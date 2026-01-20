2月27日(金)より名古屋会場・横浜会場での上映が決定！『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム-LED ver.-』

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

2026年2月27日(金)より、名古屋会場(コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA)と横浜会場(コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA)にて『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム-LED ver.-』の上映が決定しました。

本作は昨年より東京会場、福岡会場、神戸会場にて上映を開始し、連日多くのお客様に好評をいただいている『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』を名古屋・横浜会場の特性であるLEDドームシステム用にリマスターした特別上映です。

オンラインチケットの事前販売は両館共に1月23日(金)15:00より開始します。

LEDリマスターによる極彩色の『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』

名古屋会場(コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA)と横浜会場(コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA)は、日本初のLEDドームシステム「DYNAVISION(R)-LED」を有するプラネタリウム施設。LEDドームシステムにより、ドーム自体が高輝度・広色域で発光し、眩いばかりの映像を映しだすことができます。

この最新鋭の施設で、2025年11月に上映を開始し大きな話題を集める『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』のLEDリマスターによる追加上映が決定しました。

スクリーンに映し出される、よりリアルな彼女の歌う姿はまさに圧巻。迫力ある全天周映像と中森明菜の音楽に飲み込まれる、全く新しい映像体験をぜひお楽しみください。

※「全天周(ぜんてんしゅう)映像」とは、プラネタリウムなどで使用されるドーム状のスクリーンに、視野全体を覆うように映し出される巨大な映像のことです。映像の世界に没入するような臨場感あふれる体験を提供します

LED映像投映イメージ今こそ聴きたい名曲たち。中森明菜ワールドへの没入体験

1982年、「スローモーション」でデビュー以降、リリースしてきた楽曲ごとに新たな姿を魅せ続け“中森明菜”という存在を自身でプロデュースしてきた希代の歌姫、中森明菜。

2025年4月より「NHK紅白歌合戦」や「レッツゴーヤング」といったNHKに残る膨大な歌唱映像が4K画質にアップコンバートされオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開されるなど、中森明菜と彼女が彩った名曲が改めて注目を集めています。

本作では「禁区」「飾りじゃないのよ涙は」「ミ・アモーレ[Meu amor e...]」「DESIRE-情熱-」などのNHK映像を中心に、ファンクラブライブ・

ALDEA Bar at Tokyo 2024から「TATTOO -JAZZ-」、ALDEA Bar at Tokyo 2025から「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」も特別に選曲されています。

過去から現在に至るステージの数々を360度見渡せるプラネタリウムドームで再現し、中森明菜の世界観に没入できる作品です。

さらに冒頭には彼女のスペシャル音声メッセージが皆様をお迎えします。

※本作は中森明菜の歌唱映像を中心に構成される映像作品です。星空や宇宙の解説などはありません

※投映される本編内容/曲目に変更はありません

▼作品使用楽曲

「スローモーション」1982年8月8日放送 NHK「レッツゴーヤング」

「禁区」1984年1月15日放送 NHK「レッツゴーヤング」

「北ウイング」1984年1月29日放送 NHK「レッツゴーヤング」

「飾りじゃないのよ涙は」1985年1月6日放送 NHK「レッツゴーヤング」

「ミ・アモーレ[Meu amor e...]」1985年4月21日放送 NHK「レッツゴーヤング」

「DESIRE-情熱-」1986年12月31日放送 「第37回NHK紅白歌合戦」

「TANGO NOIR」1987年2月8日放送 NHK「ヤングスタジオ101」

「難破船」1987年12月31日放送 「第38回NHK紅白歌合戦」

「TATTOO -JAZZ-」ALDEA Bar at Tokyo 2024

「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」ALDEA Bar at Tokyo 2025

▼作品概要(名古屋会場/横浜会場 共通)

鑑賞料金：

１.事前オンライン販売

一般シート 一律 3,000円(税込)

プレミアムシート 6,800円(税込) ※特定日は7,000円(税込)

２.当日券販売

一般シート 一律 3,200円(税込)

