一つの指輪を守れ！『サマナーズウォー: Sky Arena』、『The Lord of the Rings(TM)』とのコラボが決定！ティザー映像を公開

株式会社 Com2uS Japan


スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）にて、不朽の名作『The Lord of the Rings(TM)』とのコラボが決定しましたことをお知らせいたします。



このたび、1月30日に予定しているコラボアップデートを予告するティザー映像を公開いたしました。



映像では、『The Lord of the Rings(TM)』のメインキャラクターの「指輪の仲間」や「ゴクリ」が登場するほか、彼らと共に「レオ」などの『サマナーズウォー』の人気モンスターが戦場に並び立ちます。


特に「サウロンの口」が率いる強力な闇の力に立ち向かうため、両タイトルのキャラクターたちが力を合わせて対峙する緊迫したシーンは、今回のコラボの壮大なスケールを表現しています。



□『サマナーズウォー』×『The Lord of the Rings(TM)』ティザー映像


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O2L3eZKo3zY ]

ティザー映像の公開を記念して、「ティザー映像コメントキャンペーン」を実施いたします。


アップデート開始まで『サマナーズウォー』の公式YouTubeチャンネルで公開したティザー映像をご覧いただき、レビューコメントを投稿していただくとゲーム内アイテムがもらえます。



また、コラボに関する情報をご確認いただける特設サイトもオープンいたしました。


特設サイトでは、コラボキャラクターに関する情報も順次ご覧いただけます。



『The Lord of the Rings(TM)』コラボに関する詳細はゲーム内のお知らせや公式Xをご確認ください。



□『サマナーズウォー: Sky Arena』×『The Lord of the Rings(TM)』コラボ特設サイト


https://swxtlotr.com2us.com


□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト


https://summonerswar.com/ja/skyarena


□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X


https://x.com/summoners_STAFF


□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Facebook


https://www.facebook.com/JPSummonersWar/


□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル


https://youtube.com/@com2usjapan


□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル


https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/


【権利表記】


(C) 2026 Middle-earth Enterprises, LLC. All rights reserved.


【配信概要】



『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版


サービス開始日：2014年6月12日(木)


対応OS： iOS 13.0以降


価格：基本プレイ無料(アイテム課金)


権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.


『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版


サービス開始日：2014年6月12日(木)


対応OS： Android OS 6.0 以降


価格：基本プレイ無料(アイテム課金)


権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.


是非、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。


今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。