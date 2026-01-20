「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 × カラオケの鉄人 COLLABORATION」が開催決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカとカラオケの鉄人はラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会とのコラボイベントを開催いたします。

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）とカラオケの鉄人（株式会社鉄人エンタープライズ、本社：東京都目黒区、代表取締役社長：兒玉 智之）は、この度、2026年2月4日(水)～2026年3月8日(日)の期間、ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会とのコラボイベント「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 × カラオケの鉄人 COLLABORATION」を開催いたします。

2026年2月4日(水)よりカラオケの鉄人にて「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 × カラオケの鉄人 COLLABORATION」の開催が決定いたしました。

「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 × カラオケの鉄人 COLLABORATION」

開催期間：2026年2月4日(水)～2026年3月8日(日)

開催場所：カラオケの鉄人（池袋東口店、渋谷道玄坂店）、カラオケの鉄人 コラボミックス （福岡天神店、大阪なんば店、名古屋名駅店、松山銀天街店、京都河原町店、新潟万代シティ店、秋葉原電気街店）9店舗

▼「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 × カラオケの鉄人 COLLABORATION」特設サイト

https://www.karatetsu.com/animegame/lovelive.shtml

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【コラボイベント概要】

「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 × カラオケの鉄人 COLLABORATION」では、様々な企画を実施いたします。各種キャンペーンの詳細情報はカラオケの鉄人特設サイトをご確認ください。

■コラボドリンク

対象の店舗でコラボドリンクを販売いたします。

各店舗で販売する対象メニューをご注文いただいたお客様には、コラボメニュー特典をプレゼントいたします。

また、セット特典が付属するセットメニューを販売いたします。

■コンセプトルーム

対象の店舗にて、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の装飾を施したコンセプトルームを展開いたします。

コンセプトルームご利用のお客様には、コンセプトルーム特典をプレゼントいたします。

■課題曲チャレンジ

対象の店舗にて、「JOYSOUND」機種で選べる楽曲を課題曲としてキャンペーンを実施いたします。

採点機能にて、100点を達成するとドリンク特典のコンプリートセットを、ゾロ目点数（66,77,88,99）を出された方にはドリンク特典をランダムで1枚プレゼントいたします。

■SNSキャンペーン

カラオケの鉄人公式Xアカウントの該当投稿をフォロー＆リポストいただくことで参加可能な、特典プレゼントキャンペーンを実施いたします。

詳細はカラオケの鉄人コラボ公式アカウントをご確認ください。

https://x.com/animegame_kt

■オリジナルグッズ販売

描き下ろしイラスト・描き起こしちびキャライラストを使用したオリジナルグッズを販売いたします。

〇イベントグッズ購入特典

イベントグッズ購入特典として、オリジナルグッズ販売店舗にて関連グッズを1会計につき3,000円（税込）お買い上げごとに「特典ポストカード（全4種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※購入特典の「特典ポストカード（全4種）」はランダム配布のため、絵柄は選べません。

※レシートの合算はできませんのであらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

〇イベント会場限定・「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」「アニメイト」限定BOX購入特典

本イベント、「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」「アニメイト」限定で、次のトレーディング商品を1BOX購入につき1点、特典グッズをプレゼントいたします。イベント会場での配布は先着となりますことご了承ください。

・描き下ろし 十二星座ver. トレーディングハート型缶バッジ

・トレーディング ちびキャラ スイーツver. ハート型缶バッジ

※BOX購入特典はイベント会場限定、「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」「アニメイト」で異なる絵柄になります。

※「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」「アニメイト」のBOX購入特典は共通の絵柄になります。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

トレーディング商品 BOX購入特典の詳細はこちら

https://event.amnibus.com/lovelive-nijigasaki-karatetsu/

☆イベント販売グッズ情報

▼描き下ろし 十二星座ver. トレーディングハート型缶バッジ（全13種）

単品：605円（税込）/BOX：7,865円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 十二星座ver. トレーディングインスタントカメラ風イラストカード（全30種）

単品：275円（税込）/BOX：8,250円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 十二星座ver. トレーディングブロマイド（全22種）

単品：275円（税込）/BOX：6,050円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 十二星座ver. アクリルカード2枚セット（全13種）

価格：各1,430円(税込)

▼描き下ろし 十二星座ver. B8硬質ケース（全13種）

価格：各660円(税込)

▼描き下ろし 十二星座ver. ダイカットステッカー（全13種）

価格：各550円(税込)

▼描き下ろし 十二星座ver. BIGアクリルキーホルダー（全13種）

価格：各1,100円(税込)

▼描き下ろし 十二星座ver. BIGアクリルスタンド（全13種）

価格：各1,980円(税込)

▼描き下ろし 十二星座ver. 特大アクリルスタンド（全13種）

価格：各3,300円(税込)

▼描き下ろし 集合 十二星座ver. マルチデスクマット（全1種）

価格：3,960円(税込)

▼Teeユニセックス（全1種）

価格：5,478円（税込）

▼トレーディング ちびキャラ スイーツver. ハート型缶バッジ（全13種）

単品：605円（税込）/BOX：7,865円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ スイーツver. アクリルスタンド（全13種）

単品：880円（税込）/BOX：11,440円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ スイーツver. アクリルキーホルダー（全13種）

単品：715円（税込）/BOX：9,295円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼ちびキャラ スイーツver. フレークシール（全1種）

価格：1,089円（税込）

▼集合 ちびキャラ スイーツver. A5硬質ケース（全1種）

価格：990円（税込）

※価格は全て税込です。

※トレーディング商品はブラインドタイプとなります。絵柄は選べません。

※販売状況により、購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※商品の完売・追加等のお知らせは、各コラボグッズ販売店舗のXアカウントにてご案内いたします。

※レジ袋は有料となります。

※購入特典の「特典ポストカード（全4種）」はランダム配布のため、絵柄は選べません。

※レシートの合算はできませんのであらかじめご了承ください。

※商品、特典は数量限定のため、品切れになる場合がございます。

※掲載しているデザインは実物と異なる場合がございます。

※事後販売はECサイト「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」「アニメイト」にて実施を予定しております。

通販情報については決定次第、各ECサイトにてお知らせいたします。

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com/

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【カラオケの鉄人に関するお問い合わせ】

株式会社鉄人エンタープライズ

住所：〒152-0003 東京都目黒区碑文谷5-15-1 碑文谷マンション2F

お問い合わせフォーム（https://www.tetsujin.ne.jp/contact/）よりご連絡をお願いいたします。

Web：https://www.tetsujin.ne.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所： 〒164-0013 東京都中生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当： 齊藤直樹

Mail： pr@armabianca.com

