2ヶ月連続放送 「REAL AKIBA BOYZ メンバー単独公演 放送スペシャル」第2弾『絶闘　龍単独公演＆アフタートーク』2026年1月27日よる9時～TV初放送！

アニソンダンスパフォーマー REAL AKIBA BOYZ（所属：クリエイターレーベル「METEORA st.」）が、日活株式会社の運営するCS放送「映画・チャンネルNECO」にて、2025年12月と2026年1月の2か月にわたり放送される「REAL AKIBA BOYZ メンバー単独公演 放送スペシャル」を実施。その第2弾として、REAL AKIBA BOYZメンバー・龍の単独公演とアフタートーク番組のTV放送が決定しました。

REAL AKIBA BOYZは2006年に結成されたアニソンダンスパフォーマーで、アニソンに合わせてダンスを披露するスタイルで注目を集め、日本テレビ「スタードラフト会議」への出演をきっかけにブレイク。2024年には初の日本武道館ワンマンライブを成功させ、2025年10月には活動史上最大規模となる東京体育館での公演を開催。2025年11月には上海ワンマンライブも成功させ、2026年には再び東京体育館でのワンマンライブが決定するなど、国内外で人気を広げています。

今回の第2弾（1月27日放送）では、REAL AKIBA BOYZのメンバー・龍による単独公演とアフタートークの2番組をお届けします。『絶闘 龍単独公演』では、2025年8月に開催された龍の単独公演「絶闘」の模様を放送。本公演は、龍がこれまでの活動で培ってきた“闘い続ける表現者”としての姿勢をテーマに、ダンス・演出・ストーリーテリングを融合させたステージです。圧倒的な身体表現と緻密な構成で、観客を“龍の内面世界”へと誘います。

さらに『絶闘 アフタートーク』には、龍本人に加え、シンガーソングライターの小玉ひかりさんが出演。小玉さんは本公演の昼の部にゲストシンガーとして参加しており、その縁で今回のアフタートークにも登場します。小玉さんを前に、思わず素で緊張してしまう龍の姿も見どころのひとつ。公演制作の裏側や作品に込めた想いを語り合うほか、ステージ上では語られなかったエピソードや、龍の表現観に迫る貴重なトークをお楽しみいただけます。

＜龍 コメント＞

今回の公演は、最初から最後まで身一つで挑みました。自分自身の体力とのガチンコ勝負をして限界を超えたダンスをぜひご覧ください。アフタートークでは、昼の部にゲストとして出演してくださった小玉ひかりさんと公演を振り返り、感想を語り合いました。小玉さんを目の前にして、緊張してきょどっている僕の姿を楽しんでください（笑）。皆さんのおかげでライブという空間が出来上がっていますので、今後も応援いただければ幸いです。放送をお楽しみに！

＜番組情報＞

特集： 『REAL AKIBA BOYZ メンバー単独公演 放送スペシャル』

【ライブ】

『絶闘 龍単独公演』 出演：龍

初回放送：2026年1月27日（火）21時00分～23時00分

【トーク＆ドキュメンタリー】

『絶闘 アフタートーク』 出演：龍・小玉ひかり

初回放送：2026年1月27日（火）23時00分～23時30分

【番組HP】 https://www.necoweb.com/neco/info/detail.php?id=1336

【番組SNS】 X：@chneco_RAB Tiktok：@chneco_rab

< 映画・チャンネル NECO >

日本映画の最新ヒット作から名作、掘り出し作品までたっぷりとお届け！さらにドラマやアニメ、バラエティ、音楽ライブなど、選りすぐりの番組だけをお届けする、再発見・新発見エンターテイメントチャンネルです。視聴 可能世帯数は約674万世帯（2025年8月末時点）。スカパー！（CS223）／スカパー！プレミアムサービス（Ch.633)、全国のケーブル TV、IPTV でも視聴可能です。

＜龍 プロフィール＞

3歳でバレエとジャズダンスを始め、6歳でストリートダンスに出会う。バトルを中心に活動している「龍と勇太」や、A-POP CREW「サンセットレーベンズ」としても好成績を残し続けている。キッズダンス界隈を賑わせているメンバーで構成された「DESCARADOS」のリーダーとしても活動中。2022年、高校1年生にしてREAL AKIBA BOYZに加入。

マイナビDANCEALIVE 2023 CHARISMAX I HIPHOP部門にて優勝、Redbull Dance Your Style 2023 Japan Finalにて優勝し日本代表に選出、「龍と勇太」で出場したFreestyle Session World Finals 2025 2on2で世界ベスト4を獲得するなど確かなダンススキルを持ち、ジャンルに捉われない唯一無二のスタイルを貫く。2024年10月にはREAL AKIBA BOYZとして初の日本武道館公演「リアルアキバボーイズ日本武道館 -レペゼン秋葉原-」を、2025年7月には初のダンスソロワンマンライブ「龍 LIVE『絶闘』」を満員の観客と共に成功させた。さらに同年10月、東京体育館で開催されたREAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE ～ぼくらのマスターピース～でも、その表現力とパフォーマンスで存在感を示した。

＜SNS＞

X：https://twitter.com/RAB_RYU(https://twitter.com/RAB_RYU) https://x.com/rab_ryu_info(https://x.com/rab_ryu_info)

Instagram：https://www.instagram.com/rab_ryu/(https://www.instagram.com/rab_ryu/)

TikTok：https://www.tiktok.com/@rab_ryu(https://www.tiktok.com/@rab_ryu)



【REAL AKIBA BOYZ 2026 ワンマンライブ】

・「LIVE"ROOTS”4」

2026年2月13日(金) KT Zepp Yokohama

#LIVEROOTS4

http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4666(http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4666)



・龍LIVE「雷晴」

2026年3月26日(木) 梅田クラブクアトロ(大阪)

2026年3月30日(月) Zepp Shinjuku(東京)

#龍LIVE_雷晴

http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4683(http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4683)

・RAB ESPICE ONEMAN LIVE TOUR 2026 VIVID VISION

2026年3月19日(木) Zepp Nagoya(名古屋)

2026年3月21日(土) NHK大阪ホール(大阪)

2026年4月5日(日) Kanadevia Hall（東京）

http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4679(http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4679)

・REAL AKIBA BOYZ東京体育館ワンマンライブ

2026年9月19日(土) 東京体育館

http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4692(http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4692)



REAL AKIBA BOYZ

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest World Wide2022」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」、出演をするなど、アーティスト、YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2023年には新メンバー、現役高校生ダンサー龍を中心に「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、ソロ・ユニット・グループ活動問わず活躍の幅を広げている。



REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A

公式X (旧Twitter)：

https://x.com/RAB_CREW

Instagram:

https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)