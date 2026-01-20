【アニメ放送50周年】勇者ライディーンが全高65cmのフルメタルボディでよみがえる！『週刊 勇者ライディーンをつくる』2026年2月18日（水）創刊

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社は、全長65cm・フルメタルボディの勇者ライディーンを、毎号付属のパーツで組み立てるシリーズ、『週刊 勇者ライディーンをつくる』を2026年2月18日（水）に創刊いたします。

創刊号特別価格490円（10%税込）商品サイト＆お申し込みはこちら :https://hcj.jp/brd/p

発光・セリフ・BGM・可動などの多彩なギミックとハイディテールを誇る「ライディーン」を、ぜひあなたの手で完成させてください。

ロボットアニメの潮流を変えた『勇者ライディーン』

1975（昭和50）年４月から放送された『勇者ライディーン』は、それまでのロボットアニメの概念を打ち破る独創性で視聴者に強烈なインパクトを与えた。特に斬新だったのは、古代ムー帝国の遺産である「ライディーン」が神話的存在の「ゴッド・バード」へと姿を変えるという設定だった。

これによって、ロボット同士のバトルアニメに留まることなく、宿命を背負う主人公・ひびき洸が傷つきながら勇者として成長する壮大な物語が誕生した。

初期に作品監督を務めた富野喜幸（現：由悠季）氏は、単なるロボットではなく意思をもつ存在としてライディーンを描いた。これが後代のロボットアニメに多大な影響を与えることとなった。

本シリーズで製作するライディーンは全高65cm、ボディや武装類も金属パーツで構成された高精度設計となっている。少年の心を忘れない大人のための「ライディーン」を心ゆくまで楽しんでほしい。

自在にポージング！繊細な動きが表現できる精密設計

決め技のポーズも自由自在！

指関節が可動。武装を構えたポーズも表情豊かに演出。ゴッド・バードの爪も動くのでものを掴ませることも可能。古代神話を想起させる引き締まった顔立ちも魅力的だ。◆ゴッド・ゴーガン

大弓を構えて矢を放つライディーンの必殺技。

矢をつがえる指も再現できる。

◆ゴッド・ブロック

腕の盾を増強したゴッド・ブロックのポーズ。妖魔帝国との戦いでもっとも登場する武装だ。

◆ゴッド・ブーメラン

腕にブーメランの刃を装着。ボディが重厚なので、脚を開いても安定したポージングができる。

◆ゴッド・ブレイカー

敵を一刀両断する剣、ゴッド・ブレイカーをか

ざす。肩、腕、股関節の動きもなめらかだ。

光と音のギミック操作ができるコープランダー１号「ブルーガー」型コントローラーが付属！

再生できるサウンドエフェクト例：「フェードイン!」「ラーイ!」「ゴッド・バード・チェーンジ!」

このほか、アニメシリーズのオープニングで流れるライディーンのテーマソングも再生可能！

※仕様は予告なく変更になる場合があります。

神なる鳥に変身！ゴッド・バードへの変形機構を実装

変形も簡単＆スムーズ！

金属製の専用スタンドでライディーン＆ゴッド・バードの安定したディスプレイが楽しめる！

噴射時の発光を再現！ハイパワーの眼光を放つ！※立ち姿の写真は右腕にゴッド・ブロック（盾）、左腕にゴッド・ゴーガン（小弓）を装着しています。金属製スタンドも工程内で制作します。

【完成時寸法】

ライディーン：全高65cm／幅（最大時）28.5 cm／奥行き16.5cm

ゴッド・バード変形時：全長62cm／翼幅59cm

金属製ディスプレイスタンド：幅 40.5cm／奥行き40.5cm／台座高さ5cm

素材：マルチマテリアル（ダイキャスト、ABS樹脂、電子部品）

ライディーンを創ったレジェンドたち

いまから約50年前に、子供に大きな夢を与え、さらにターゲットとされていなかった若い女性までも虜にしたアニメ『勇者ライディーン』。マガジンでは今回、当時制作に携わった関係者の方にインタビューを決行。当時の苦労や笑い話、今だからこそ言える裏話まで、本誌監修者のふたりを聞き手に、それぞれ複数回にわたるインタビューやコラムをお届けします。

『勇者ライディーン』の作品世界を探訪するマガジンコンテンツ

◆ライディーン・ザ・ギャラリー

希少な制作時のスケッチや設定資料をもとに、ビジュアル中心な構成でライディーンのメカや戦闘能力を探求。

◆『勇者ライディーン』完全エピソードガイド

全50話のあらすじと見どころを徹底解説。謎めく世界の物語とともにライディーンの戦いが甦ります。

◆組み立てガイド

毎号付属するパーツの組み立て手順を3D図と写真でご案内します。

◆フェードイン「ライディーン」世界の深淵へ

◆キャラクターファイル

◆メカ＆妖魔獣

そのほかにもファンなら見逃せない深堀りコンテンツを満載！

定期購読をお申込みの方全員にもれなく素敵なプレゼントを差し上げます!!

「特製パーツ収納ボックス」と「勇者ライディーン メタルポスター」

●製作中の大型パーツを収納しておける折り畳み式コンテナ

組立時サイズ：幅44cm×奥行き30cm×高さ20cm

●アニメのオープニング映像を金属板にプリント

サイズ：A4変型 28cm×21cm

「アクリルスタンド2種」と「神面岩スマホスタンド」

●本誌オリジナル! ひびき洸とシャーキンのアクリルスタンド

サイズ：

ひびき洸 幅4.3cm×高さ14.6cm

シャーキン 幅6.2cm×高さ17.6cm

※アクリル板の厚み 3mm

※各5cm×8cmのサポート板付き

●左右に割れる神面岩を再現したスマホスタンド

※2個セットでお届けします。

サイズ：幅10cm×高さ16cm

※幅10cm×高さ7.6cmのサポート板付き

《さらに！本誌だけの希少なアイテムをプレミアム定期購読で手に入れよう》

第４号以降毎号500円追加で「1/12 スパーカーとひびき洸フィギュア」、「ディスプレイボード＆ケース」、「神面岩背景ポスター」を最終号と同時期にお届け！

スパーカーサイズ：幅10cm×奥行き9cm×高さ18cm

ひびき洸サイズ：幅5cm×奥行き4cm×高さ14.5 cm

ボード：幅45cm×奥行き60cm 台座厚み３cm

ケース：幅45 cm×奥行き60cm×高さ80cm アクリル厚さ0.5cm

※アクリルケースは組み立て式です。

※画像は開発中のものです。実際の商品は画像と異なる場合があります。

【商品概要】

■タイトル：『週刊 勇者ライディーンをつくる』

■価格：創刊号特別価格490円（10%税込）

第2号以降通常価格2,199円（10%税込）

第30、60、100号は特別価格3,990円で左脚パーツ、右脚パーツ、コントローラーと基板パーツを提供（10%税込）

■創刊日：2026年2月18日（水）

■刊行形態：毎週水曜日発売

■刊行号数：全110号（予定）

■販売場所：全国の書店・商品ウェブサイトで発売

■刊行頻度：週刊

■商品サイト：https://hcj.jp/brd/p

■商品に関するお問い合わせ：https://hcj.jp/contact.html

