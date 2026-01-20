鹿田室礼、HCJホテルレストランショー出展

株式会社鹿田産業

株式会社鹿田産業（本社：福岡県八女郡広川町）は、2026年2月17日（火）より東京ビッグサイトで開催される「HCJ2026（国際ホテル・レストラン・ショー）」に出展いたします。

本展示では、出展名を**「鹿田室礼（SHIKADA SHITSURAI）」**とし、天然素材を商空間で安全かつ美しく“使える意匠”として

提案する、内装用テクスチャとコントラクト家具を一体的に展示いたします。

西ホール W4-K06 ブースデザイン

■ 出展概要

展示会名：HCJ2026（国際ホテル・レストラン・ショー）

会期：2026年2月17日（火）～2月20日（金）［4日間］

会場：東京ビッグサイト

出展名：鹿田室礼（SHIKADA SHITSURAI）

ブース番号：西4ホール W4-K06

主催サイト：https://hcj.jma.or.jp/

■ 展示コンセプト｜SHIKADA SHITSURAI（天然素材室礼）

鹿田産業は、竹すだれに代表される天然素材と120年以上向き合ってきた内装材メーカーです。

本展示では、その素材思想を継承・発展させたブランドコンセプト**「鹿田室礼」**のもと、

竹・ラタン・ココナッツという多年草植物由来の天然素材を、

防炎加工を施した商空間対応素材として提示します。

単なる素材展示にとどまらず、

設計者・デザイナーが実際の商空間で使用できる内装材とは何かを、

実物展示を通して具体的に体感いただける構成です。

■ 主な出展内容 １. 内装用装飾材｜鹿田室礼 テクスチャ

商空間向け・防炎対応の天然素材内装材

鹿田産業が長年培ってきた天然素材の知見をもとに、

設計・施工現場で実装可能な内装用テクスチャとして開発した、以下3種の素材を展示します。

竹編み生地

創業以来扱ってきた竹素材を背景に持つ、編みの表情を活かした内装用テクスチャ。

伝統技術を基盤としながら、現代の商空間に対応する意匠性と安全性を両立しています。

ラタン編み生地

100cmの特注幅で供給可能な、防炎加工対応のラタン編み生地。

造作家具、壁面装飾、間仕切りなど、多様な内装表現に対応します。

ココモザイクタイル

本来廃棄されるココナッツ殻をアップサイクルした新素材。

壁面・什器・カウンターなどの装飾用途に適した、ナチュラルかつ力強い素材表情が特長です。

２. コントラクト家具｜ラタン家具展示

隈研吾氏デザインによるラタン家具を展示

内装用素材の提案に加え、空間全体の完成イメージを具体的に体感できる展示として、

隈研吾氏デザインによるラタン家具をコントラクト家具として展示します。

ラウンジチェア

アームチェア

テーブル

天然素材のテクスチャと家具を同一空間で展示することで、

素材 → 家具 → 空間へとつながる設計イメージを、実寸・実物で確認いただけます。

■ 設計者・メディア関係者の皆さまへ

本展示は、建築・インテリア設計者、独立系デザイナー、組織設計事務所、内装施工会社など、実務に携わるプロフェッショナルの視点を重視して構成しています。建築・インテリア関連メディア、業界紙、SNSインフルエンサーの皆さまによる取材・撮影・掲載を歓迎しております。事前アポイントや素材資料のご提供も可能です。



■ 会社概要

株式会社鹿田産業

所在地：〒834-0114 福岡県八女郡広川町太田428

事業内容：天然素材内装材・コントラクト向けインテリア製品の企画・製造・販売

ブランド：鹿田室礼（SHIKADA SHITSURAI）

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社鹿田産業

TEL：0943-32-1141

FAX：0943-32-3500

Web：https://shikada.co.jp/