色品質管理ソフトウェア MeasureColor（メジャーカラー）新発売

X-Rite（エックスライト社）は、印刷現場において色品質の「見える化」と数値に基づく色調整を可能とするソフトウェア「MeasureColor」を日本で発売いたします。２０２４年１１月に印刷及びパッケージのカラーマネジメントにおけるリーディングソフトウェアとして定評のあるColorware B.V.を買収し、エックスライトの製品とMeasureColorを組み合わせ、既に数多くのお客様の印刷効率化とコスト削減に貢献しています。MeasureColorは、MeasureColor ProductionとMeasureColor Reportsから構成される年間サブスクリプション製品です。

MeasureColor Productionの主な特徴

MeasureColor Reportsの主な特徴

MeasureColorと分光測色計eXact 2MeasureColorとカラーバースキャニング装置Intellitrax2Pro- 使いやすさ：ソフトウェアの使用を容易にするユーザーフレンドリーな設計- リアルタイム フィードバック：データに基づく決定を可能にし、正確な色管理を実現- サブスクリプションと拡張性：サブスクタイプで導入コストを低減するとともに、小さなシステムからスタート可能- クライアント/サーバー ソリューション：データの完全な所有権を持ちながら管理を実現- さまざまな測色計対応：業界をリードする測定機器との互換性- 1 つのプラットフォームで複数の印刷テクノロジーをカバー：プリプレス、印刷、品質保証用の専用モジュールにより、フレキソ印刷、グラビア印刷、オフセット印刷、デジタル印刷をサポート- Webブラウザアクセス： PCやスマートフォン等からレポートデータを確認可能- 詳細なデータ分析：日付、顧客、印刷ライン、基材、オペレータ、色ごと等で印刷品質を分析- 継続的な品質モニタリング：生産パフォーマンスをリアルタイムに可視化し、継続的に印刷品質をリアルタイムでモニタリング- 企業全体のデータ収集：複数拠点の印刷品質の状態を一元管理- レポートのカスタマイズ：トップマネージメントからオペレータまで、職務や用途に合わせたレポートを提示[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mhT25oSyWB8 ]

リアルセミナーのご案内

製品詳細はこちら :https://www.xrite.com/ja-jp/categories/formulation-and-quality-assurance-software/measurecolor-software?utm_source=newsletter&utm_medium=prtimes&utm_campaign=measurecolor-newproductMeasureColorに関するご相談を無料で承っております。

最新のMeasureColorで変わる印刷現場を体感いただくため、全国５都市でセミナーを開催します。

ぜひ、ご参加ください。

開催日時と場所：

・名古屋：1月27日（火）14:00～16:00

- ウインクあいち 903会議室（JR名古屋駅より徒歩５分）

・東京：2月17日（火）14:00～16:00

- アットビジネスセンター池袋駅前 706号室（JR池袋駅東口より徒歩30秒）

・大阪：3月18日（水）14:00～16:00

- 鐵鋼会館会議室（地下鉄御堂筋線本町駅徒歩2分）

・埼玉：4月15日（水）14:00～16:00

- 大宮駅徒歩圏内会議室 （詳細は別途ご案内）

・福岡：6月4日（木）14:00～16:00

- 博多駅徒歩圏内会議室 （詳細は別途ご案内）

リアルセミナーお申込みURL： https://forms.office.com/r/ubjmtQw0H4

■ 会社概要

社名： ビデオジェット・エックスライト株式会社（エックスライト社）

代表者： 代表取締役社長 南 文輝

住所： 〒135-0064 東京都江東区青海2-5-10 テレコムセンタービル 西棟6F

URL： http://www.xrite.com/ja-jp

1958年に設立されたエックスライト社は、色と外観（アピアランス）の科学と技術における世界的リーダーです。エックスライト社は11カ国に800人以上の従業員を擁しています。本社は米国ミシガン州グランドラピッズにあり、ヨーロッパとアジアに地域本部、ヨーロッパ、中東、アジア、南北アメリカにサービスセンターを展開しています。エックスライト社は、製造業者、小売業者、印刷業者、グラフィック・デザイン事務所が、プロセス全体を通じて色と外観の正確な管理とコミュニケーションを実現するために使用するあらゆるソリューションを提供しています。エックスライト社の製品およびサービスは、印刷、パッケージング、写真、グラフィックデザイン、動画、自動車、塗料、プラスチック、繊維、医療業界における標準として認められています。詳細につきましては、www.xrite.com/ja-jp の最新ニュースをご覧ください。