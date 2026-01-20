一つの指輪を守れ！『サマナーズウォー: Sky Arena』、『The Lord of the Rings(TM)』とのコラボが決定！ティザー映像を公開
スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）にて、不朽の名作『The Lord of the Rings(TM)』とのコラボが決定しましたことをお知らせいたします。
このたび、1月30日に予定しているコラボアップデートを予告するティザー映像を公開いたしました。
映像では、『The Lord of the Rings(TM)』のメインキャラクターの「指輪の仲間」や「ゴクリ」が登場するほか、彼らと共に「レオ」などの『サマナーズウォー』の人気モンスターが戦場に並び立ちます。
特に「サウロンの口」が率いる強力な闇の力に立ち向かうため、両タイトルのキャラクターたちが力を合わせて対峙する緊迫したシーンは、今回のコラボの壮大なスケールを表現しています。
□『サマナーズウォー』×『The Lord of the Rings(TM)』ティザー映像
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O2L3eZKo3zY ]
ティザー映像の公開を記念して、「ティザー映像コメントキャンペーン」を実施いたします。
アップデート開始まで『サマナーズウォー』の公式YouTubeチャンネルで公開したティザー映像をご覧いただき、レビューコメントを投稿していただくとゲーム内アイテムがもらえます。
また、コラボに関する情報をご確認いただける特設サイトもオープンいたしました。
特設サイトでは、コラボキャラクターに関する情報も順次ご覧いただけます。
『The Lord of the Rings(TM)』コラボに関する詳細はゲーム内のお知らせや公式Xをご確認ください。
