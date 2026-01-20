KIKAI RUM『あわひ -Awahi-』発売記念プレゼントキャンペーンを実施

株式会社ジャパンインポートシステム

株式会社ジャパンインポートシステム（本社：東京都中央区／代表取締役社長：田中 克彦）は、鹿児島県・喜界島に位置する喜界蒸溜所で、日本ならではの熟成ラム「KIKAI RUM」を製造しています。

このたび、『KIKAI RUM Limited Edition あわひ - Awahi -』の発売を記念し、Instagramキャンペーンを実施。公式アカウント（@kikairum(https://www.instagram.com/kikairum/)）をフォローし、対象投稿に「いいね」で応募完了。抽選で3名様に『KIKAI RUM Limited Edition あわひ - Awahi -』現品ボトルをプレゼントします。

KIKAI RUM『あわひ -Awahi-』について

発酵の間（あいだ）に立ちのぼる香りと味の揺らぎを、そのまますくい上げたラムです。原料は100％喜界島産にこだわり、発酵が生むかぐわしい香りに焦点を合わせるため、熟成はあえて短く設計しています。蒸溜後のラム原酒の個性が映える樽を選定。グラスに触れた瞬間のノーズから、口中でほどけるパレット、余韻のフィニッシュへ─そして開栓後に時間とともに移ろうニュアンスまで、淡（あわ）く重なり合う表情の変化をお楽しみください。

キャンペーン概要

KIKAI RUM『あわひ -Awahi-』発売記念キャンペーン

期間：2026年2月4日（水）23:59 まで

応募方法：

1）Instagramで ＠kikairum(https://www.instagram.com/kikairum/) をフォロー

2）対象投稿に「いいね！」

※フォロー済みの方は「いいね」のみで応募完了

賞品：『KIKAI RUM Limited Edition あわひ - Awahi -』500ml 現品ボトル × 3名様

当選発表：当選者へInstagramのDMにてご連絡

応募資格：日本国内在住・20歳以上の方

個人情報：取扱いはプライバシーポリシー(https://kikairum.com/privacypolicy/)に準拠

日本のラム文化を、喜界島から

喜界蒸溜所

KIKAI RUMは、鹿児島県・喜界島でつくられるラムブランドです。日本のラムは、まだウイスキーやビールに比べると馴染みが薄い存在ですが、だからこそ新しい楽しみ方やストーリーを届けられるジャンルでもあります。本キャンペーンを通じて、「日本にもこんなラムがあるんだ」「喜界島ってどんな場所なんだろう」と少しでも興味を持っていただけたら幸いです。今後も、KIKAI RUMは喜界島の風土や文化とともに、日本のラムシーンを盛り上げてまいります。