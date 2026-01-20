名古屋市ブランドパートナーの集い １月３０日初開催

株式会社パラドックス2025年9月開催のAI活用アイデアソンでの様子

1月30日（金）、名古屋市シティプロモーションのブランドパートナーの集い「やさなご会」が名古屋市主催で初開催されます。ブランドパートナーとは、共にシティプロモーションを推進するパートナーとして名古屋市が登録した企業・団体等の総称。現在100を超える企業・団体等がブランドパートナーとして活動しています。9～10月にアジア・アジアパラ競技大会を控える名古屋市。今年は国内外から訪れる方々に名古屋の魅力を伝えていくためにも、業種や規模を超えてよりいっそうの一致団結を図ります。株式会社パラドックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役 鈴木 猛之）は、2024年より名古屋市のシティプロモーションの企画・推進を担当し、今回の集いでも事務局を務めています。

名古屋ブランドを確立し、シビックプライドの醸成、都市イメージの向上へ

名古屋市では「生産年齢人口の減少」「市民満足度の低さ」「認知度の低さ」といった課題を乗り越え、市内外への施策や魅力の浸透、市民の愛着や誇りの醸成、名古屋ブランドの確立を目標とし、令和6年度より名古屋市がシティプロモーション推進の取り組みを開始し、パラドックスが中心となり都市ブランディングに取り組んできました。

市民やビジネスパーソン31名へのヒアリング、市民・ビジネスパーソン・有識者・市職員等のべ82名が参加したワークショップ、有志による職員研修、有識者ヒアリング・ディスカッションを経て、ブランドコンセプト「やさしい大都市」、ブランドスローガン「やさし、あたらし、大名古屋」をはじめ、ブランドロゴやブランドストーリーを策定。

それらに共感し、シティプロモーションを共に推進してくれる企業・団体を「ブランドパートナー」として2025年6月から募集したところ、年間50社の目標に対して現在112の企業・団体にご登録いただいています。（保険会社、不動産屋、銀行、放送局、スポーツチーム、飲食店、和菓子店、生花店、ホテル、広告代理店、メーカーなど多様な業種）

参考）ブランドパートナー登録企業・団体 https://www.promotion.city.nagoya.jp/partner/

アジア・アジアパラ競技大会も見据え、ブランドパートナーが集い １月３０日初開催

そんなブランドパートナーがつながり、学ぶ機会として2026年1月30日（金）にブランドパートナーの集い「やさなご会」を初開催します。

同会では、名古屋市およびブランドパートナー事務局からシティプロモーションの現状やコンセプトの説明・報告のほか、ブランドパートナー企業の活動紹介、アジア・アジアパラ競技大会に向けた“自分とは違う誰かの視点に立ち行動する”ためのユニバーサルマナー研修&ワークショップも予定しています。

＜開催概要＞

名 称：名古屋市シティプロモーション ブランドパートナーの集い「やさなご会」

日 時：2026年1月30日（金）16：00～18：30 参加費：無料

会 場：中日ホール&カンファレンス ボードルーム（名古屋市中区栄4-1-1中日ビル６F）

定 員：先着100名 ※定員に達したため募集は締め切っています

対 象：ブランドパートナー、またはブランドパートナーにエントリー済の企業・団体

名古屋市と連携してPRしたい、自社の成長や価値創造を目指したい方

内 容：◆オープニング１.（名古屋市）

名古屋市がシティプロモーションに取り組む背景・ビジョン・現状のご報告

◆オープニング２.（名古屋市ブランドパートナー事務局 ※パラドックス）

名古屋市ブランドコンセプトのご説明

◆企業紹介ピッチ＋活動紹介（ブランドパートナー）

企業紹介ピッチ＋シティプロモーション活動紹介

◆共創プレゼンテーション（ブランドパートナー）

自社事業の紹介＋共創パートナー募集プレゼン

Specialコンテンツ

◆株式会社ミライロ（ブランドパートナー）

ユニバーサルマナー研修&ワークショップ

◆交流会（20時終了予定）

株式会社パラドックスについて

「志の実現に貢献する」をミッションに、企業や人が大事にする価値観やあり方を深く洞察し、世の中に提供している使命(＝志)を言語化・視覚化。その企業や人にしか語ることができない“独自のストーリー”を軸にしたブランディングを行い、あらゆる人々がもっと誇りを持って生きられる社会の実現を目指しています。

＜企業概要＞

社 名：株式会社パラドックス

設 立：2001年

資本金：1000万円

代表者：代表取締役 鈴木猛之

所在地：名古屋オフィス／愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1JPタワー名古屋21F

東京オフィス／東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー13F

大阪オフィス／大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル7F

福岡オフィス／福岡市中央区大名1-6-8 バルビゾン96番館 4F

沖縄オフィス／沖縄県宜野湾市我如古2-12-6 Topothesia

Ｈ Ｐ：https://prdx.co.jp/

アジア・アジアパラ競技大会も見据え、

名古屋の魅力を創出・発信していくキックオフ的イベントです。

ご取材をいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

＜お問い合わせ先＞

070-3810-0820

toragami@prdx.co.jp

担当 / ブランドパートナー事務局 虎上