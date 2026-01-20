「言葉や文化が不安…」その気持ちに応える。日韓結婚サポートGMK JAPAN、福岡で初の無料相談会開催～参加者限定特典もご用意～

株式会社GMK JAPAN

国際結婚・日韓結婚を専門にサポートする結婚相談所 GMK JAPAN（本社：東京都）は、

「興味はあるけれど、不安で一歩踏み出せない」--そんな声に応える場として、

2026年3月21日（土）・22日（日）の2日間、福岡・天神エリアにて無料相談会を開催いたします。

GMK JAPANが福岡で説明会・相談会を開催するのは、今回が初めてとなります。

福岡で初開催。その理由は「直接お会いして伝えたい」から

GMK JAPANはこれまで、東京を中心に説明会・相談会を開催し、数多くのお見合いサポートや、カップル・ご夫婦のサポートまで行ってきました。

国際結婚という人生の大きな選択だからこそ、

「直接顔を合わせ、じっくり話せる環境」 を何よりも大切にしてきたからです。

一方で、「地方在住で参加が難しい」

「東京まで行くのはハードルが高い」というお声も、これまで多く寄せられてきました。

そうした声に真正面から向き合い、

“それなら、私たちが会いに行こう” と決めたのが、今回の福岡開催です。

東京以外の地方で説明会を開催するのは、GMK JAPANとして今回が初の試み。

それだけに、スタッフ一同、この福岡相談会に強い想いと覚悟を込めています。

初開催だからこそ、直接伝えたいGMK JAPANの強み

国際結婚・日韓結婚に興味はあるものの、

本当に安心して活動できるのか

言葉や文化の違いは大丈夫なのか

結婚後のサポートはどうなるのか

といった不安を感じている方は少なくありません。

GMK JAPANでは、

- 専任通訳の同席- 少人数制による手厚いサポート- 韓国提携会社との強力な連携体制

を強みとし、「出会い」だけでなく、

その先の人生まで見据えた結婚サポート を行っています。

今回の福岡無料相談会では、

サービス内容はもちろん、実際の成婚事例や活動の流れ、よくあるご質問についても、

お一人おひとりの状況に合わせて丁寧にご説明 いたします。

東京開催と同様の“豪華特典”をご用意

福岡初開催となる今回の相談会でも、

東京開催時と同様、参加するだけで嬉しい特典 をご用意しています。

１.【早期申込者特典】

乾燥する季節に嬉しい、人気の韓国コスメ をプレゼント。

２.【参加者全員プレゼント】

説明会にご参加いただいたすべての方へ、韓国グッズ（パックやお菓子など） をプレゼント。

３.【加入者先着特典】

説明会参加後、実際にご加入いただいた方の中から先着で、

韓国スターバックス限定タンブラー をプレゼント。

※各特典には数に限りがあり、なくなり次第終了となります。

「少し話を聞いてみたい」という方でも、満足していただける内容・特典となっています。

イベントの詳細

福岡の皆さまへ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167761/table/9_1_e177b5cd892f901f8301c8f07dcbaac8.jpg?v=202601200121 ]

今回が初開催となる福岡相談会。

GMK JAPANとしても、福岡の皆さまと直接お話しできるこの機会を、

心から楽しみにしています。

「国際結婚に興味はあるけれど、一歩踏み出せずにいる」

「まずは話だけ聞いてみたい」

そんな方にこそ、ぜひご参加いただきたい相談会です。

たくさんのご関心・ご参加をお待ちしております。

[担当者イメージ]株式会社GMK JAPAN

所在地：東京都新宿区新宿5丁目8-14 新宿オービル3階

事業内容：国際結婚・日韓結婚サポート事業

電話番号：03-3200-6577

メール：gmkjapan657@gmail.com