プレミアムシート 7,000円(税込) ※特定日は7,200円(税込)

※プレミアムシートは2名掛けのシートです(2名様分の鑑賞料金を含んでいます)

上映時間：約40分

特設サイト：https://planetarium.konicaminolta.jp/event/akinanakamori_led/

【作品に関するご注意】

※作品の性質上未就学児の入場はできません(ひざ上鑑賞不可/小学生以上要チケット)

※本作は特別上映に伴い事前オンライン販売/窓口販売共に、障がい者割引を含む各種全ての割引の対象外となります

※各会場の上映スケジュールおよび、事前オンラインチケット販売に関しては特設サイトをご確認ください

▼事前オンラインチケット販売情報(名古屋会場/横浜会場 共通)

2026年1月23日(金)15時00分より、全上映日程(2月27日(金)～4月5日(日))のオンラインチケットを販売します。

【チケット購入に関するご注意】

※上映詳細/特設サイトを通じて販売します

※希望する会場/枚数をお確かめの上ご購入ください(購入間違いによるキャンセル不可)

※両会場共に指定席販売です

※規定枚数に達し次第販売を終了します。オンライン販売で完売した場合、当日販売はございません

※当日販売は上映日当日に各会場の販売窓口で販売を開始します。会場によって販売期間が異なりますので、各会場の上映概要をご確認ください

▼名古屋会場(コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA)上映概要

上映期間：2026年2月27日(金)～2026年4月5日(日)

当日券販売：全日(特定日含む)10時00分～各上映開始時刻まで(指定席販売)

上映スケジュール：上映詳細/特設サイトより上映スケジュールをご確認ください

上映詳細：https://planetarium.konicaminolta.jp/program/akinanakamori_nagoya/?hall=manten-nagoya

アクセス：https://planetarium.konicaminolta.jp/manten-nagoya/access/

▼横浜会場(コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA)上映概要

上映期間：2026年2月27日(金)～2026年4月5日(日)

当日券販売：平日10時30分～/土日祝日(特定日含む)10時00分～各上映開始時刻まで(指定席販売)

上映スケジュール：上映詳細/特設サイトより上映スケジュールをご確認ください

上映詳細：https://planetarium.konicaminolta.jp/program/akinanakamori_yokohama/?hall=planetariayokohama

アクセス：https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariayokohama/access/

▼新グッズを加えたオフィシャルグッズも会場販売予定

既に東京会場とオンラインストアで販売されている【アクリルスタンド全6種】【ブロマイド 全4種】に加え、名古屋会場/横浜会場では新たに【紅白歌合戦ブロマイドセット(６枚入り)】の販売も決定しました。

【紅白歌合戦ブロマイドセット】は名古屋会場/横浜会場加え、オンラインストア(数量限定)での販売も予定しています。

各会場での販売情報やオンラインストアでの販売(数量限定)に関する詳細は2026年2月上旬に改めてお知らせします。

▼中森明菜(なかもり あきな)プロフィール

歌手。女優。1965年7月13日生まれ、東京都出身。

1981年に、オーディション番組にて山口百恵さんの「夢先案内人」を歌い、放送開始10年の中で歴代最高得点で合格。翌年1982年5月1日に、「スローモーション」にてデビュー。1985年には「ミ・アモーレ[Meu amor e...]」、1986年には「DESIRE-情熱-」 で2年連続日本レコード大賞を受賞。その他にも数々の楽曲を発表。1990年代には、「素顔のままで」や「冷たい月」などテレビドラマでは、女優としての活動も活発に。「冷たい月」の希代加役は、最も感情移入した作品。2022年、デビュー40周年としてファンのみなさまにメッセージを届けたく、X（当時はTwitter）と公式ウェブサイトを開設したほか、新たなファンクラブ「中森明菜OFFICIAL FANCLUB：ALDEA」もオープン。2026年現在は、ファンクラブ向けのライブイベントを中心に、アパレル販売やアニメ声優など活動の幅を広げて、精力的に活動中。

【オフィシャルサイト：https://akinanakamoriofficial.com/】

