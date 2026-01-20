人気麻雀ゲーム『ジャンナビ麻雀オンライン』とあの「ハクション大魔王」がコラボ！「大魔王コラボの話」開催！
株式会社ウインライト（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：藤本 勝寛）は、好評配信中の麻雀ゲーム『ジャンナビ麻雀オンライン』にて、人気アニメ「ハクション大魔王」とのコラボレーションイベント「大魔王コラボの話」を2026年1月21日（水）より開催することをお知らせします。
本コラボでは、「ハクション大魔王」や「アクビちゃん」など、世代を超えて愛されるキャラクターたちが麻雀の世界に登場！自分だけのアバターを飾れる「限定マイキャラアイテム」も多数ラインナップされています。
■豪華アイテムが手に入る「ハクション大魔王コラボガチャ」
開催期間：2026年1月19日（月）～
イベント本番に先駆け、キャラクターになりきれる限定マイキャラアイテムが登場するコラボガチャを開催します。
【初回無料】：最初の一回はどなたでも無料でガチャを引くことができます。
【購入特典】：ガチャを回した回数に応じて、ここでしか手に入らない特別な特典をプレゼント。
■協力プレイで挑む！「ペアマッチ」イベント詳細
今回のコラボイベント「大魔王コラボの話」は、二人一組で挑む「ペアマッチ」形式。全国のプレイヤーや友だちとパートナーを組み、協力してランキング上位を目指しましょう。
ペアマッチ エントリー期間： ～ 2026年1月21日（水）2:00まで
コラボイベント開催期間： 2026年1月21日（水）15:00 ～ 2026年1月29日（木）23:59
対局で獲得したポイントにより、コラボ限定の称号や豪華報酬を獲得できます。
■「ハクション大魔王」とは
くしゃみをすると魔法のツボから飛び出す「ハクション大魔王」が、呼び出した主人の願いを叶えるために奮闘する、タツノコプロ制作のドタバタギャグアニメの金字塔です。
■ジャンナビとは
「ジャンナビ麻雀オンライン」は今年で19周年目を迎え、様々なプラットフォーム、デバイス端末で遊べるオンライン麻雀コミュニティのゲームです。
※詳細は『ジャンナビ麻雀オンライン』公式サイトをご確認ください
ゲーム情報
ゲームタイトル：ジャンナビ麻雀オンライン
ジャンル ：テーブルゲーム
対応プラットフォーム：PC/ Appstore/ Google Play(Android)/ NintendoSwitch(TM)/firetv
価格：基本無料＋アイテム課金 ※NintendoSwitch(TM)版は有料アプリ
公式サイト :
https://www.jannavi.net/ja/
ダウンロードストア情報
Appstore：https://apps.apple.com/jp/app/id1316395545
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.winlight.jannavi_dot
Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000003443
firetv：https://www.amazon.co.jp/dp/B008KSI0VK/
ゲームSNS情報
ジャンナビ公式X(Twitter)：https://x.com/jannavi_pro
ジャンナビ公式 Facebook：https://www.facebook.com/JannaviMaster
ジャンナビ公式 Youtube：https://www.youtube.com/@ProJannavi_net
運営会社
企業名 ：株式会社ウインライト
公式サイト ：https://www.winlight.co.jp/