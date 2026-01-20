Ê¿¸Í¾¾±º(Ä¹ºê¸©)¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDO?LIVE Hirado&Matsuura EXPO 2026¡×³«ºÅ¡ª
À¾¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö¾¾±ºIC¡×～¡ÖÊ¿¸ÍIC¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î¤Ë³«ÄÌ¤·°ìÄ¾Àþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊ¿¸Í¤È¾¾±º¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Í³¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î³«ÄÌ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥é¥Ö¥¨¥Õ¥¨¥à¹ñºÝÊüÁ÷(³ô)¤Ç¤ÏÎ¾»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥íー¥«¥ë¥°¥ë¥á¤ä¤´ÅöÃÏ¥Þ¥ë¥·¥§¡¢¤ªÅÚ»º¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥é¥¤¥Ö4¥³ー¥¹¤Î¥ëー¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë11¡§00～19¡§00
¾ì½ê¡§ONE FUKUOKA BLDG.¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À£±ÃúÌÜ£±£±－£±¡Ë
¡¡¡¡¡¡1F¥°¥é¥ó¥É¥í¥Óー& B1F iiTO TENJIN¡¦Å·¿À¤Î¤ì¤ó³¹
HIRADO¡¦MATSUURA¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ª
Ê¿¸Í»Ô¡¦¾¾±º»Ô¤ÎÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥íー¥«¥ë¥°¥ë¥á¡õ¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤¿¤Á¤òÈÎÇä¡ª
Ê¿¸Í¡¦¾¾±º¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥³ー¥¹¾Ò²ð
¥Æー¥Þ¤äµ¤Ê¬¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿4¤Ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥É¥é¥¤¥Ö¥³ー¥¹¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤´¾Ò²ð¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥³ー¥¹¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¾ðÊó¤ò¡¢µ¤·Ú¤Ë»ý¤Áµ¢¤é¤ì¤ë¥Ðー¥³ー¥ÉÉÕ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤âÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡ª¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥Æ¥àÃêÁª²ñ
¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢Ê¿¸Í¡õ¾¾±º¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤äÆÃ»ºÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤ÎÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿¸Í¡¦¾¾±º¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥³¥é¥Ü
Ê¿¸Í¤Î¥¢¥´¡ÊÈôµû¡Ë¡¦¾¾±º¤Î¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Î°û¿©Å¹¤È¥³¥é¥Ü¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÎ©¤Á吞¤ß ¤¿¤¿¤ó¤Ð¤¡¡×¤Ï1·î24Æü¡¦25ÆüÄó¶¡
B1F iiTO TENJIN¡¦Å·¿À¤Î¤ì¤ó³¹ ¥³¥é¥Ü°û¿©Å¹
Ä¹ºê¸©¾¾±º»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤³¤³¤Ë½¸·ë¡ª¡Ö¾¾±º¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¥Ñー¥¯¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ
2023Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¡²¬»ÔÆâ¤Ç2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¾¾±º¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¥Ñー¥¯¡×¤¬º£²ó¤ÏONE FUKUOKA BLDG.¤Ç½é³«ºÅ¡ª¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¥°¥Ã¥ººî¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡¢¤Þ¤¿ÃÏ²¼1³¬iiTO TENJIN¡¦Å·¿À¤Î¤ì¤ó³¹¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¾¾±º¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¡£ÃÏ²¼1³¬¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ðー YEBISU BAR¡×²£¥Õー¥É¥Ûー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËNONCHELEEE¤ò·Þ¤¨¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëCMºî¤êÂÎ¸³¤ä¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¥Õ¥¡¥óÉ¬Ä°¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¾±º¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¥Ñー¥¯¡Û
¥«¥éー¥Èー¥È ¡ß ¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó°õºþÂÎ¸³
¤ª¹¥¤¤Ê¿§¤ä¥¤¥ó¥¯¤òÁª¤ó¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦NONCHELEEE¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò°õºþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ 1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥»¥Ã¥È¥Æー¥× ¡ß ¥ー¥Û¥ë¥Àーºî¤êÂÎ¸³
NONCHELEEE¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥·ー¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¼êºî¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ 1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤â¡ª¸µÕä¤â¡ª¡ÖÀ»ÃÏ¥°¥Ã¥º¡×ÈÎÇä
Ä¹ºê¸©¾¾±º»Ô¤Ç¤Î¤ßÈÎÇäÃæ¤Î¤´ÅöÃÏ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡ÊT¥·¥ã¥Ä¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ーetc.¡Ë¤¬ºÆ¾åÎ¦¡ª
BOOK¤ÈMUSIC¤Ç¾¾±º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð
¡ãÆüËÜ¥Õ¥êー¥Úー¥ÑーÂç¾Þ¡ä¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¡Ømeets!¤Þ¤Ä¤é¡Ù¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¡ª¤Þ¤¿¡¢¾¾±º¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¡È¥«¥»¥Ã¥È¥Æー¥×¡É¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
B1F¡ÖiiTO TENJIN¡¦Å·¿À¤Î¤ì¤ó³¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥³¥é¥Ü¤ä¡¢NONCHELEEE¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëCMºî¤êÂÎ¸³¤ä¡¢¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¥Õ¥¡¥óÉ¬Ä°¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â
WORKSHOP
¡Ö¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤ÎÀ»ÃÏ ¾¾±º¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥¸¥ªCM¤òNONCHELEEE¤È°ì½ï¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£ºî¤Ã¤¿£Ã£Í¤¬¥é¥¸¥ª¤ÇÎ®¤ì¤ë¤«¤â¡ª¡©ºî¤Ã¤¿CM¤Ï¥«¥»¥Ã¥È¥Æー¥×¤ËÏ¿²»¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì ONE FUKUOKA BLDG.¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À£±ÃúÌÜ£±£±－£±¡ËB1F¡ÖYEBISU BAR¡×²£¥Õー¥É¥Ûー¥ë
»þ´Ö 13:30～/14:30～ 2²ó³«ºÅ¡¡³Æ²óÄê°÷6Ì¾
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥»¥Ã¥È¥Æー¥×¥ー¥Û¥ë¥Àーºî¤êÂÎ¸³¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý
TALKSESSION
¡Ö ¾¾±º¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿?! ²ñµÄ¡×～Ä¹ºê¾¾±º¡È¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¡ÉË½Ïª¥Èー¥¯¡ª～byÀ»ÃÏ¡¦¾¾±º¤Î¼Â¸³¼¼¡÷¾¾±º»ÔÊ¡²¬»öÌ³½ê
²ñ¾ì ONE FUKUOKA BLDG.¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À£±ÃúÌÜ£±£±－£±¡ËB1F¡ÖYEBISU BAR¡×²£¥Õー¥É¥Ûー¥ë
»þ´Ö Âè1Éô16:30～ Âè2Éô17:20º¢～
¥²¥¹¥È NONCHELEEE
¥Èー¥¯ ¥¨¥Ê¥ß¥±¥ó¥¸¡Ê¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿¶å½£»º¶ÈÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉôµÒ°÷¶µ¼ø¡Ë
FOOD
1Æü¸ÂÄê¡ª¥ï¥ó¥Ó¥ë¤Ç¾¾±º¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤òÌ£¤ï¤¦¢ö
ÃÏ²¼1³¬¤Î¡ÚYEBISU BAR¡Û¡Ú¥Ý¥¥¤¥È¡Û¡ÚÂç½°¼ò¾ì Â¿¹¬¶¶ËÜÅ¹¡Û¤Ç¤Ï¡¢¾¾±º¤Î¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