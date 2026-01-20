放課後等デイサービス BEAR KIDS、一日限定「子どもカフェ」を開催

株式会社NUDパフェを作る子どもたち

発達に特性のある子どもたちの療育支援を行う放課後等デイサービス BEAR KIDSベアキッズ（運営：株式会社NUD／所在地：大阪市城東区） は、2025年11月9日（日）、大阪市旭区「未来ラボ えん」にて一日限定イベント「子どもカフェ」を開催し、大盛況のうちに終了いたしました。

当日は、株式会社BUDDICAの中野優作氏をゲストに迎え、子どもたちによるカフェ運営体験（調理・接客・会計）をはじめ、モルック大会やミニ縁日企画などを実施。

多くの来場者が訪れ、会場は終日にぎわいを見せました。

開催概要

日時：2025年11月9日（日）11:00～16:00

会場：未来ラボ えん（大阪市旭区）

内容：子どもカフェ（調理・接客・会計体験）、モルック大会、ミニ縁日企画 ほか

ゲスト：株式会社BUDDICA 中野優作氏

主催：株式会社NUD（児童発達支援・放課後等デイサービス BEAR KIDS）

子どもたちが考案したオリジナルパフェが好評

オリジナルパフェ考案中の子ども

カフェでは、子どもたち自身が内容や価格を話し合って決めたオリジナルパフェを販売しました。

来場者からは「発想が面白い」「見た目もかわいい」といった声が寄せられ、多くのパフェが購入されるなど好評を博しました。

調理・接客・会計まで体験。子どもたちにとって貴重な「店員体験」に

子どもたちはパフェづくりに加え、注文対応や会計などの店員体験にも挑戦しました。

普段なかなか経験できない「働く役割」を担うことで、自分で考えて行動する力や責任感を育むきっかけとなり、子どもたちにとって良い刺激となりました。

モルック大会を開催。世代を越えた交流の場に

カフェの会計を行なう子ども

イベント内では、子どもから大人まで楽しめるモルック大会を実施し、中野優作氏も参加。

年齢や立場を越えた自然な交流が生まれ、会場は笑顔と歓声に包まれました。

イベント終了後に対談を実施。「親と子と発達」をテーマに意見交換

モルックに挑戦する中野優作氏モルックをする子ども

本イベント終了後、株式会社BUDDICAの中野優作氏と、株式会社NUD 代表・鍛冶田による対談を実施しました。

対談では「親と子と発達」をテーマに、中野氏が自身の発達特性や幼少期の経験、家族との関係、仕事について語りながら、家庭における向き合い方や子どもの育ちについて意見が交わされました。

また、発達特性を「個性」として捉え、得意なことを活かせる環境づくりや、周囲の理解・サポートの重要性についても触れられました。

子どもたちが主体的に関わる「体験の場」や、地域の中で多様な居場所をつくることの意義について、改めて考える機会となりました。

対談中の中野優作氏と、代表・鍛冶田

対談の主なポイント

発達特性を欠点ではなく、個性や強みとして捉える視点

幼少期の経験や家族との関係から考える、子どもとの向き合い方

子どもが主体的に関わる「働く体験」や居場所づくりの重要性

▼対談の様子（動画）はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=u5kBkrrdArc ]

多くの来場者が訪れ、大盛況の一日に

モルック大会優勝チーム集合写真

当日は多くの来場者が足を運び、子どもたちの挑戦を見守りながら、あたたかな雰囲気の中でイベントが進行しました。

BEAR KIDSが大切にする「子どもが主体的に関わり、地域や大人と自然につながる場づくり」を体感いただける一日となりました。

今後について

BEAR KIDSでは、子どもたちの「やってみたい」を形にし、社会とつながる体験の機会を今後も継続して創出してまいります。

あわせて、こうした取り組みを各地域で共に広げていくため、BEAR KIDSの想いに共感し、一緒に場づくりに取り組んでいただけるフランチャイズパートナーの募集も行っています。

子どもたちが主体的に挑戦できる居場所を、地域ごとに育てていく仲間との出会いを大切にしてまいります。

会社概要

会社名：株式会社NUD

代表取締役：鍛冶田 諒

所在地：大阪市城東区今福東1-9-16 今福センタービル2階

児童発達支援・放課後等デイサービス BEAR KIDS

URL：https://bear-kids.jp/

本件に関するお問い合わせ先

担当：林 佑治

TEL：06-6975-5511

MAIL：info@bear-admin.jp