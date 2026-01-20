『アイドルマスター』より、「如月千早」新グッズが二次元コスパから登場！1/24(土)1/25(日)開催の〈如月千早武道館単独公演 「OathONE」〉会場物販にて販売！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『アイドルマスター』商品情報【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『アイドルマスター』商品情報

2026年1月24日(土)・25日(日)東京・日本武道館で開催の〈如月千早武道館単独公演 「OathONE」〉にむけて、「如月千早」新グッズが二次元コスパから登場です。

10万ステッチ以上の刺繍技術で再現した「如月千早 刺繍ワークシャツ 2026 MODEL」をはじめ、シルバー925(スターリングシルバー)を使用した「如月千早 シルバーペンダント」、限定ステッカーが付いた「【Just be myself!!】如月千早 オールプリントTシャツ（限定ステッカー付）」の3アイテムが、会場物販にラインナップ。

この機会にぜひご覧ください。

【二次元コスパ】／〈如月千早武道館単独公演 「OathONE」〉販売情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27294

◆『アイドルマスター』商品情報

【販売情報】

■2026年1月24日(土)・25日(日)〈如月千早武道館単独公演 「OathONE」〉会場物販

サイズ：L/XL

カラー：GRAY

価格：16,500円（税込）

刺繍の名産地、群馬県桐生市産。

“如月千早”を10万ステッチ以上の刺繍技術で再現！

・10万ステッチ以上の密度で『如月千早』を再現。

着た時の満足感がプリントとは一味違う刺繍ワークシャツ

・伝統的な刺繍の名産地「群馬県桐生市産」の高品質、高密度な仕上がりでキャラクターを精密に再現。

・糸の方向による光沢の差や、糸による立体感も利用した高度な刺繍表現。

・胸元にはゴールドの糸を使用した織りネームを縫い付け、高級感をプラスしています。

・厚みとハリのあるマットな風合いの生地を使用。型崩れしにくく、タフにお使い頂けます。

・ポリエステル混の丈夫な生地で、摩擦に強くシワになりにくいのも特長。

・肩やポケットはダブルステッチで補強し、タフな仕様に。

・両胸には、ワークシャツならではのボタン付きフラップポケットを配置。

中身の飛び出しやホコリ・雨の侵入を防ぎます。

・身幅にほどよくゆとりを持たせており、パーカーやロンTとの重ね着にも最適です。

【販売情報】

■2026年1月24日(土)・25日(日)〈如月千早武道館単独公演 「OathONE」〉会場物販

サイズ：[ペンダントトップ]（約）20×20mm [チェーン] 長さ47cm

素材：[ペンダントトップ] シルバー925製 [チェーン] 真鍮製

価格：16,500円（税込）

シルバー925を使用した本格ジュエリー

使い分けできるリバーシブル仕様

・メンズペンダントの定番であるコイン型を採用。

様々な服装に自然に馴染みます。

・ペンダントトップの素材はシルバー925を使用しています。

使い込むほどに風合いが増し、経年変化もお楽しみいただけます。

・細部まで丁寧に仕上げた日本製。品質にこだわり、初めてのアクセサリーでも安心して身に着けられます。

・表面にホーニング加工を施し、光沢に強弱のコントラストを加えました。

派手さを抑えた上品で落ち着いた印象です。

・ペンダントトップはリバーシブル仕様。その日の気分に合わせて、異なる表情を楽しめます。

※シルバー925（スターリングシルバー）とは、

銅などの金属を7.5％混ぜることで（純銀92.5％）シルバーらしい重厚感ある輝きと純銀よりも高い強度で一般的なシルバー製品に最も使用されるジュエリーに最適な合金です。

※当製品は空気や皮膚に触れることで、時間経過とともに酸化が原因で変色します。変色や黒ずみなどが出た際は専用のクリーナー等で落とすことができます。

★限定★【Just be myself!!】如月千早 オールプリントTシャツ（限定ステッカー付）

限定品【流通限定】

こちらの商品は限定品【流通限定】です。

下記イベントで限定販売します。

〈如月千早武道館単独公演 「OathONE」〉

・会場物販：2026年1月24日(土)・25日(日)

丈夫で快適な着心地。

季節を問わず快適に着られる、長く愛用できる一枚。

※こちらの商品はフロントのみのプリントとなります。

※全面プリントの技法上、縫い目や脇下部分にカスレやプリント切れが生じます。ご了承ください。

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。

丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。

洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。

襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。

しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

◆関連リンク

・【二次元コスパ】／〈如月千早武道館単独公演 「OathONE」〉販売情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27294

・【二次元コスパ】『アイドルマスター』商品情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/00161/mode/series

◆権利表記

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

