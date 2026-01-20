衝撃ゲスト発表に織田信成が絶叫！1月20日（火）の『織田信成と高野純一のぽくない火曜日』にHANAがゲスト出演！

朝日放送ラジオ株式会社

プロフィギュアスケーターの織田信成と、ABCアナウンサーの高野純一があらゆる『○○ぽさ』をひっくり返す、イメージ刷新バラエティ『織田信成と高野純一のぽくない火曜日』。

先週1月13日の放送の最後に、次週のゲストが唐突に発表され、まさかのゲストに織田と高野が大絶叫！

2人は次週のゲストのことを知らないまま、新コーナー『No No 高野』がはじまることを説明。コーナー名通り、2人が愛してやまない『No No Girls』、『HANA』からもじってできた新コーナーの企画内容を話している最中、ゲストが来るとの急な報告にすでに驚きの様子。そして、ゲストが『HANA』のNAOKOとMOMOKAと知った瞬間、スタジオに絶叫が響き渡った。

その様子を、番組の公式X(https://x.com/pokunaiabc)にて動画でポストしたところ1万いいねを突破。

果たして織田・高野の2人は、『HANA』のNAOKOとMOMOKAの登場に、正気を保っていられるのか？『HANA』のお2人の登場は本日1月20日（火）19時15分からの『織田信成と高野純一のぽくない火曜日』にて！

ぜひお聴きください！

【番組概要】

番組名： 織田信成と高野純一のぽくない火曜日

放送日時：2026年1月20日（火）夜7時15分～9時

出演者：織田信成・高野純一

放送エリア：ABC ラジオ FM 93.3 MHz/ AM 1008 kHz ローカル

パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。

https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260120191500(https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260120191500)

ABCラジオホームページ：https://abcradio.asahi.co.jp/