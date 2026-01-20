モノクロームの屋根一体型太陽光パネル「Roof-1」、住宅ブランド「BESS」の特別モデルにオプション採用

株式会社モノクローム

株式会社モノクローム（本社：神奈川県横須賀市、代表取締役：梅田優祐）は、同社が開発・提供する屋根一体型太陽光パネル「Roof-1」が、株式会社アールシーコア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：壽松木康晴 以下、RCコア）が展開する住宅ブランド「BESS」の特別モデル「晴七色」において、オプションとして採用されたことをお知らせします。

本画像は完成イメージをもとに制作したCG合成イメージです。

モノクロームはこれまで、「太陽光パネルを選ばない理由を、ひとつずつなくすこと」を使命に掲げ、プロダクト開発に取り組んできました。これまでの太陽光パネルは、性能や数値が先行するあまり、使う人の気持ちや住まいの景色が十分に考慮されてこなかった側面があります。そうした課題に向き合いながら、「屋根として成立する太陽光パネル」という新たな在り方を提案してきました。本取り組みは、住まいを単なる性能や仕様で測るのではなく、暮らし方や価値観そのものを大切にしてきたBESSの住宅思想と、モノクロームが掲げるプロダクト思想が重なったことで実現した事例となります。

RCコアが展開するBESSの家は、木の素材感や経年変化、自然との距離感を大切にした住宅で、すべてのモデルにおいて一貫してその価値観を重視してきました。こうした住まいにおいても、太陽光パネルはこれまで「屋根の上に載せる設備」として認識されることが多く、外観や佇まいの観点から、導入が慎重に検討されてきました。

その中で、屋根の佇まいを損なわず、住まいの一部として成立する太陽光パネルの可能性を検討する過程で、モノクロームのRoof-1が採用されることとなりました。

本特別モデルでは、南面の屋根形状を活かし、意匠性と発電機能の両立を図っています。

株式会社アールシーコア 開発担当者 コメント

「BESSではこれまで、住まいの佇まいや素材感を何より大切にしてきました。太陽光パネルについても同様で、単に載せるのではなく、住まいの一部として成立するかどうかを重視して検討しました。Roof-1は、その価値観と無理なく重なる選択肢だと感じています。」

※本画像は、BESSの別モデルにおいて試験的にRoof-1を導入した実例です。

株式会社モノクローム 代表取締役 梅田優祐 コメント

「太陽光パネルは本来、暮らしや風景と対立するものではなく、自然に溶け込む存在であって欲しいと願っています。Roof-1は、そうした思いから生まれたプロダクトです。今回の取り組みが、これまで太陽光パネルの導入をためらってきた方々にとって、新たな検討のきっかけになれば嬉しく思います。」

モノクロームは創業以来、「太陽光パネルを選ばない理由を、ひとつずつなくすこと」をテーマにプロダクト開発を続けてきました。

これまでの太陽光パネルは、性能や数値が優先される一方で、使う人の気持ちや住まいの景色が後回しにされてきた側面があります。本当に欲しいと思えるものが見つからない──そう感じてきた人がいること自体が、モノクロームにとっての出発点でした。

ハードとソフト、設計から施工までを一気通貫で捉え、「心から選びたいと思える太陽光パネルとは何か」を問い続けてきた結果が、Roof-1というプロダクトにつながっています。

屋根一体型太陽光パネル「Roof-1」について

Roof-1は金属屋根に特殊加工した太陽光セルを組み込むことで、普通の屋根にしか見えないデザインを実現した屋根一体型太陽光パネルです。一般的な住居用太陽光パネルは屋根、架台、太陽光パネルを設置するのに比較し、屋根だけの設置となるため１回の施工で完了する他、高いメンテナンス性も実現しています。詳細は弊社ホームページをご覧ください。

https://www.monochrome.so/roof(https://www.monochrome.so/roof?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bess&utm_content=roof-1)

モノクロームについて

モノクロームは、創業者の梅田優祐が自宅を建設する際に、理想の住宅用太陽光パネルと、つくられた自然エネルギーを効果的に制御するためのソフトウェア（HEMS）が存在しない問題に直面したことをきっかけに、その問題を解決するため、2021年7月に設立された会社です。

会社概要

会社名：株式会社モノクローム

代表者：梅田 優祐

設立：2021年7月

事業内容：屋根一体型太陽光パネルとHEMSの開発

公式HP：https://www.monochrome.so/(https://www.monochrome.so/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bess&utm_content=corporate)

Instagram：@monochrome.so(https://www.instagram.com/monochrome.so/)

X：@monochrome.so(https://www.instagram.com/monochrome.so/)

Youtube：@monochromeso(https://www.youtube.com/@monochromeso)

BESSについて

“「住む」より「楽しむ」”をスローガンに、暮らしをとことん「楽しむ」文化を日本に広げる住宅ブランド。ログハウスをはじめ6シリーズの個性的な木の家で、外とつながる、自然とつながる暮らしを提唱。全国に単独展示場「LOGWAY」を展開し、非日常を日常に取り入れた暮らしを体感する場の提供とともに、暮らしを楽しむ文化創造を目指しています。

程々の家「晴七色」詳細：https://www.bess.jp/products/hodohodo/hare/

※お問合せ先：BESS 03-3462-7000（代表）

BESSの家 ホームページ：https://www.bess.jp/

株式会社アールシーコア ホームページ：https://www.rccore.co.jp

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社モノクローム 担当：河野

hello@monochrome.so / 050-1720-9022