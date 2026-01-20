100年企業のソトーが素材力と美意識を発信するセレクトショップ〈SOTOH STUDIO〉をジェイアール京都伊勢丹６Fに OPEN

写真拡大 (全15枚)

株式会社ジェノ


日本の高度な素材開発力と、今の空気感を一つの空間に。
＜SOTOH STUDIO（ソトースタジオ）＞が、2026年1月27日（火）、ジェイアール京都伊勢丹6階にオープンいたします。


京都地区初出店となる＜MOVB（モーヴ）＞をはじめ、
＜GALLIPOLI（ガリポリ）＞、
＜G-STAGE（ジーステージ）＞の3ブランドを展開。
素材・設計・着心地に理由のあるアイテムを揃え、大人のワードローブを上質に再編集します。


SOTOH STUDIOとは



「素材から、服を考える」編集型スタジオ


＜SOTOH STUDIO＞は、日本有数の素材背景を持つSOTOHがプロデュースする、“素材起点”のセレクト空間。
単なるブランド集合ではなく、
「なぜこの素材なのか」「なぜこの仕立てなのか」
--服を選ぶ理由が見える売場づくりを行っています。


G-STAGE（ジーステージ）



上質×遊び心
“きれいめなのに、リラックス”な大人カジュアル


ジャージーやニットを軸に、快適さとデザイン性を両立した＜G-STAGE＞。
LEON掲載商品やセットアップを中心に、オン・オフ問わず活躍するアイテムを揃えます。



ヌバック調ジャージ セットアップ　ジャケット / 19,800円　パンツ / 13,200円

ニットコンビ デザインセットアップ　パーカー / 19,000円　パンツ / 14,000円

ミラノリブ トラッカージャケット / 20,900円

G-STAGE公式オンラインストア(https://www.g-stage-select.jp/)


G-STAGE公式Instagram(https://www.instagram.com/g_stage.gallipoli/?__pwa=1#)


GALLIPOLI（ガリポリ）



“1枚でサマになる”を素材から追求する大人シャツ


素材特性を生かした一枚でサマになる日本製の大人シャツを軸にセットアップまでを展開します。



SPECIAL WOOL SERIES by SOTOH DESIGN FABRIC T-シャツ/ 9,900円　シャツ / 17,600円

ALBINI社 SUPIMA COTTON JERSEY / 9,900円

LIBERTY PRINTED CORDUROY / 12,100円

日常に自然と溶け込みながら、着る人の品格を引き上げるラインナップです。


Gallipoli公式オンラインストア(https://www.gallipoli.jp/)


Gallipoli公式Instagram(https://www.instagram.com/gallipoli_shirt_gstage/?__pwa=1#)


京都地区初出店｜MOVB（モーヴ）



干場義雅氏ディレクション
ラグジュアリー・ジャージーウェアの最前線


独自開発したウールジャージや高密度ジャージをコレクションし、機能的で着心地が良いセットアップスタイルを展開します。



OPTIMA MERINO JERSEY ダブルブレストジャケット　88,000円

DUPLEX COTTON JERSEY　　ブルゾン / 68,200円　ジョガーパンツ / 34,100円

TTM02（Transit / Travel / Mobility）シリーズ　ジャケット / 69,300円　スラックス / 37,400円

すべて【MADE IN JAPAN】で提案。


MOVB公式オンラインストア(https://movb.jp/)
MOVB公式Instagram(https://www.instagram.com/movb_official/?__pwa=1#)


❑G-STAGE SALON



G-STAGE SALON限定で購入できるアイテムも多数ご用意

全商品が購入前に実際にご試着頂けます。是非お気軽にお問合せください。


※完全アポイント制（事前にお電話でご予約ください）


※一部お取り扱いのない商品がございます。


OSAKA

営業時間：平日10:00～17:00(土日祝定休日)


住所：大阪府大阪市中央区内本町2-3-11内本町グリーンビル2F


TEL：06-6947-7055



<会社概要>


会社名：株式会社ジェノ


所在地：〒540-0026　大阪府大阪市中央区内本町2-3-11　内本町グリーンビル2階


代表者：上田 康彦