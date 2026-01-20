スイーツ業界で“最大月間売上25倍“を達成。女性向けブランディングのレファーナ、老舗カステラ店のSNS集客を支援

株式会社LEFANA

女性向けブランディングを強みとする株式会社 LEFANA（所在地：東京都港区、代表：金山麗実）は、創業43年の老舗カステラ専門店「株式会社さかえ屋」（所在地：千葉県）のSNS集客支援を行いました。2021年の支援開始前と比較し、一部の既存店舗において、月間売上が最大25倍に成長する成果を上げました。

本成果は、インスタグラムのリニューアル（写真撮影／リール制作／インフルエンサー施策／キャンペーン企画／運用代行／広告運用）など、SNS活用の総合的な取り組みによって実現したものです。スイーツ業界での新しい顧客獲得モデルとなりました。

■レファーナ × さかえ屋の歩み

Instagramの投稿画像（一例）― 創業43年の老舗が、次世代の人気店へ進化するためのブランディング支援 ―

老舗カステラ専門店のさかえ屋様とレファーナの出会いは2017年。「いちカステラ店から、卵を使った洋菓子店のトップブランドへ成長したい」といったビジョンを持つ専務から、ロゴリニューアルのご依頼をいただいたことが始まりでした。看板・紙袋・チラシなどのブランドツールもあわせて制作しました。

「仕上がったデザインは、どれも期待以上。店舗や商品の印象に高級感が生まれ、日常使いから贈答まで幅広いシーンで選ばれるようになりました。ここからさらに成長していきたいと感じました」と専務は振り返ります。

その後の2021年、レファーナはSNSの活用をご提案。インスタグラムの商品撮影・コンテンツ制作・運用のご支援を開始しました。

背景にあったのは、コロナ禍で来店機会が減少し、店舗だけに依存しない集客導線づくりが求められたこと。そして事業発展のために、若い世代へのアプローチが不可欠になったことでした。

2025年9月17日には、カステラの製造工程を見学できる新店舗「東京カステラパーク（Tokyo Castella Park／千葉県香取郡多古町）」がオープン。

オープン直後から行列が見られ、インスタグラムでは来店者によるタグ付け投稿が連鎖的に増えていきました。オープンから約2ヶ月でフォロワーが約5,000名増加し、テレビの紀行番組や情報番組から取材依頼が寄せられるなど、地域の新しい人気スポットとして注目されるようになりました。

■SNS × 女性向けブランディングで生まれた成果

2025年9月17日にOPENした東京カステラパーク

レファーナが支援した、さかえ屋様の成果は以下の通りです。

フォロワー：100人 → 8,332人に増加

リール再生：インフルエンサーを起用したリール1投稿で206万回以上の再生数

保存の件数：1投稿で7,200件以上

他広告なし：インスタグラムのみでの成果

ブランドイメージ：“和風の老舗”から“世界観のある洋風スイーツブランド”へ

さらにさらに、「東京カステラパーク」の立ち上げにともない、SNS投稿をきっかけにお店を訪れる方が着実に増えています。

※数値はクライアントの実績であり、すべての案件で同様の成果を保証するものではありません。

■お客様の声（株式会社さかえ屋 専務）

「レファーナは、思っているものをそのまま形にしてくれる会社」

ロゴの仕上がりが素晴らしく、次も依頼したいと思える信頼関係ができていました。

「インスタのみで店舗売上25倍の成果には驚きました」

他の広告を使わず、インスタグラムだけで結果が出たことが大きな自信になりました。

「分析レポートと施策の精度が高い」

提案内容が明確で、やりたいことがすぐ形になります。コミュニケーションも丁寧です。

「東京カステラパークを“千葉のランドマーク”にするのが目標」

今後は、カステラづくり体験・飲食・地域教育・行政との連携など、地域の新しい交流拠点にしていきたいと考えています。

■スイーツ・お菓子業界向け「SNSブランディング支援」の特徴

さかえ屋 公式Instagram

１、ペルソナ設計（女性×若年層×ファミリー）

２、世界観のある写真・動画撮影

３、リール制作（バズらせる文脈設計）

４、インフルエンサー施策

５、投稿企画・運用代行

６、SNS × 店舗導線設計

７、ブランドロゴ・パッケージデザイン

８、広告分析・レポート

９、売上予測・来店数シミュレーション

■スイーツ・お菓子の人気店づくりから、大手リブランディングまで、支援実績5,000件

東京ガールズコレクションのブランドデザインや、桂由美様のオフィシャルサイト制作を手掛けた金山麗実が代表を務めるレファーナは、東証上場企業からスタートアップまで、累計5,000件以上の支援実績を持つクリエイティブカンパニーです。

「女性の消費は社会を動かす」

と考え、多数の女性スタッフを擁し、女性目線のクリエイティブを通して企業や経営者を支援しています。 Google検索では「女性向けブランディング会社」「女性向けSNS運用」といった複数領域で検索1位を獲得。業界問わずご依頼をいただいています。

LEFANAの制作実績（一例）

会社名：株式会社LEFANA

所在地：東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー11階

事業内容：ブランディング、WEB制作・運営・コンサルティング、グラフィックデザイン、SNS運用代行、インフルエンサー・モデルキャスティング、写真・映像制作、ビジネスマッチング事業

実績：累計5,000件以上（東証上場企業・有名企業・老舗企業など多数）

URL：https://www.lefana.net/

