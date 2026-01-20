アイエスピー、商業施設向けテナント精算レシート解析サービス「QuickData精算レシート」に新機能追加

株式会社アイエスピー

株式会社アイエスピー（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：松村敏郎、以下「アイエスピー」）は、商業施設のテナント売上報告業務の負荷を軽減する特化型OCRソリューション「QuickData精算レシート」において、煩雑になりがちな売上報告ソリューションの設定作業を大幅に効率化する、３つの新機能の提供を開始しました。

１. レシート読み取り項目申請機能

レシート読み取り項目の追加/削除依頼を、テナントからSC管理者へアプリ上で申請できる機能です。

SC施設とテナント間のやり取りが利用アプリ上で完結できるため、初期導入時の登録はもちろん、運用中のレシートフォーマット変更や時期性のある項目の追加・削除などに柔軟かつ迅速に対応できます。

2. レシート読み取り項目の一括登録機能

申請書とレシート画像から、複数テナントの読み取り項目を一括登録できる機能です。

ソリューション初期導入時に過多になりがちな作業負担を大幅に軽減します。

3.報告レシート画像のダウンロード機能

SC・モール単位で最大1か月分の売上報告画像をダウンロードできる機能です。

売上帳簿の保存義務に対応し、データのみならず画像の一括保存を行うことが可能です。

アイエスピーは2009年よりレシート特化型OCRの提供を開始し、レシート読み取りソリューションは継続的に多数の家計簿・会計サービスに導入されています。年間6億枚の豊富なレシート読み取り実績に基づいた独自技術を活かし、「あらゆるフォーマットを手軽に・誰でも・瞬時に読み取り」を実現し、商業施設の売上報告業務のDX化を推進します。

また、アイエスピーは2026年1月21日(水)～23日(金) の3日間、パシフィコ横浜で開催される「SCビジネスフェア2026」に出展いたします。アイエスピーブースでは、SC向けソリューションとして「QuickData精算レシート」およびレシートを購買証明とするキャンペーンサービス「レシピタ！」のご紹介を行います。ご来場の際は是非お立ち寄りください。

■「QuickData精算レシート』とは

商業施設における日々のテナントからの売上報告・精算業務は、作業負荷が高いため、処理コストの軽減が求められています。AI-OCRを活用した売上報告ソリューション「QuickData精算レシート」導入により、従来必要とされていた人件費・運搬費などのコストを大幅に削減することが可能となります。

【特長】

・長年のレシートOCR実績に基づく高精度な文字認識

・動画解析（かざしOCR）または写真解析でスピーディーな読み取り

・テナント向けの売上報告アプリをご提供

・レシート型やA4型などの帳票に幅広く対応

・テナントが使用中のスマホ・タブレット・決済端末を利用可能

・読み取り結果を端末上で簡単チェック

・ブラウザ版及びAndroid・iOSアプリ対応版をご提供

※かざしOCRはアイエスピーの特許技術です

【株式会社アイエスピーについて】 https://www.isp21.co.jp/

株式会社アイエスピーは、OCR画像解析のエキスパートです。キャンペーンや家計簿へ幅広く活用され、年間６億枚を超える解析実績を誇るレシート解析ソリューションをはじめ、各種フォーマットの画像を安全かつスピーディーに解析する文字読み取りソリューション、カメラをかざすだけでリアルタイムにテキストデータを抽出するかざしOCRなど、人々の生活に役立つ多様なサービスを提供しています。

（HP：https://www.isp21.co.jp/）

代表：松村 敏郎 設立：1976 年12 月22 日

本社：〒220-6012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 12F

主要製品：レシデータ、レシピタ！、レシート解析OCR、領収書解析OCR、名刺解析OCR

免許証OCR解析、マイナンバーOCR解析、健康診断結果解析、保険証券解析 等

※会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

※「QuickData精算レシート」「レシピタ！」「レシデータ」はアイエスピーの特許技術を利用したサービスです。