を新しくプレリリースしました。

BarterMatchは、

「使えばわかる、いいサービスなのに、利用者が増えない」

「互いに売込みが必要な交流会やビジネスマッチングに疲れてしまった」

といった、多くの事業者が抱える構造的な課題から生まれたサービスです。

従来のビジネスマッチングが“売る・売られる”関係を前提としてきたのに対し、

BarterMatchは「お互いのサービスをまず使ってみる」ことを起点に設計されています。

価値を体験した上で次の発注や継続につなげるため、

心理的ハードルが低く、実績づくりや本音のフィードバックが生まれやすい点が特徴です。

■交流会が苦手でトイレに逃げ込んだ先で生まれたアイデア

BarterMatchは商談や打合せ等は好きだけど、

交流会や名刺交換会、テレアポなどの最初のきっかけ作りが苦手で、

時にはトイレに逃げ込んでしまう、そんな弊社代表の大堂が、

「無理に売り込まなくても、良いものが選ばれる仕組みは作れないか？」

という問いから開発に至りました。

■無料掲載でほぼ全ての機能が利用可能

BarterMatchはサービスページの作成から商談獲得まで無料で利用可能なサービスです。

（アピール）サービスページの作成・掲載

（商談獲得）相互利用／相互発注を前提とした商談機会の創出

（実績獲得）利用後の実績・クチコミ獲得支援

（広報支援）プレス等によるページ流入支援

■3月1日正式リリース

今回のプレリリースは、2026年3月1日予定の正式リリースに向け、

サービスの磨き上げ、そして新しい営業・広報スタイルの周知のために行っております。

プレリリース前から数社様に利用検討のお声をいただいており、

「こういうサービスを待っていた」

「最初の実績づくりが一番つらいので助かる」

といったお声をいただいており、うれしい限りです。

良いサービスが少しでも広がるよう、努力してまいります。

会社名：株式会社ニトエル

事業内容：IT・HR関連サービスの企画運営