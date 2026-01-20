ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』2026年3月26日（木）に大型イベント「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」の開催を決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズの大型イベント「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）を、2026年3月26日（木）に立川ステージガーデンにて開催することを決定いたしました。

『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけます。2025年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数（※1）および番組総視聴者数（※2）の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録（※3）を更新するなど話題を呼んでいます。

3月26日（木）に開催する「青春祭2026」は、4月から新たに始まる新生活や新学期の“前夜祭”とし、今まで共に過ごした仲間との別れやこれから始まる新たな出会いに期待を抱く、すべての若者たちとひとつの思い出を同じ空間でつくる『今日好き』の大型イベントです。2024年から年に一度イベントを開催しており、毎回チケットは即完売。2025年に行われた「青春祭2025」では、『今日好き』メンバーによるランウェイやバラエティ企画ほか『今日好き』女子メンバーによって結成されたガールズバンドがこの日限りの限定パフォーマンスを行い、会場に集まった2,000人を超える『今日好き』ファンが一体となり、大きな熱狂を生みました。

このたび、「青春祭2026」の参加メンバー第1弾として、『今日好き』にて生まれたカップル5組を発表いたしました。内田金吾&多田梨音の“きんりの”カップル、倉澤俊&谷村優真の“しゅんゆま”カップルほか、植野花道＆りんかの“りんはな”カップル、中村健太朗&藤田みあの“けんみあ”カップル、河村叶翔&相塲星音の“かなりの”カップルが発表され、しゅんゆまカップルは「初めて「青春祭」に出演させていただくので、僕たちのかわいいところや尊いところ（笑）を、たくさん見せてお客さまを楽しませられるように頑張りまーす！」と参加への意気込みを語っています。なお、本イベントは1月27日（火）より券売を開始いたします。

毎シリーズ、ティーンを中心に多くの共感と胸キュンを呼ぶ『今日好き』シリーズ。今後も、番組放送にとどまらず、さまざまなかたちで『今日好き』の魅力をお届けします。引き続き、ご期待ください。

（※1）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※2）2025年7月21日（月）～9月14日（日）の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※3）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。これまでに放送した特番を除く、シリーズ放送を行っている番組において最高視聴者数を記録

■けんみあカップルコメント

▼中村健太朗（けんたろう）

「青春祭2026」にて2回目のカップル出演になります！

前回はまだ初々しさが残っていたと思いますが、今回は大人な“けんみあ”をお見せできたらと思います。また、今回初めて会うカップルのメンバーたちからも「こんなカップルになりたい！」と思ってもらえるよう、「青春祭2026」を頑張って盛り上げますので、ぜひ楽しみにしていてください！

▼藤田みあ（みあ）

1年ぶりの「青春祭」ということで、落ち着いて安定感もありつつも、1年前と変わらないラブラブな私たちを見せられるかなと思います(ハート)

“けんみあ”を応援してくれる皆さまにも直接近くでお会いすることができるので、嬉しい&楽しみな気持ちと、盛り上げるぞ！という気持ちがありますが、まずは隣の彼のためにも自分磨きを頑張って、超絶かわいくしてステージに立ちたいです。自分もお客さまも最後まで楽しめるような最高の日にしたいです！

■きんりのカップルコメント

▼内田金吾（きんご）

前回初めて「青春祭」に参加したときは、たいようと一緒にランウェイを歩きましたが、今回は“きんりの”カップルとして出るので、それもまた楽しみです！「青春祭2026」を誰よりも盛り上げるので、よろしくお願いします！

▼多田梨音（りのん）

二度目の「青春祭」に参加出来ること、本当に嬉しいです！前回は、カップルでの出演ではありませんでしたが、今回は『今日好き』のイベントに金吾くんと一緒に参加できることがすごく楽しみです。前よりも成長した自分を皆さまに見てもらえたら嬉しいです！当日は、皆さまと一緒に楽しい時間を過ごせたらいいなと思っています。素敵な思い出を作れるのを楽しみにしています。

■しゅんゆまカップルコメント

▼谷村優真（ゆま）

まず、こうやって「青春祭2026」に出演できることがめちゃくちゃ嬉しいし、“しゅんゆま”を応援してくださる皆さまに会えるのがめっちゃ嬉しいです！ステージでは、チェンマイ編で成立したときの告白シーンを再現してみたいです（笑）

▼倉澤俊（しゅん）

優真ちゃんと一緒にイベントに出られるのがとても嬉しいのと、なによりも応援してくださる皆さまに会えるというのがとても楽しみです！優真ちゃんといったら“マジカルクッキング”なので、ステージでは一緒に冷蔵庫を開けるところをやりたいなって思います。なにをやるかはお楽しみに（笑）

▼しゅんゆま

初めて「青春祭」に出演させていただくので、僕たちのかわいいところや尊いところ（笑）を、たくさん見せてお客さまを楽しませられるように頑張りまーす！

■『青春祭2026 by 今日、好きになりました。』 概要

日時：2026年3月26日（木） 開場：午後3時 開演：午後4時

▼出演メンバー第1弾※50音順

相塲星音（りのん）

植野花道（はなみち）

内田金吾（きんご）

河村叶翔（かなと）

倉澤俊（しゅん）

多田梨音（りのん）

谷村優真（ゆま）

中村健太朗（けんたろう）

藤田みあ（みあ）

りんか

■ABEMA『今日、好きになりました。テグ編』 番組概要

番組URL：https://abema.go.link/1vwc6