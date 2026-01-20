[1/21(水)～1/25(日)]キャラFESTA【推しキャラ アイテムピックアップ】を[パシオス]にて開催！

株式会社田原屋

株式会社田原屋（本社所在地：神奈川県川崎市、代表取締役会長：田熊 太郎、代表取締役社長：甲斐 直裕）は、1/21(水)よりファッションプラザ[パシオス（https://www.paseos.co.jp/）]でキャラFESTA【推しキャラ アイテムピックアップ】を開催いたします。

- 【推しキャラ アイテムピックアップ】

キャラFESTA【推しキャラ アイテムピックアップ】では、[トムとジェリー][サンリオキャラクターズ][大人の図鑑][Disney]のアイテムが登場いたします。

また、【パシオス冬のクリアランスSALE [LAST SALE] 】も同時開催いたします。

【推しキャラ アイテムピックアップ】＆【パシオス冬のクリアランスSALE [LAST SALE] 】開催のパシオスへぜひお越しください。

- チラシはこちら- 開催店舗[表: https://prtimes.jp/data/corp/120375/table/95_1_c2a7742c78cb03daabcde0a50997db02.jpg?v=202601200121 ]

・「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）

・「パシオスチラシ」サイト（https://www.paseos-chirashi.jp/）

・「パシオス公式LINE」（https://lin.ee/CxHFsq4）

- 公式オンラインストア パシオスNetについて

公式オンラインストア パシオスNetでは新規会員登録でのクーポンプレゼントや店舗受取サービスなど、様々な特典をご用意しております。（https://www.paseos-net.com/）

- パシオスについて

ファッションプラザ パシオスは、婦人・紳士・子供のファッション衣料・服飾雑貨・肌着・リビング用品を扱う、関東・甲信・東海・近畿に店舗を展開している「総合衣料専門チェーン店」です。

